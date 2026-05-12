Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>

Guardar
Google icon
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Aquí está el precio de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este martes. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy

Fecha: martes 12 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.65 soles el galónPrecio mínimo: 18.29 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 19.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La primera fase del campeonato peruano se acerca a su final y tiene como favorito para ganarla a Alianza Lima

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

Mientras EVAN inicia carrera individual, ENHYPEN suma a Lima en su gira mundial BLOOD SAGA, consolidando la conexión con su creciente base de fans en el país.

Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

Petroperú deberá repartir 53,2 millones de soles en utilidades entre sus trabajadores

Cuatro estudios, entre ellos Muñiz y Benites, Vargas & Ugaz, respaldan el pago. Sin embargo, la gerencia ha intentado redirigir los fondos para pagar viejas deudas en la selva

Petroperú deberá repartir 53,2 millones de soles en utilidades entre sus trabajadores

Un nuevo accidente mortal en la Panamericana Sur deja tres fallecidos y ocho heridos en Chorrillos

Una minivan con destino a Pisco impactó contra un camión parado en la autopista, lo que ocasionó la muerte de dos integrantes de una misma familia y generó conmoción en la zona. En la víspera, un accidente similar dejó dos fallecidos

Un nuevo accidente mortal en la Panamericana Sur deja tres fallecidos y ocho heridos en Chorrillos

Roberto Sánchez guarda silencio ante la prensa por presunta apropiación de fondos de campaña de Juntos por el Perú

El secretario general del partido, Ernesto Zunini, se pronunció sobre la investigación que involucra a Roberto Sánchez, asegurando que el candidato responderá ante la justicia este 27 de mayo

Roberto Sánchez guarda silencio ante la prensa por presunta apropiación de fondos de campaña de Juntos por el Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez guarda silencio ante la prensa por presunta apropiación de fondos de campaña de Juntos por el Perú

Roberto Sánchez guarda silencio ante la prensa por presunta apropiación de fondos de campaña de Juntos por el Perú

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

El JNE explica por qué la proclamación oficial de la primera vuelta no es inmediata y qué pasos faltan

Fernando Rospigliosi increpa al ministro del Interior por asignar a FAME compra de pistolas para PNP tras fallida licitación internacional

ENTRETENIMIENTO

Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

Magaly Medina enfrenta a ‘La Manada’ por recordar deuda a Jefferson Farfán: “Díganle que le pague a su hija”

Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

Monserrat Seminario sorprendida con joven vinculada a Melcochita: “No es su enfermera, la trataba como una hija”

¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

DEPORTES

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

“Un zorro viejo”, el peculiar elogio de Antonio García Pye sobre Héctor Cúper tras ser oficializado como nuevo DT de Universitario

Jorge Araujo le dedicó mensaje a Héctor Cúper sobre el plantel de Universitario: “Tiene mucha ambición y quiere seguir ganando títulos”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Apertura

Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”