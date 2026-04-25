Perú

MTPE explica cómo destacar en una entrevista laboral: Megaferia del Empleo ofrecerá más 5.000 puestos de trabajo

La feria se realizará el 29 y 30 de abril en Comas y contará con la participación de 90 empresas que ofrecerán vacantes en distintos sectores

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Comas será sede de Megaferia laboral con 90 empresas y miles de vacantes formales. (Foto: Agencia Andina)
Comas será sede de Megaferia laboral con 90 empresas y miles de vacantes formales. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que brindará orientación práctica para mejorar el desempeño en entrevistas laborales durante la Megaferia del Empleo Lima Norte, evento que se realizará los días 29 y 30 de abril en el distrito de Comas. La actividad incluirá recomendaciones dirigidas a postulantes que buscan insertarse en el mercado laboral formal, con énfasis en la preparación previa y la comunicación efectiva de habilidades.

La iniciativa se desarrollará en el frontis del Centro Cívico Municipal de Comas, donde también se ofrecerán más de 5.000 vacantes laborales formales gracias a la participación de 90 empresas. El horario de atención será de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., permitiendo el acceso libre a los ciudadanos interesados en postular a un empleo.

Feria del empleo 2025 del MTPE se dará este jueves 27 y viernes 28 de febrero
Feria del empleo 2025 del MTPE se dará este jueves 27 y viernes 28 de febrero

¿Cómo destacar en una entrevista de trabajo?

El MTPE indicó que uno de los aspectos clave para afrontar con éxito una entrevista es la preparación previa. En ese sentido, recomendó a los postulantes repasar su trayectoria laboral, incluyendo fechas, funciones desempeñadas y logros alcanzados, con el objetivo de responder con claridad y seguridad ante las preguntas de los reclutadores.

Asimismo, se brindarán pautas sobre cómo comunicar habilidades de manera efectiva y proyectar una imagen profesional. Entre los aspectos considerados se encuentran el lenguaje verbal y no verbal, así como la capacidad de sintetizar la experiencia laboral en función del puesto al que se postula.

El orientador laboral Francisco Fernández Yuste da algunos consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo. (Freepik)
El orientador laboral Francisco Fernández Yuste da algunos consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo. (Freepik)

Oferta laboral y participación empresarial

Durante la Megaferia del Empleo Lima Norte, los asistentes podrán acceder a más de 5,000 oportunidades laborales formales en distintos sectores económicos. Las vacantes serán ofrecidas por 90 empresas que participarán en el evento, lo que permitirá una amplia diversidad de opciones para los postulantes.

El MTPE señaló que esta convocatoria busca facilitar el encuentro directo entre empleadores y personas en búsqueda de trabajo, reduciendo las barreras de acceso al empleo formal y promoviendo procesos de selección más ágiles en un solo espacio.

Festival Virtual del Empleo
La nueva edición del Festival Virtual del Empleo ofrece más de 1,500 ofertas laborales para diferentes puestos. Foto: Andina/MML

Servicios gratuitos

Además de la oferta laboral, la Megaferia del Empleo incluirá una serie de servicios gratuitos enfocados en mejorar la empleabilidad de los asistentes y facilitar su acceso a oportunidades formales. Estas herramientas buscan fortalecer las capacidades de los postulantes, optimizar su presentación ante reclutadores y ampliar sus opciones de inserción en el mercado laboral.

Entre los principales servicios se encuentran:

  • Asesoría personalizada a través de “Mi primer CV” para la elaboración y mejora del currículum vitae.
  • Registro en la plataforma Empleos Perú, que permitirá acceder a más vacantes y postular en línea.
  • Emisión del Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne antecedentes policiales, penales y experiencia laboral.
  • Orientación por parte de entidades públicas en temas de educación, salud, justicia, desarrollo social e identificación.
Ministerio de Trabajo exige a los empleadores a facilitar teletrabajo u otorgar vacaciones adelantadas a sus trabajadores. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ministerio de Trabajo exige a los empleadores a facilitar teletrabajo u otorgar vacaciones adelantadas a sus trabajadores. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Objetivo de la iniciativa

La Megaferia del Empleo también incluirá un espacio para emprendedores, donde más de 20 participantes del programa “Aprende a Emprender” exhibirán y comercializarán sus productos. Esta sección busca visibilizar iniciativas de autoempleo y fomentar el desarrollo de pequeños negocios.

El MTPE destacó que la actividad tiene como objetivo fortalecer la empleabilidad de los ciudadanos y facilitar su acceso a oportunidades de trabajo formal. La participación en el evento es gratuita y está abierta al público en general, sin necesidad de inscripción previa.

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