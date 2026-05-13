Generación Z elige el trabajo híbrido y virtual antes que el seguro de salud: ¿por qué estas son las preferencias de los más jóvenes?

IA, chatbot, conversación digital, interacción humano-máquina, mensajes automatizados, asistente virtual, tecnología de comunicación, oficina, computadora portátil, trabajo digital, comunicación en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo laboral actual, las prioridades de las distintas generaciones están delineando un nuevo escenario en materia de beneficios para los empleados. El llamado salario emocional —concepto asociado al conjunto de prestaciones encaminadas al bienestar y la satisfacción integral del trabajador— adquiere hoy más peso que nunca. Sin embargo, su importancia varía radicalmente según la edad, moldeando las expectativas y demandas de cada grupo etario y, en consecuencia, el diseño de las políticas de recursos humanos en las organizaciones.

De acuerdo con la Guía Salarial Adecco 2026, existe una clara polarización generacional en la valoración que los trabajadores otorgan a estos beneficios. Mientras la Generación Z muestra preferencia por la flexibilidad y la autonomía, los Baby Boomers se inclinan por la seguridad, sobre todo en lo referido a la salud. Esta disparidad obliga a las empresas a desarrollar estrategias de retención y atracción de talentos cada vez más flexibles y personalizadas, a fin de responder a una fuerza laboral notablemente heterogénea.

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Un aspecto distintivo emergente de este análisis es que, aunque el beneficio de salud —ya sea a través de EPS, seguro privado o seguro oncológico— prevalece en términos generales con un 40,74% a favor, su peso es marcadamente distinto dentro de cada generación. El 60,38% de los Baby Boomers lo cataloga como el aporte más relevante, en contraste con el 26,54% de la Generación Z, según cifras de la consultora publicadas en la Guía 2026 de Adecco. Este dato puntual establece una diferencia cualitativa en los hábitos y necesidades de cada grupo, que condiciona la evolución de la gestión de recursos humanos.

Millennials, generación X y baby boomers discutiendo diferencias de valores y perspectivas en un entorno social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generación Z convierte el trabajo híbrido en un requisito clave

De acuerdo con la Guía Salarial Adecco 2026, la Generación Z —trabajadores menores de 30 años— ha convertido la posibilidad de trabajar de manera híbrida o remota en un requisito esencial de su relación laboral. Esta opción, que implica alternar entre jornadas presenciales y a distancia, se percibe no ya como un privilegio, sino como un estándar esperado dentro de la experiencia de empleo.

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Este grupo demográfico, que debutó en el mundo profesional en plena revolución digital, valora la flexibilidad tanto o más que la remuneración. El 40,74 % de los encuestados pertenecientes a la Generación Z considera al trabajo híbrido como el beneficio más relevante, superando al seguro de salud y muy por delante de generaciones anteriores.

Adaptándose al futuro laboral, una mujer demuestra la eficacia del trabajo a distancia mientras gestiona su oficina virtual desde casa. El home office redefine la forma en que trabajamos, integrando tecnología e independencia laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta preferencia se explica, en parte, por la valoración de la autonomía y el equilibrio entre vida personal y laboral. Elementos como la gestión autónoma del tiempo y la posibilidad de adaptar el trabajo a las exigencias individuales son centrales para quienes han crecido en entornos hiperconectados. Según Luis Zavalaga, gerente de Training & Consulting de Adecco, los beneficios ya no son complementos, sino elementos centrales en la propuesta de valor al trabajador: “La relación laboral ha evolucionado hacia un enfoque más equilibrado, donde la calidad de vida cobra mayor protagonismo”, en declaraciones recogidas por la Guía Salarial Adecco 2026.

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Aunque programas de bienestar todavía registran cifras modestas dentro de la oferta general de beneficios —apenas 1,60 % de prioridad promedio—, en la Generación Z su relevancia se incrementa a 2,47 %, situándose por encima de otros grupos, lo que refleja un cambio en la manera de concebir el trabajo: no sólo como fuente de ingresos, sino como parte integral del proyecto vital.

El beneficio de salud conserva su centralidad entre las generaciones de mayor edad

La tendencia indica que, para los trabajadores de generaciones mayores, la oferta de seguros de salud continúa siendo un factor determinante en su relación laboral. Tal como detalla el informe de Adecco: “Hoy los beneficios ya no son complementos, sino elementos centrales en la propuesta de valor al trabajador. La relación laboral ha evolucionado hacia un enfoque más equilibrado, donde la calidad de vida cobra mayor protagonismo”, afirmó Luis Zavalaga, gerente de Training & Consulting en la consultora.

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Esta prioridad responde a motivaciones asociadas al ciclo vital. Las generaciones de mayor edad —con trayectorias profesionales consolidadas y próximas al retiro— anteponen la estabilidad, la previsibilidad y la protección frente a eventuales riesgos de salud. La proporción de Baby Boomers que privilegia el seguro médico como principal beneficio alcanza un 60,38%, un valor que duplica e incluso triplica el registro entre los empleados más jóvenes, según se desprende de la Guía Salarial 2026 de Adecco.

Millennials, generación X y baby boomers discutiendo diferencias de valores y perspectivas en un entorno social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de la salud como un fundamento del bienestar económico cobra especial relevancia en este segmento de la población trabajadora porque correlaciona con una etapa en la que los riesgos médicos aumentan y la cobertura es fundamental para mantener la calidad de vida alcanzada. Para ellos, el beneficio de salud no solo representa un resguardo individual, sino una pieza clave en la planificación financiera familiar.

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Beneficios laborales dejan de ser un extra y se convierten en parte del estándar

La digitalización ha redefinido el marco de referencia de los beneficios laborales. Según lo puntualiza Zavalaga para Adecco, “hoy el trabajo ya no se entiende solo como un medio económico, sino como parte del proyecto de vida de las personas”. Los modelos flexibles posibilitados por la tecnología han dejado de ser vistos como un añadido y pasan a formar parte del estándar que las nuevas generaciones esperan al incorporarse a la vida laboral.

Una mujer con lentes y suéter beige escribe activamente en su computadora portátil, rodeada de cuadernos y papeles con apuntes sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe revela que beneficios antes considerados diferenciadores, como las capacitaciones o los programas de bienestar, han perdido su carácter excepcional. Las expectativas han evolucionado al punto en que el desarrollo profesional y la atención al bienestar son ahora requisitos mínimos del empleo de calidad. “Hoy los colaboradores asumen que la empresa debe invertir en su desarrollo profesional y bienestar personal. Ya no es un diferencial, sino parte del estándar del empleo moderno”, describió Zavalaga.

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Frente a esta transformación, las empresas ven la necesidad de abandonar los esquemas uniformes y establecer propuestas más adaptables, que atiendan las demandas según la edad y las prioridades individuales. “Las organizaciones deben pasar de esquemas estándar a modelos más segmentados, que permitan adaptar los beneficios según la etapa de vida del colaborador. Esto impacta directamente en el engagement, la retención y la productividad”, concluyó el experto.

La Guía Salarial Adecco 2026 anticipa que la flexibilidad laboral, los programas de desarrollo y los beneficios personalizados aumentarán su peso específicamente entre los trabajadores más jóvenes, mientras los incentivos exclusivamente económicos continuarán perdiendo presencia en el catálogo de atractivos laborales.

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