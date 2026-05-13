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Día Mundial del Entrenador de Fútbol: origen y el motivo que lo vincula para siempre con Sir Alex Ferguson

Cada 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, una jornada destinada a distinguir el aporte de los directores técnicos en la evolución y liderazgo de los equipos

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Día Mundial del Entrenador de Fútbol – Alex Ferguson – Perú – deportes – 10 mayo
El legado de Sir Alex Ferguson y la instauración de una jornada global evidencian la trascendencia de los directores técnicos en la configuración de equipos y valores en el ámbito profesional y juvenil (The Coaches’ Voice)

El Día Mundial del Entrenador de Fútbol se instituyó para destacar la función esencial de los directores técnicos en la estructura del fútbol global. Esta efeméride reconoce la influencia de quienes, desde el banquillo, coordinan estrategias, promueven el crecimiento de los jugadores y contribuyen a la identidad de los equipos.

La fecha elegida, el 13 de mayo, rinde homenaje a una figura emblemática: Sir Alex Ferguson, cuyo retiro en 2013 marcó un punto de inflexión en la historia del deporte.

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Más allá de los resultados en el campo, este día pone en valor la capacidad de liderazgo, el compromiso y la visión de quienes asumen la dirección técnica, tanto en el fútbol profesional como en las categorías juveniles.

El origen de la conmemoración y el legado de Sir Alex Ferguson

Día Mundial del Entrenador de Fútbol – Alex Ferguson – Perú – deportes – 10 mayo
La histórica despedida de Sir Alex Ferguson inspiró una jornada dedicada a reconocer a los técnicos que moldean equipos, lideran vestuarios y dejan huella en el fútbol. (Tom Jenkins)

El Día Mundial del Entrenador de Fútbol se celebra cada 13 de mayo en reconocimiento a la trayectoria y el impacto de los directores técnicos en la disciplina. La elección de la fecha se vincula directamente con el último encuentro oficial que dirigió Sir Alex Ferguson al frente del Manchester United, el 13 de mayo de 2013. Ferguson, considerado uno de los estrategas más destacados del fútbol contemporáneo, acumuló una carrera de 27 años en el club inglés, donde conquistó 38 títulos y se transformó en un referente indiscutido del liderazgo y la gestión de equipos.

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La instauración de esta efeméride responde al deseo de rendir tributo a la figura del entrenador, destacando la influencia que ejerce tanto dentro como fuera del terreno de juego. Según portales especializados, como el sitio Día Internacional de, la jornada busca visibilizar el trabajo silencioso pero fundamental de quienes diseñan tácticas, analizan rivales y acompañan la formación integral de los deportistas.

Además del homenaje explícito a Ferguson, la fecha pretende reconocer a todos los directores técnicos que, en distintas latitudes, dedican su vida a orientar a futbolistas y a consolidar proyectos deportivos con profesionalismo y dedicación.

El rol del entrenador en el fútbol profesional y formativo

Día Mundial del Entrenador de Fútbol – Alex Ferguson – Perú – deportes – 10 mayo
Más allá de las pizarras y tácticas, los entrenadores cumplen un papel decisivo en la formación humana y deportiva de generaciones enteras de futbolistas. (Magnific)

El papel del entrenador de fútbol trasciende la simple dirección de partidos. En la estructura de los clubes y selecciones, los directores técnicos se convierten en referentes para los planteles, responsables de fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. La influencia del entrenador se extiende desde la planificación de entrenamientos hasta la toma de decisiones tácticas y la gestión emocional de los jugadores.

De acuerdo con TyC Sports, el Día Mundial del Entrenador de Fútbol busca poner en primer plano la labor de quienes, a través de su experiencia y visión, consiguen potenciar el rendimiento de los equipos y acompañar el desarrollo personal de cada integrante. En las divisiones juveniles, el aporte de los técnicos resulta clave para el crecimiento deportivo y humano de los jóvenes futbolistas, estableciendo las bases de las futuras generaciones del deporte.

La figura del entrenador es valorada no solo por los logros obtenidos, sino también por la capacidad de inspirar confianza y transmitir conocimientos. En ese sentido, la jornada del 13 de mayo se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que los técnicos tienen en la construcción de identidades deportivas sólidas.

Reconocimiento global y repercusión en la comunidad futbolística

Día Mundial del Entrenador de Fútbol – Alex Ferguson – Perú – deportes – 10 mayo
Clubes, ligas y aficionados aprovechan cada 13 de mayo para reconocer públicamente el trabajo de los entrenadores que marcan generaciones dentro del fútbol mundial. (Magnific)

La celebración del Día Mundial del Entrenador de Fútbol ha sido adoptada por distintas asociaciones, clubes y ligas a nivel internacional. Cada año, instituciones y referentes del deporte aprovechan la fecha para expresar su gratitud y destacar el compromiso de los directores técnicos con la excelencia y la formación. Diversos organismos publican mensajes en redes sociales y organizan actividades especiales para visibilizar la importancia de este rol.

La relevancia de la efeméride trasciende fronteras, ya que el liderazgo técnico es valorado en todas las culturas futbolísticas. El Gráfico, publicación especializada en deporte, destaca que la figura del entrenador es esencial para garantizar el desarrollo competitivo y ético del fútbol, independientemente del país o la categoría.

En la jornada, suelen recordarse frases y conceptos de entrenadores emblemáticos, así como los hitos alcanzados por profesionales que marcaron una época. El 13 de mayo se consolida así como una fecha para reconocer públicamente el trabajo y la vocación de quienes, desde la dirección técnica, contribuyen al crecimiento y la evolución del fútbol mundial.

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