CTS 2026 en Perú: ¿Quiénes pueden cobrarla tras la muerte de un trabajador?

Los trabajadores estatales no pueden sacar su CTS con la Ley del libre retiro como los privados, pero sí se proponen desde el Congreso iniciativas para que puedan sacar parte de este dinero. - Crédito Andina

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) constituye un derecho laboral fundamental en Perú, diseñado como un seguro de desempleo para los trabajadores del sector privado. Pero, ¿qué ocurre con este beneficio cuando el titular de dicho beneficio fallece? La legislación peruana dispone un procedimiento específico para determinar qué hacer ante este escenario y determinar quiénes pueden acceder a la CTS tras el deceso del empleado.

El trámite para acceder a la CTS tras el fallecimiento de un trabajador exige la presentación de documentación completa y válida. La entidad financiera no asume responsabilidad sobre disputas entre posibles beneficiarios, limitándose a entregar el 50% al cónyuge o conviviente y a bloquear el resto hasta que la autoridad competente emita la declaratoria de herederos. Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostuvo que “el sistema está diseñado para proteger los derechos de los familiares directos”.

No obstante, muy pocas personas conocen qué hacer cuando ocurre este hecho fortuito en medio del dolor de la pérdida de un ser querido.

¿Qué ocurre cuando un trabajador muere, pero se le pagó el beneficio de la CTS?

La legislación laboral peruana es clara en señalar que, tras la muerte del trabajador, el empleador debe informar a la entidad financiera donde se encuentra depositada la CTS en un plazo máximo de 48 horas. Esta notificación es el punto de partida para la liberación de los fondos acumulados en la cuenta de CTS. El banco, tras recibir la documentación correspondiente, activa el proceso de entrega de recursos a los beneficiarios legítimos.

El primer grupo con derecho a solicitar la CTS corresponde, en principio, al cónyuge sobreviviente o al conviviente debidamente acreditado. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe presentar la partida de matrimonio o la declaración judicial de convivencia, así como la constancia de defunción y el documento que acredite el cese laboral. La entidad financiera está obligada a entregar el 50% del saldo de la CTS, incluidos los intereses generados, a dicho beneficiario, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.

El retiro CTS tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Pero la fecha de inicio de la libre disponibilidad en 2025 depende de cuando se promulge la norma. - Crédito Andina

¿Y cómo queda el saldo restante?

El saldo restante de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) permanece bloqueado en la institución bancaria hasta que se emita una declaratoria de herederos o se presente un testamento. Este procedimiento puede realizarse ante notario público si los herederos son mayores de edad y no existen conflictos, o ante el Poder Judicial en caso de menores de edad o desacuerdos entre los interesados. La duración de estos trámites puede extenderse entre tres y seis meses, dependiendo de cada caso.

El retiro CTS se aprobó hace una semana, pero aún no se envía la autógrafa al Ejecutivo para su promulgación u observación. - Crédito PUCP

Hijos del fallecido

Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet, señaló que en caso de los hijos menores de edad del trabajador fallecido tienen derecho a una parte proporcional de la CTS. El monto que les corresponde se deposita en una cuenta abierta a su nombre, cuyo manejo queda bajo la responsabilidad del representante legal del menor. El apoderado puede elegir la entidad financiera y la moneda de la cuenta, además de solicitar el traslado de los fondos si encuentra mejores condiciones en otra institución. Estos depósitos permanecen inmovilizados hasta que el menor cumpla la mayoría de edad.

En ausencia de cónyuge o conviviente acreditado, la CTS solo puede retirarse una vez que se haya completado el proceso de sucesión intestada. Durante este tiempo, el banco mantiene el dinero retenido, imposibilitando cualquier movimiento. Si no existen herederos identificados, los recursos permanecen en custodia hasta que la autoridad determine el destino final de los fondos.

¿Qué es una sucesión intestada y declaratoria de herederos?

La sucesión intestada es el procedimiento legal que se inicia cuando una persona fallece sin dejar testamento. A través de este proceso, la ley determina quiénes son los herederos del patrimonio del difunto, de acuerdo con el grado de parentesco.

La declaratoria de herederos puede tramitarse ante notario público, si todos los sucesores son mayores de edad y existe acuerdo entre ellos, o ante el Poder Judicial si hay menores involucrados o desacuerdo. Este trámite es indispensable para acreditar la calidad de heredero y acceder a bienes, cuentas bancarias u otros derechos del fallecido.

Por su parte la declaratoria de herederos es una resolución emitida por un notario o juez que reconoce oficialmente a las personas con derecho a heredar los bienes de una persona fallecida.

Este documento es fundamental para acreditar la condición de heredero ante bancos, entidades públicas o privadas y permite disponer de los bienes, cuentas o derechos que integraban el patrimonio del difunto. La declaratoria de herederos suele ser necesaria cuando no existe testamento y se tramita en el marco de una sucesión intestada.

Retiro CTS - SBS aplicativo - 25 de abril - Perú. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

SBS y la plataforma digital para consultar la CTS de un fallecido

La existencia de canales de consulta en la SBS y la digitalización de trámites han simplificado la gestión de estos fondos, aunque la obtención de la CTS puede verse retrasada por la carga burocrática y la necesidad de completar procesos sucesorios. No existen plazos máximos para la entrega del dinero una vez que la documentación está completa, aunque las entidades financieras suelen proceder en un lapso de 15 a 30 días.

Asimismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha implementado una plataforma digital que permite a los familiares consultar la existencia de cuentas CTS a nombre de un fallecido. Esta herramienta agiliza la identificación de los fondos y facilita el inicio de los trámites de retiro.

Las cifras reportadas por la SBS evidencian una disminución amplia en distintos tipos de financiamiento. Foto: Actualidad Empresarial

CTS y sus diferencias según el régimen donde te encuentres

No todos los trabajadores acceden a la CTS bajo las mismas condiciones. Aquellos vinculados a una microempresa no gozan del beneficio en los mismos términos que los empleados del régimen general. Las trabajadoras del hogar solo reciben una fracción de la CTS, equivalente a la mitad de su remuneración mensual o quince días de sueldo, como explicó el abogado Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet.

El cálculo del monto a recibir depende de la remuneración computable del trabajador al momento del depósito, más una sexta parte de la gratificación. Por ejemplo, si el sueldo base es de S/ 3.000 y el sexto de la gratificación suma S/ 500, el monto base será S/ 3.500. En caso de haber laborado el semestre completo, el depósito corresponderá al 50% de esa cifra.

La Compensación por Tiempo de Servicios representa un respaldo económico para la familia del trabajador fallecido. Su acceso depende de la correcta tramitación de los documentos y del cumplimiento de los requisitos legales, un proceso que involucra tanto a los beneficiarios directos como a las autoridades encargadas de administrar las sucesiones.