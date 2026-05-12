¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

El cómico Melcochita aparece en varias imágenes junto a una joven de 22 años, mientras Monserrat Seminario, en un recuadro, asegura que es su "nueva mujer". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente aparición de Melcochita junto a una joven de 22 años en una conocida salsoteca ha generado una nueva polémica alrededor de la vida personal del popular artista peruano. Las imágenes, difundidas por Magaly TV La Firme este 11 de mayo, mostraron al cómico compartiendo una salida nocturna con Heidy Amado, una joven que, según reveló Monserrat Seminario, habría sido una persona muy cercana a su familia y ahora sería la nueva pareja del humorista.

El reportaje rápidamente encendió las redes sociales y despertó la curiosidad del público sobre quién es realmente la joven que acompaña constantemente al artista de 89 años. Aunque Melcochita insiste en que ella solo cumple funciones de cuidado debido a sus problemas de salud, las declaraciones de Monserrat Seminario y las imágenes emitidas por televisión alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.

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La joven identificada como Heidy tendría 22 años y, de acuerdo con las declaraciones de Monserrat, no sería una desconocida dentro del entorno familiar del cómico. Por el contrario, habría convivido durante un largo tiempo con la expareja de Melcochita y sus hijas, generando un fuerte vínculo de confianza que hoy estaría completamente roto.

Un escándalo sacude el mundo del espectáculo peruano. Se expone la relación de Melcochita con una joven que él llama "enfermera", pero las pruebas sugieren que podría ser mucho más que eso. Descubre los detalles de esta controversial historia. ATV/ Magaly TV La Firme.

El vínculo con Monserrat Seminario

El programa de espectáculos mostró imágenes del último fin de semana, donde se observa a Melcochita ingresando a una salsoteca junto a la joven. Ambos permanecieron juntos durante gran parte de la noche y fueron captados en actitud bastante cercana, lo que llamó inmediatamente la atención de las cámaras.

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Mientras se emitían las imágenes, la narración del programa remarcó la diferencia de edad entre ambos y recordó que la joven es señalada como la nueva encargada de los cuidados del artista. Sin embargo, las escenas mostraban una relación mucho más cercana que una simple asistencia médica o doméstica.

Consultado por las cámaras, el actor cómico negó tajantemente mantener una relación sentimental con la joven y explicó que ella permanece cerca de él debido a las necesidades propias de su edad. “A veces se queda, tiene que hacerme mi comida, mis remedios. Es como tú pagas a una enfermera”, manifestó el artista.

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Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

El humorista también defendió públicamente a la joven y destacó su preparación profesional. “Ella es profesora de inglés. Ella no es cualquier cosa, es una persona culta, educada”, afirmó, dejando claro que siente admiración y aprecio por la muchacha que hoy forma parte de su entorno más cercano.

Sin embargo, las declaraciones de Monserrat Seminario contradicen completamente la versión del cómico. La modelo aseguró que Heidy no sería una enfermera, sino la nueva pareja sentimental del artista. “Ella no es enfermera, está como su mujer”, declaró de manera tajante.

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La expareja de Melcochita también reveló detalles sobre la convivencia que tuvo la joven con su familia durante los últimos años. “Dos años ha vivido en mi casa, dormía en el cuarto de mis hijas”, sostuvo, dejando entrever que la situación le habría causado una profunda decepción personal. Además, Monserrat afirmó que la joven ya tenía cercanía con Melcochita incluso antes de que su relación terminara oficialmente. “Ella fue a recogerlo al aeropuerto con su representante”, añadió, insinuando que el vínculo entre ambos venía desarrollándose desde hace tiempo.

Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

Joven afirma ser su enfermera

Pese a la controversia, la muchacha evitó confirmar directamente cualquier relación sentimental con Melcochita. En declaraciones difundidas por Magaly TV La Firme, aseguró que su presencia constante en la casa del artista responde únicamente a motivos laborales y de cuidado.

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“Es una persona mayor que necesita sus cuidados, las 24 horas”, explicó la joven, defendiendo la versión de que se encarga de asistir al cómico debido a sus problemas de salud y a las limitaciones propias de su avanzada edad.

Sin embargo, las imágenes difundidas por televisión generaron más dudas entre los televidentes. En los videos se observa a Melcochita abrazando cariñosamente a la joven dentro de la salsoteca, compartiendo de manera cercana durante toda la noche. Incluso, según el informe televisivo, ambos se quedaron juntos hasta la madrugada.

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Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.