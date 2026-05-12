Banda ‘Los Mexicanos’ amenaza de muerte a colectiveros del paradero Acho con videos de ataques y mensajes extorsivos

La banda criminal 'Los Mexicanos' continúa sembrando el terror entre los colectiveros de Puente Acho, en el Rímac. A través de videos y mensajes en grupos de WhatsApp, extorsionan y amenazan de muerte a los transportistas que no acceden a pagar cupos. Exitosa

La presión de las bandas dedicadas al cobro de cupos vuelve a golpear al transporte en Lima. Esta vez, los conductores que cubren la ruta entre Acho y Puente Piedra denunciaron nuevas amenazas de muerte atribuidas a la organización criminal conocida como ‘Los Mexicanos’. Los mensajes llegaron a través de WhatsApp y generaron temor entre quienes trabajan en el paradero ubicado en el Cercado de Lima.

La situación se produjo días antes de la celebración por el Día de la Madre. Según los propios colectiveros, los delincuentes ingresaron a uno de los grupos de mensajería donde participan choferes de la ruta para enviar audios y videos intimidatorios. En esos contenidos, los sujetos exigieron que los transportistas se “alineen” para evitar ataques armados.

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El caso refleja nuevamente el avance de las extorsiones contra el transporte urbano, tanto formal como informal. En distintos puntos de la capital, conductores y cobradores denuncian amenazas constantes, pagos ilegales y ataques vinculados a organizaciones criminales que buscan controlar rutas mediante el miedo.

Videos de ataques circularon entre choferes

Imagen ilustrativa de extorsión digital y amenaza armada, reflejando el modus operandi de la organización criminal Los Sanguinarios de Huáscar y la captura de Luis Alejandro Necochea Blas. (Foto: Composición Infobae Perú)

Entre los materiales enviados por los presuntos extorsionadores apareció un video relacionado con el asesinato de un conductor ocurrido en febrero de este año en el mismo paradero Acho. El crimen sucedió cuando dos sujetos abordaron una unidad estacionada en plena Panamericana Norte y dispararon contra la víctima hasta en cinco ocasiones.

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Los colectiveros señalaron que ese material fue utilizado como mecanismo de intimidación para advertir sobre las consecuencias de negarse al pago de cupos. Los mensajes de audio también incluyeron amenazas directas contra quienes continúan trabajando en la ruta Acho–Puente Piedra.

La difusión de este contenido dentro del grupo de WhatsApp incrementó el temor entre los transportistas. Varios conductores optaron por mantenerse alertas durante sus recorridos ante la posibilidad de sufrir ataques similares.

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Presencia policial en el paradero Acho

Composición: Infobae Perú

Exitosa informó que agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona luego de una aparente denuncia realizada por los afectados. Durante las últimas horas, efectivos permanecieron desplegados en los alrededores del paradero Acho para vigilar el movimiento de los transportistas y reforzar la seguridad en el sector.

La presencia policial se registró en uno de los puntos con mayor circulación vehicular del Cercado de Lima. Pese al resguardo temporal, los colectiveros indicaron que continúan trabajando bajo amenazas y con temor frente a posibles atentados.

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Los conductores también manifestaron preocupación por la frecuencia con la que grupos criminales buscan controlar rutas de transporte mediante extorsiones. En varios casos, los delincuentes exigen pagos periódicos a cambio de una supuesta protección.

Los colectiveros afectados reconocieron que operan de manera informal en esta parte de la capital. Sin embargo, solicitaron que las autoridades intervengan para evitar nuevos asesinatos relacionados con el cobro de cupos.

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La preocupación aumentó luego de otro crimen registrado recientemente en Ventanilla, donde un colectivero fue asesinado tras negarse al pago exigido por extorsionadores. Ese caso también quedó vinculado al control ilegal de rutas y a amenazas contra conductores.

El avance de estas organizaciones criminales mantiene en alerta a quienes trabajan diariamente en el transporte urbano. Mientras continúan las investigaciones, los choferes del paradero Acho permanecen expuestos a nuevos actos de violencia y extorsión.

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Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

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Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.