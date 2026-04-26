Extranjero fue asesinado a balazos mientras conducía su automóvil en SJL

Ataque a sangre fría en SJL: asesinan a conductor mientras su vehículo estaba en movimiento. Video: Panamericana/ 24 horas

Un conductor extranjero fue asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió en el jirón Las Lauzonias, en la urbanización Jardines, cuando la víctima, identificada como Eric Jesús Monasterios, de 34 años y nacionalidad venezolana, se encontraba manejando su vehículo.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los sicarios no dudaron en disparar pese a que el automóvil seguía en marcha. La ráfaga, que superó las cuarenta detonaciones según vecinos, se produjo desde otra camioneta en movimiento, lo que incrementó el riesgo para transeúntes y residentes. El ataque puso en alerta a los vecinos, pues evidencia el nivel de violencia que atraviesa el distrito.

Las cámaras de seguridad captaron el momento posterior al atentado, incluyendo la fuga de los atacantes. También registraron la intervención de una patrulla policial que intentó perseguir el vehículo implicado, sin éxito. Según la consulta vehicular, la unidad utilizada por los agresores tenía una placa reportada como robada.

Violencia sin control en SJL: sicarios ejecutan a conductor con ráfaga de disparos

Gravemente herido, el conductor fue trasladado a un centro médico; sin embargo, no sobrevivió a los impactos de bala. Durante las diligencias, la Policía halló en el interior del vehículo de la víctima un arma de fuego con cacerina abastecida. El hecho es materia de investigación.

Tras el crimen, los vecinos exigieron medidas urgentes frente a la creciente inseguridad. El nivel de violencia del ataque —en plena vía pública y con un alto número de disparos— ha reavivado el temor en una zona donde los episodios de sicariato se han vuelto recurrentes.

Operativo a búnker con ciudadanos extranjeros

El asesinato ocurre en un contexto marcado por operativos recientes contra organizaciones criminales con presencia extranjera en San Juan de Lurigancho. A inicios de 2026, la Policía ejecutó una intervención en un inmueble que funcionaba como búnker y centro de operaciones de una banda vinculada al Tren de Aragua.

Durante el operativo, más de 50 personas fueron intervenidas en una fiesta clandestina que se desarrollaba en el lugar, un restaurante ubicado en la intersección de la avenida Los Jardines Oeste con el jirón Las Grosellas. En la diligencia se incautó un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, tusi y pasta básica de cocaína.

Como resultado de las investigaciones, 29 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la División de Extranjería para evaluar su situación migratoria, mientras que 13 permanecieron detenidos por su presunta vinculación con organizaciones criminales. Según información policial, algunos de los intervenidos serían reincidentes o tendrían nexos con facciones del Tren de Aragua.

Alcalde de SJL cuestiona eficacia de estados de emergencia

Meses antes de estos hechos, en octubre de 2025, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ya había advertido sobre las limitaciones de las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad. En una entrevista, cuestionó directamente la efectividad de los estados de emergencia.

“Los estados de emergencia no han funcionado”, afirmó, al señalar que su aplicación reiterada no ha generado resultados sostenibles. En esa línea, sostuvo que la medida ha perdido credibilidad por la falta de planificación y ejecución adecuada. “El estado de emergencia llega algo manoseado y maltratado a la mesa de trabajo”, expresó.

El burgomaestre también puso énfasis en las carencias operativas de las fuerzas del orden. “Necesitamos de manera urgente generar más recursos tanto a la Policía Nacional como a las distintas unidades que hoy lamentablemente no tienen inteligencia ni logística”, advirtió.

Asimismo, remarcó la importancia del control territorial y la voluntad política para enfrentar el crimen organizado. “Antes había voluntad política y liderazgo; hoy no lo vemos”, señaló, recordando que durante la pandemia el despliegue policial y militar tenía un efecto disuasivo.

Números de emergencia en Perú

Frente a escenarios de violencia o emergencias, la ciudadanía cuenta con diversos canales de atención a nivel nacional. La central policial (105) permite reportar delitos en curso, mientras que el Cuerpo General de Bomberos (116) atiende incendios y rescates.

En casos de emergencias médicas, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (106) opera en varias regiones del país, incluida Lima. También se puede acceder a Infosalud (113) para orientación sanitaria y a EsSalud (107) para información general.

Para situaciones de violencia familiar o sexual, la línea 100 brinda atención especializada, y Defensa Civil responde a emergencias vinculadas a desastres a través del 115.

En Lima, existen además servicios de ambulancias como Alerta Médica y Clave Médica, así como el servicio de EsSalud (117), que complementan la atención ante urgencias.

El acceso oportuno a estos números puede marcar la diferencia en contextos críticos, especialmente en distritos donde la violencia y la criminalidad representan un riesgo constante.