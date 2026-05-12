Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

El comediante Melcochita fue captado en salidas nocturnas con una joven de 22 años, a quien presenta como su enfermera. Sin embargo, su expareja Montserrat revela que era su amiga y la acusa de ser la nueva pareja del cómico. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica alrededor de Melcochita y la joven de 22 años que fue captada junto a él en una conocida salsoteca continúa creciendo. Esta vez, el propio artista decidió comunicarse en vivo con Magaly Medina durante la última emisión de Magaly TV La Firme para responder a los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Heidy Amado, la joven a quien Monserrat Seminario señaló como su nueva pareja.

Todo comenzó luego de que el programa difundiera imágenes del humorista compartiendo una salida nocturna en la Casa de la Salsa junto a la muchacha, quien además habría convivido anteriormente con Monserrat y sus hijas. Según la expareja del artista, Heidy no sería simplemente una enfermera o cuidadora, sino alguien que actualmente ocupa el lugar de pareja sentimental del cantante.

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Antes de enlazar telefónicamente con el cómico, Magaly Medina resumió las declaraciones de Monserrat y recordó que ella aseguró que la joven había formado parte de su entorno familiar durante varios años. “Dice según Monserrat que ha vivido en la casa, ha compartido con ellos como parte de la familia y que no es su enfermera, según Monserrat, que desde el día que se fue de su casa, él se fue a ella, la tiene no como enfermera, dice, sino como su mujer”, comentó la conductora antes de darle pase al humorista.

Melcochita habla en vivo sobre la joven que acompaña sus noches de salsa. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita niega romance con su enfermera

Instantes después, Melcochita ingresó a la conversación telefónica con el característico humor que lo ha acompañado durante décadas en televisión. “Por supuesto, mi estimada amiga”, respondió apenas Magaly lo saludó en vivo. La conductora rápidamente fue al tema central y le preguntó directamente por las imágenes difundidas en el programa. “Estamos viendo, Melcochita, que te vas de juerga a la Casa de la Salsa con tu enfermera”, comentó Magaly entre risas.

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Sin embargo, lejos de responder directamente, el artista optó por desviar el tema con uno de sus clásicos chistes. “No, lo que pasa es que hace muchos años que el lobo feroz se dieron cuenta que era homosexual, por eso los tres chanchitos no se los comió”, respondió provocando la risa de la conductora.

Magaly insistió entonces sobre la verdadera relación que tendría con la joven. “¿Tienes una relación con tu dizque enfermera?”, preguntó nuevamente. Pero Melcochita evitó confirmar cualquier romance y prefirió mantenerse ambiguo. “Mira, deja que digan, que hablen, deja eso ya”, respondió.

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Melcochita habla en vivo sobre la joven que acompaña sus noches de salsa. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista volvió a poner sobre la mesa las imágenes donde ambos aparecían abrazados dentro de la salsoteca. “Mira esa imagen de ahí en la noche en la Casa de la Salsa. Ese abracito, ella recostada en tu pecho, bien de la manito. Eso es una imagen romántica”, comentó. Fiel a su estilo humorístico, el artista respondió con otra ocurrencia. “No, no, no, lo que pasa es que me estaba midiendo la presión, a ver si el corazón latía”, dijo provocando nuevamente las risas en el set.

Magaly continuó siguiéndole el juego y añadió: “Ah ya, quería saber si todavía estabas vivo”. Entonces Melcochita siguió con las bromas y negó cualquier muestra romántica. “Mientras que no vean besos y esas cosas, ya estaba tasándome el bobo, el Boby Cruz”, afirmó.

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Pese a sus respuestas llenas de humor, la conductora continuó insistiendo en la evidente cercanía que mostraban las imágenes. “No necesitamos ver chape ya, Melcochita. Pero dicen que ahora ya no es la historia de Romeo y Julieta, sino de Romeo y su nieta”, bromeó Magaly debido a la diferencia de edad entre ambos.

Melcochita habla en vivo sobre la joven que acompaña sus noches de salsa. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de molestarse, el cómico siguió respondiendo con sarcasmo y comentarios divertidos. Luego, Magaly decidió consultarle sobre las declaraciones más delicadas de Monserrat Seminario, quien afirmó que la joven convivía con su familia y dormía en la casa junto a sus hijas. “¿Es cierto que desde que te fuiste ella era parte de tu familia, que ella dormía en tu casa, en el cuarto de tus hijas?”, preguntó la conductora.

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Melcochita evitó entrar en detalles y lanzó otra frase irónica, pero esta vez para su expareja. “Yo lo que sé es que ella estaba con mi mejor amigo. Pero nunca lo dijo, pero que sea feliz pues. Yo no le deseo mal”, manifestó entre risas. Magaly interpretó entonces que el artista estaría intentando “cobrar revancha” tras la separación con Monserrat. “Te estás cobrando la revancha”, comentó.

Sin embargo, el humorista negó actuar por despecho. “No, yo no me cobro la revancha, nada”, aseguró. La conversación continuó girando alrededor de la joven de 22 años y del cumpleaños que Melcochita le celebró meses atrás. Magaly recordó que el artista estuvo presente en la fiesta realizada el 18 de enero y le preguntó directamente por aquel evento.

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“¿Y esa fiesta que le hiciste el 18 de enero a la enfermera?”, cuestionó. Melcochita explicó que no organizó la celebración y que fue el padre de la muchacha quien contrató mariachis y músicos. “La fiesta fue... su papá dio para los charros, fueron los mariachis”, señaló.

Melcochita habla en vivo sobre la joven que acompaña sus noches de salsa. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego el artista se mostró incómodo por las críticas y aseguró que siente que algunas personas buscan perjudicarlo. “A mí se me quiere prender, yo estoy tranquilo en mi casa, yo no me meto con nadie, no me veo borracho en la calle”, expresó. Magaly, sin perder el tono divertido de la entrevista, volvió a bromear sobre la convivencia entre ambos. “Pero estás tranquilo en tu casa con tu enfermera, Melcochita”, comentó.

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“Quieren hacerme daño”, respondió el humorista. La conductora entonces le recordó que, más allá de las críticas, él tiene derecho a enamorarse nuevamente. “Tienes derecho a enamorarte, de repente la chica está enamorada de ti”, le dijo. Melcochita no descartó totalmente esa posibilidad, aunque volvió a cubrirse con el humor. “De repente puede ser, pero ella cuando digo me está puchando la presión”, respondió.

Melcochita habla en vivo sobre la joven que acompaña sus noches de salsa. Captura: Magaly TV La Firme.