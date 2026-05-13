¿Por qué tomaron los estudiantes la ciudad universitaria de San Marcos durante las celebraciones por el aniversario 475 de la UNMSM?

Estudiantes ocuparon accesos y realizaron movilizaciones dentro de la UNMSM durante las celebraciones por el aniversario 475. Difusión

La protesta estudiantil dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alteró las actividades previstas por el aniversario 475 de la casa de estudios. Desde la tarde del 12 de mayo, grupos de estudiantes ocuparon accesos de la ciudad universitaria y realizaron movilizaciones internas para rechazar el proyecto de ley que plantea permitir la reelección de rectores y vicerrectores.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 5 de la tarde. Videos difundidos desde el campus mostraron a estudiantes desplazándose por distintos sectores de la universidad mientras lanzaban arengas contra las autoridades universitarias y contra el sistema electoral planteado para los próximos comicios internos.

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La movilización también expuso el creciente cuestionamiento sobre la modalidad virtual aprobada para las elecciones de rectorado. Tanto organizaciones estudiantiles como docentes de la Asamblea Universitaria advirtieron riesgos relacionados con la transparencia del proceso y recordaron las denuncias registradas durante anteriores jornadas electorales.

Estudiantes rechazan reelección de autoridades

Desde una reja encadenada, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos expone una serie de graves acusaciones contra la rectora Jeri Ramón, incluyendo corrupción, intentos de privatización, fraude electoral y enriquecimiento ilícito, instando a impedir su reelección. X: Laura Vásquez

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) difundió un pronunciamiento con tres exigencias principales. El gremio pidió al Congreso el archivamiento del Proyecto de Ley N.° 12736, iniciativa vinculada con la reelección de rectores y vicerrectores.

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En el documento, los estudiantes sostuvieron: “Exigimos al Congreso el archivamiento del Proyecto de Ley N° 12736 de reelección de rectores, que busca la ilegal reelección de la nefasta rectora Jerí Ramón”.

La organización también cuestionó la decisión del Comité Electoral Universitario respecto a la modalidad virtual de sufragio. Según el pronunciamiento, el sistema remoto podría permitir irregularidades vinculadas con la identidad de los votantes.

“Exigimos al Comité Electoral UNMSM que las elecciones de rector sean presenciales, ya que han aprobado la modalidad virtual para que nuevamente haya suplantación del voto a favor de Jerí”, señaló la federación estudiantil.

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El tercer reclamo estuvo dirigido contra el incremento de la valla electoral aprobado para el proceso universitario. Los estudiantes consideraron que la medida afectaría a sectores opositores dentro de la universidad.

La protesta rechazó el Proyecto de Ley N.° 12736, que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores.

Docentes alertan riesgos en elecciones virtuales

La controversia también alcanzó a integrantes de la Asamblea Universitaria. Un grupo de docentes solicitó formalmente que las elecciones previstas para julio se desarrollen de forma presencial y no virtual.

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La solicitud fue presentada por la docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dra. Gisella Orjeda Fernández, junto con otros profesores asambleístas. El pedido buscó incorporar el cambio de modalidad en la agenda de la próxima sesión de Asamblea Universitaria.

En el documento dirigido a la rectora Jerí Ramón Ruffner, los docentes advirtieron problemas relacionados con la infraestructura tecnológica de la universidad. Según el pronunciamiento, la red telemática presenta deficiencias de seguridad y estabilidad operativa.

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Los profesores recordaron además que el 18 de abril se suspendieron temporalmente servicios tecnológicos de la universidad. Para los firmantes, ese episodio reflejó una fragilidad operativa que podría afectar el desarrollo de un proceso electoral virtual.

“Las elecciones no solo deben ser intachables, sino también parecerlo”, indicaron los asambleístas en el documento presentado ante las autoridades universitarias.

Cuestionamientos sobre la red telemática

La Dra. Gisella Orjeda expresó preocupación por los cambios constantes de responsables técnicos dentro de la red telemática universitaria. Según explicó, esta situación podría comprometer el manejo adecuado de la infraestructura digital y la seguridad de las cuentas institucionales.

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Los docentes también mencionaron problemas relacionados con los servidores universitarios. En el pronunciamiento señalaron que los equipos permanecieron durante largos periodos sin condiciones adecuadas de climatización.

Otro de los puntos mencionados por los asambleístas estuvo relacionado con las denuncias registradas en procesos electorales anteriores. Los docentes recordaron reportes sobre presuntas suplantaciones de votos en jornadas pasadas.

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La discusión surgió mientras el Comité Electoral Universitario mantiene el cronograma que fija para el 8 de julio la primera jornada electoral bajo voto electrónico no presencial.

Dependencia operativa de la ONPE genera preocupación

El cronograma electoral difundido por el Comité Electoral Universitario precisó que el proceso virtual dependerá de la disponibilidad operativa y logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Esa condición también generó cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. La Dra. Gisella Orjeda señaló que una eventual ausencia de acompañamiento técnico de la ONPE podría afectar el desarrollo regular de las elecciones internas.

Las dudas alrededor de la modalidad virtual reaparecieron además por los antecedentes de las elecciones universitarias de 2021. La Federación Universitaria de San Marcos recordó que aquel proceso terminó marcado por denuncias, cuestionamientos y pedidos de nulidad.

Según la FUSM, las irregularidades registradas en esos comicios obligaron posteriormente a realizar una nueva convocatoria electoral. Por ese motivo, la decisión de mantener nuevamente una modalidad virtual reabrió el debate sobre la legitimidad y seguridad del próximo proceso universitario.