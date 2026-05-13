Perú Deportes

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

La capitana ‘blanquiazul’ remarcó la importancia de jugar ante ‘cremas’ en Matute, expresó su satisfacción por vivir otro clásico junto a la hinchada y alertó sobre la precariedad de los escenarios en la Liga Femenina

Guardar
Google icon
Sandy Dorador – Alianza Lima – Liga Femenina - Perú – deportes -12 mayo
La capitana blanquiazul resalta la importancia de jugar el clásico frente a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva, junto a la afición, y recalca la responsabilidad de brindar un espectáculo digno ante el público local en la Liga Femenina (Alianza Lima Femenino)

Sandy Dorador, referente de Alianza Lima, compartió su sentir previo al esperado clásico femenino frente a Universitario, subrayando la ilusión de medirse ante el rival tradicional en el estadio Alejandro Villanueva y la responsabilidad de ofrecer un espectáculo ante la afición blanquiazul.

La experimentada futbolista insistió en la necesidad de que las condiciones sean adecuadas para la práctica profesional, luego de criticar el estado del campo en recientes compromisos del torneo.

PUBLICIDAD

La delantera Sandy Dorador se prepara para afrontar una nueva edición del clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina, un encuentro que representa mucho más que tres puntos para el plantel y la hinchada victoriana.

La expectativa de Sandy Dorador ante el clásico femenino

Sandy Dorador – Alianza Lima – Liga Femenina - Perú – deportes -12 mayo
Sandy Dorador expresó su emoción por disputar otro clásico femenino en Matute y aseguró que Alianza Lima trabaja intensamente para llegar en óptimas condiciones. (Alianza Lima Femenino)

Para la atacante de Alianza Lima, los clásicos poseen un valor especial y cada enfrentamiento frente a Universitario es una oportunidad para renovar el compromiso con el club y la hinchada. “Para mí es lindo jugar los clásicos, estar en casa con nuestra gente. Esperamos llegar bien, seguimos trabajando en los detalles. Estoy muy contenta de poder vivir un año más en el club y disfrutar de otro clásico”, señaló Dorador para el portal Ovación. La futbolista recordó que su vínculo con el equipo trasciende lo deportivo, ya que también lo vive como aficionada, lo que intensifica la emoción previa a este tipo de compromisos.

PUBLICIDAD

Dorador explicó que la preparación para el clásico implica jornadas de entrenamiento enfocadas en corregir aspectos tácticos y físicos, con la meta de presentar la mejor versión del equipo. La delantera remarcó que no solo se trata de ganar, sino de representar dignamente a Alianza Lima y responder a la expectativa de quienes asisten al estadio. “Como hincha y como jugadora, lo vivo de manera diferente. Estoy feliz de disputar un clásico más en casa y dar lo mejor de mí, sea dentro o fuera de la cancha, según lo que el equipo necesite”, agregó la futbolista.

Reclamo por escenarios dignos

Sandy Dorador – Alianza Lima – Liga Femenina - Perú – deportes -12 mayo
La delantera de Alianza Lima advirtió que los deficientes campos de juego perjudican el crecimiento del fútbol femenino y afectan el desempeño de las futbolistas. (Alianza Lima Femenino)

Más allá de la expectativa deportiva, Sandy Dorador manifestó su preocupación por el estado de los campos utilizados en la Liga Femenina, señalando que algunas canchas no reúnen las condiciones mínimas para el desarrollo seguro y profesional de los encuentros. La futbolista criticó abiertamente las deficiencias detectadas en el partido ante Carlos Mannucci, donde el terreno de juego presentaba huecos y dificultades para realizar jugadas básicas, como los tiros de esquina.

“En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Es una falta de respeto para todas nosotras y para la liga. No son condiciones para jugar un campeonato”, expresó Dorador con firmeza. La jugadora cuestionó el proceso de inspección que habilita estos escenarios y subrayó que el bienestar de las futbolistas debe ser una prioridad para las autoridades del torneo.

La capitana de Alianza Lima señaló que el mal estado de las instalaciones afecta no solo el rendimiento deportivo, sino también la imagen y el crecimiento del fútbol femenino en Perú. “¿Quién da el visto bueno para jugar en esas canchas? Así no vamos a poder avanzar”, insistió Dorador, reclamando mayor fiscalización y compromiso institucional para garantizar escenarios acordes a la competencia.

El valor emocional de jugar en casa<b> </b>

La referente de Alianza Lima advierte sobre la precariedad del campo en partidos recientes y reclama mejores escenarios para el fútbol femenino, criticando abiertamente el estado de algunas canchas en la actual temporada (Ovación)

La cercanía con la afición es un factor determinante para Sandy Dorador en la antesala del clásico. La futbolista destacó el respaldo de los seguidores de Alianza Lima y la motivación que representa disputar el partido más relevante de la temporada ante su público. Para la delantera, jugar en Matute implica un reto adicional y una responsabilidad que asume con orgullo.

Dorador sostuvo que el aliento de la hinchada blanquiazul es un motor fundamental para el equipo, especialmente en los clásicos, donde la rivalidad histórica añade un condimento especial. La futbolista aseguró que el plantel está comprometido con brindar una actuación que refleje el esfuerzo realizado durante la preparación y la pasión que caracteriza al club.

Temas Relacionados

Sandy DoradorAlianza LimaLiga Femenina Ferúperu–deportes

Más Noticias

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

El delantero de 21 años habría optado por integrarse al proyecto de los ‘diablos rojos’, dejando atrás el interés de España, y quedaría en la órbita de una posible convocatoria para la cita mundialista en Norteamérica

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

El artista marcial mixto peruano se ganó su lugar en la promotora más relevante del globo tras impresionar a Dana White con un codazo giratorio que impresionó a los amantes de este deporte

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

Alejandro Hohberg advierte a Alianza Lima antes del partido frente a Cienciano: “No podemos perder si queremos ser campeones”

El mediocampista del ‘Papá’ envió un mensaje determinante a su exclub Alianza Lima antes del enfrentamiento en Cusco, subrayando la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el primer puesto de la Liga 1

Alejandro Hohberg advierte a Alianza Lima antes del partido frente a Cienciano: “No podemos perder si queremos ser campeones”

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026: conoce los castigos

La Confederación Sudamericana de Fútbol abrió expedientes disciplinarios a cremas y celestes por presuntas infracciones durante el certamen. Ambos clubes podrían enfrentar sanciones monetarias según el reglamento

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026: conoce los castigos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Roberto Sánchez ante pedido fiscal de cárcel: “El fraude como delito fue archivado. No es juicio oral, es una audiencia más”

Arnold Castillo, el hijo tiktoker de Pedro Castillo, da su primera entrevista desde su asilo en México a José Domingo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a Farfán

Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a Farfán

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

Katy Esquivel, ‘What the Chic’, anuncia emocionada que se casará: así fue su pedida de mano

Oasis enciende la ilusión en Perú con un misterioso anuncio que desata el furor entre sus fans

Karla Tarazona desmiente haber sido la amante de Christian Domínguez durante su relación con Pamela Franco

DEPORTES

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

Alejandro Hohberg advierte a Alianza Lima antes del partido frente a Cienciano: “No podemos perder si queremos ser campeones”

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026: conoce los castigos