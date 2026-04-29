Perú

Se acerca el pago de la CTS: estas son las multas para las empresas que no la depositen

El depósito debe realizarse hasta el 15 de mayo y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas significativas; además, los trabajadores podrán retirar el total del beneficio de forma excepcional hasta fines de 2026

Guardar
Este beneficio no solo actúa como un soporte financiero para los trabajadores, sino que también está regulado por normas estrictas cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones importantes.
Este beneficio no solo actúa como un soporte financiero para los trabajadores, sino que también está regulado por normas estrictas cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones importantes. Foto: composición Infobae Perú/SC Arquitectos

A pocas semanas del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), las empresas del sector privado deben cumplir con una obligación clave del calendario laboral. Este beneficio no solo funciona como un respaldo económico para los trabajadores, sino que además está sujeto a estrictas reglas cuyo incumplimiento puede generar sanciones significativas.

En paralelo, se mantiene vigente la disposición extraordinaria que permite a los trabajadores retirar el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, esta facilidad no modifica la responsabilidad del empleador de realizar el depósito dentro del plazo legal ni de cumplir con las formalidades establecidas.

PUBLICIDAD

Multas por incumplimiento: los montos en juego

No efectuar el depósito completo y oportuno de la CTS constituye una infracción grave. Según explicó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, esta omisión puede derivar en sanciones económicas relevantes para las empresas.

En el caso de compañías que no están registradas como micro o pequeñas empresas (no Mype), las multas oscilan entre S/ 8.635 y S/ 143.660. Para las pequeñas empresas, las sanciones van desde S/ 2.475 hasta S/ 24.750. Estos montos reflejan la importancia que tiene este beneficio dentro del marco laboral y el énfasis en su cumplimiento.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Plazo y obligaciones adicionales del empleador

El depósito de la CTS debe realizarse en la cuenta bancaria o financiera elegida por el trabajador, siempre que la entidad esté autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Además, no basta con transferir el dinero: el empleador también está obligado a entregar una liquidación detallada del cálculo del beneficio.

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, recordó que la fecha límite tanto para el depósito como para la entrega de la liquidación es el 15 de mayo. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede generar contingencias adicionales para las empresas.

¿Quiénes reciben la CTS y cómo se calcula?

Este beneficio corresponde a trabajadores del régimen laboral privado que cumplan con una jornada mínima de cuatro horas diarias y que hayan laborado al menos un mes completo dentro del periodo computable. Para el depósito de mayo de 2026, se considera el tramo de noviembre de 2025 a abril de 2026.

“En el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo, le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025”, precisó Matos. Si el tiempo laborado es menor, el cálculo se realiza de forma proporcional por meses.

El abono de la CTS debe efectuarse en la cuenta bancaria o entidad financiera que el trabajador haya seleccionado.
El abono de la CTS debe efectuarse en la cuenta bancaria o entidad financiera que el trabajador haya seleccionado. Foto: Banco Falabella

Existen también supuestos en los que se consideran días no efectivamente trabajados, como descansos por maternidad, accidentes laborales o huelgas no declaradas ilegales, entre otros casos previstos por la normativa.

Ejemplos prácticos del cálculo

Para un trabajador con sueldo de S/ 2.000 y gratificación de S/ 2.000 que haya laborado todo el semestre, el depósito de mayo sería aproximadamente S/ 1.333,33. Si empezó a trabajar en enero de 2026, el monto se reduce a cerca de S/ 1.166,6.

En cambio, si el ingreso se produjo el 1 de abril, solo se computa ese mes, resultando en un depósito de alrededor de S/ 194. Aquellos que inicien labores en mayo no recibirán CTS en este periodo, sino recién en noviembre de 2026.

Otro caso: con un sueldo de S/ 1.800 y gratificación del mismo monto, el cálculo arroja un depósito de S/ 1.050 para el semestre completo.

También hay casos en los que se computan días no laborados, como los periodos de descanso por maternidad.
También hay casos en los que se computan días no laborados, como los periodos de descanso por maternidad. Foto: difusión

Regímenes especiales y factores que influyen

Las reglas pueden variar según el tipo de empresa. Si la compañía no está inscrita en el Remype, aplica el régimen general. En cambio, si está registrada, los trabajadores contratados después de la inscripción reciben una CTS equivalente a 15 remuneraciones diarias por año, con un tope de 90.

Para el régimen agrario (Ley 31110), la CTS está incluida en la remuneración diaria en un equivalente a 9,72%. No obstante, el trabajador puede optar por recibir este beneficio de forma separada.

Jimmy Huatuco, líder de implementaciones en Buk Perú, advirtió que el cálculo no siempre es sencillo. “Variables como licencias con goce o sin goce, subsidios, ausencias, cambios salariales o conceptos remunerativos dentro del período computable también influyen directamente en la base de cálculo de los beneficios laborales”, señaló.

¿Qué pasa con los sueldos variables?

Cuando la remuneración es variable, el cálculo de la CTS se realiza en base al promedio de ingresos percibidos entre noviembre y abril. En caso de tener ingresos fijos con componentes variables, como horas extras, estos se incluyen solo si fueron percibidos al menos tres veces en el periodo.

Así, la CTS no solo depende del sueldo base, sino de múltiples factores que deben ser correctamente considerados para evitar errores, tanto por parte del empleador como del trabajador.

Temas Relacionados

CTSretiro CTSperu-economia

Más Noticias

Ministerio del Interior encargará a FAME la compra de 31.045 pistolas para la Policía tras anulada licitación internacional

La cartera optó por la modalidad de adquisición por encargo a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército luego de que se declarara nulo el proceso de licitación internacional iniciado en 2025, según documentación a la que accedió Infobae Perú

Ministerio del Interior encargará a FAME la compra de 31.045 pistolas para la Policía tras anulada licitación internacional

Feriado viernes 1 de mayo: ¿A qué hora atenderán Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comerciales?

El flujo de público aumentará durante el Día del Trabajador, pero pocos saben qué establecimientos abrirán más temprano o cerrarán más tarde, un detalle clave para evitar contratiempos

Feriado viernes 1 de mayo: ¿A qué hora atenderán Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comerciales?

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

La cinta peruana alcanzó la cima del ranking en su semana de estreno en la plataforma de streaming, superando incluso a películas internacionales de alto perfil

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

Gregorio Pérez quedó sorprendido por salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva de Universitario: “Unas horas antes tuve comunicación con él”

‘Goyo’ ha manifestado su asombro por la inesperada salida del directivo peruano del club de Ate, sobre todo porque horas antes del suceso mantuvo una comunicación telefónica con él

Gregorio Pérez quedó sorprendido por salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva de Universitario: “Unas horas antes tuve comunicación con él”

Catriel Cabellos se sinceró y conmovió tras su gol con Sporting Cristal en Copa Libertadores: “Sé que estoy en deuda”

El volante ‘celeste’ marcó el 2-0 ante Junior, se emocionó hasta las lágrimas y dejó un mensaje de autocrítica tras atravesar un periodo difícil con el equipo

Catriel Cabellos se sinceró y conmovió tras su gol con Sporting Cristal en Copa Libertadores: “Sé que estoy en deuda”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

El nuevo jefe de la ONPE tomará juramento el próximo 3 de julio, según cronograma fijado por la JNJ

Renzo Reggiardo insiste en pedir al JNE elecciones complementarias y niega haber violado neutralidad electoral: “Revisen el video”

Polémica en Perú por teorías antisemitas citadas por Balcázar: la Asociación Judía exigió disculpas públicas al presidente

ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de 88 mil soles

ENTRETENIMIENTO

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

Rosángela Espinoza minimiza a Melissa Loza por no ir a la universidad: “La pisaste porque hace poco se graduó tu hija”

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

Mayra Solari lanza indirecta en TikTok luego de polémica con Gabriela Herrera: “Claro que me dolió, pero existe el karma”

DEPORTES

Gregorio Pérez quedó sorprendido por salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva de Universitario: “Unas horas antes tuve comunicación con él”

Gregorio Pérez quedó sorprendido por salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva de Universitario: “Unas horas antes tuve comunicación con él”

Catriel Cabellos se sinceró y conmovió tras su gol con Sporting Cristal en Copa Libertadores: “Sé que estoy en deuda”

La primera baja confirmada de Sporting Cristal para el partido clave ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Mineiro por fecha 3

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Cusco por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026