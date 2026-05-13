Una semana a oscuras: Vecinos de San Martín de Porres denuncian abandono y pérdidas por prolongado corte de luz

Vecinos de SMP llevan una semana sin luz.

En la zona Monterrey del distrito de San Martín de Porres (SMP), decenas de vecinos enfrentan una semana sin energía eléctrica, situación que ha alterado la vida cotidiana y generado pérdidas económicas y riesgos para la salud.

Desde el primer día del corte de luz, los residentes han intentado comunicarse con la empresa Plus Energía sin obtener respuesta concreta sobre la reposición del servicio.

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“Una semana. Y lo triste es que cuando llamamos nos dejan colgados en el contestador automático. Nunca te responden. Pero para cobrar, sí, número uno”, relató Maximiliano Trujillo León, uno de los afectados.

Los vecinos aseguran que, pese a la falta de luz, los recibos de pago siguen llegando puntualmente y la incertidumbre se extiende en cada hogar.

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Las consecuencias se sienten con fuerza entre quienes dependen de la refrigeración de medicamentos. Lourdes González, dueña de una bodega, muestra una bolsa de hielo con la última insulina que intenta mantener fría para su esposo diabético.

“Ya hemos hecho todo lo necesario, hemos pedido, hemos llamado, hemos ido con unos vecinos a la oficina a reclamar, pero no hay nada hasta ahora. ¿Qué cosa podríamos hacer? Por favor, suplicamos”, expresó.

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“Esto ya no sirve porque debe estar refrigerado. Son varias que hemos botado ya”, lamentó, mientras calcula la pérdida no solo de medicinas, sino también de embutidos y lácteos que no lograron conservarse.

En la bodega de Lourdes, la única alternativa para atender clientes es usar una vela. “A mis setenta y un años estoy pasando el primer año de mi vida que nunca me voy a olvidar, que he pasado llorando, porque también tengo mi esposo enfermo, mi mamá la viejita. Es el regalo de la madre”, contó, rodeada de productos estropeados por la falta de frío.

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Corte de luz afecta a vecinos en SMP.

Corte eléctrico golpea la salud, la economía y la seguridad

El prolongado corte de luz ha generado un círculo de problemas. Otra vecina, también con problemas de salud, señaló: “Estoy al día con la luz. Además, yo también estoy mal y necesito la luz porque mis medicinas tienen que estar heladas para poder ponerme las ampollas y no tengo la luz”.

Sin suministro eléctrico, la bomba de agua dejó de funcionar, imposibilitando el acceso al agua potable en los pisos superiores. “No tenemos agua, no podemos asear, no podemos lavar, el tema de la cocina, los platos, nada de eso. Yo trabajo por Internet y por lo menos voy perdiendo cien dólares cada día”, relató un residente.

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Negocios y talleres familiares también quedaron paralizados. Un vecino que dirige una pequeña fábrica indicó: “Todas las máquinas apagadas, perdiendo cuánto coste de producción diario. Acumulados será prácticamente ocho mil soles, porque hay varias máquinas inoperativas, personal que tampoco está trabajando porque no se puede hacer nada”.

La inseguridad es otro de los temores. El corte afecta el funcionamiento de cámaras de vigilancia y deja a las calles y viviendas vulnerables durante las noches.

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“En cualquier momento, cualquier persona puede tener un accidente, cualquier cosa puede pasar”, advirtió otro vecino, preocupado por la exposición ante posibles robos y accidentes en medio de la oscuridad.

Mientras la empresa responsable no ofrece una fecha para la reposición del servicio, los vecinos de San Martín de Porres insisten en su reclamo a Plus Energía y piden que se restablezca el suministro eléctrico.

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