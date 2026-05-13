Gobierno Regional de Lambayeque coordina mejoras para Ventarrón y evalúa obras viales clave para el circuito arqueológico

Ventarrón volvió al centro de las coordinaciones regionales para fortalecer conservación y turismo cultural en Lambayeque. Difusión

El complejo arqueológico de Ventarrón volvió al centro de las coordinaciones regionales en Lambayeque tras una reunión entre autoridades del Gobierno Regional y representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura. La agenda incluyó medidas para mejorar el acceso al sitio, reforzar la protección de estructuras arqueológicas y ampliar la infraestructura destinada a visitantes.

La intervención apunta también al desarrollo de un corredor cultural integrado junto a Collud y Zarpán, espacios considerados estratégicos dentro de la oferta turística del norte del país. Las autoridades regionales revisaron además proyectos vinculados a conectividad vial y saneamiento físico-legal para futuras obras relacionadas con el circuito arqueológico.

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Ventarrón, ubicado en el distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, concentra especial atención por sus murales con más de 4,000 años de antigüedad. El sitio arqueológico figura entre los espacios más antiguos del continente y constituye una referencia para el estudio de las primeras civilizaciones en América.

Autoridades regionales coordinan acciones para Ventarrón

Autoridades revisaron necesidades urgentes relacionadas con accesos, servicios básicos, señalización y atención a visitantes. Difusión

La reunión de trabajo estuvo liderada por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores. Participaron también el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque, Carlos Wester La Torre; el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío Sánchez; el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Carlos Orbegoso; y el arqueólogo Walter Alva.

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Durante la mesa técnica se revisó el estado actual del complejo arqueológico y las principales necesidades relacionadas con infraestructura turística y conservación patrimonial. Entre los puntos identificados figuraron deficiencias en accesos, señalización insuficiente, falta de servicios higiénicos y limitaciones en zonas de circulación para visitantes.

Las autoridades plantearon medidas inmediatas para mejorar la transitabilidad hacia el sitio arqueológico. También se propuso la instalación de señalética turística desde las principales vías de acceso y la habilitación de espacios provisionales de atención mientras avanzan proyectos de infraestructura de mayor alcance.

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El gobernador regional sostuvo que la puesta en valor de Ventarrón forma parte de una estrategia destinada a fortalecer las rutas turísticas de Lambayeque y del norte peruano. “Estamos hablando de uno de los espacios culturales más importantes de América. Ventarrón no solamente representa nuestra historia e identidad, sino también una enorme oportunidad para impulsar turismo, investigación y desarrollo para toda la región”, señaló.

Problemas de humedad amenazan estructuras arqueológicas

Uno de los temas centrales de la reunión fue el impacto de la humedad sobre el complejo arqueológico. El diagnóstico técnico expuesto durante la jornada identificó filtraciones de agua provenientes de zonas agrícolas cercanas, situación que afecta directamente las estructuras y murales del sitio.

Frente a ese escenario, las autoridades discutieron la aplicación de soluciones especializadas vinculadas al drenaje y manejo hídrico. Las propuestas contemplan mecanismos de control para reducir el impacto del agua sobre las áreas arqueológicas y preservar los murales considerados entre los más antiguos de América.

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La evaluación técnica también incluyó necesidades relacionadas con paneles informativos, control ambiental y protección física de estructuras expuestas. Según lo revisado en la mesa de trabajo, estas acciones forman parte de un programa integral orientado a garantizar mejores condiciones de conservación y atención turística.

Ventarrón integra un corredor arqueológico junto a Collud y Zarpán, espacios que las autoridades regionales buscan consolidar como parte de una oferta cultural articulada. El proyecto contempla mejoras en accesibilidad turística y recuperación paisajística en toda el área de influencia.

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En paralelo, el Gobierno Regional avanzó coordinaciones relacionadas con el saneamiento físico y legal necesario para la futura construcción de la carretera hacia Huaca Rajada. La obra figura entre los proyectos considerados estratégicos para fortalecer la conectividad turística regional.

Las autoridades señalaron que el desarrollo vial permitirá una mayor articulación entre distintos recursos arqueológicos de Lambayeque, con impacto directo en el desplazamiento de visitantes hacia los principales circuitos culturales.

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La humedad y filtraciones de agua representan una amenaza directa para las estructuras arqueológicas y murales antiguos. Difusión

Plan regional contempla inversiones en infraestructura turística

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío Sánchez, informó que las intervenciones previstas forman parte de un plan regional de inversiones superior a los 210 millones de soles. El programa incluye proyectos vinculados con infraestructura turística, restauración patrimonial, museos y obras viales.

Entre las iniciativas mencionadas figura la futura licitación del Museo Tumbas Reales de Sipán, además de la instalación de 71 nuevas señaléticas turísticas en las provincias de Lambayeque y Ferreñafe. Las rutas contemplan zonas desde Olmos hasta Pacora e incluyen destinos como Túcume.

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Las autoridades regionales también mencionaron la promoción internacional de la denominada “Ruta del Papa León XIV”, iniciativa turística que será presentada en actividades y ferias fuera del país, incluida una próxima exposición en El Salvador.

El Gobierno Regional de Lambayeque indicó que mantendrá coordinaciones con el Ministerio de Cultura, municipalidades y entidades técnicas para ejecutar las acciones vinculadas con preservación patrimonial, infraestructura y fortalecimiento turístico en la región.

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