Gobierno traslada a 48 internas de Chorrillos al penal Virgen de Fátima para reducir el hacinamiento en cárceles del país

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo para reubicar a 48 reclusas del penal de mujeres de Chorrillos. La acción busca mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el tratamiento penitenciario adecuado frente a la severa sobrepoblación. TVPerú

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejecutó el traslado de 48 internas del penal de Mujeres de Chorrillos hacia el establecimiento penitenciario Virgen de Fátima como parte del Plan Nacional de Deshacinamiento impulsado por el Gobierno. El operativo se realizó la mañana del martes con participación de más de 50 agentes penitenciarios y bajo supervisión del ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

La medida busca reducir la sobrepoblación en centros penitenciarios que presentan dificultades para mantener el control y las condiciones de seguridad. Según explicó el titular del sector, el penal de destino contaba con espacios disponibles para albergar a internas del régimen de mínima seguridad.

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Durante la supervisión el operativo, el ministro indicó que el problema del hacinamiento continúa presente en distintos establecimientos del país y advirtió que la redistribución de internas forma parte de una estrategia inmediata para enfrentar esa situación.

Penal Virgen de Fátima recibió a internas de mínima seguridad

El Gobierno trasladó a 48 internas de mínima seguridad desde el penal de Mujeres de Chorrillos al penal Virgen de Fátima. Difusión

El Ministerio de Justicia precisó que las 48 internas trasladadas pertenecen al régimen de mínima seguridad, condición necesaria para su permanencia en el establecimiento penitenciario Virgen de Fátima.

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“El penal de Fátima tenía unidades de albergue disponibles. Sin embargo, hay que seguir trabajando porque esto no es suficiente”, afirmó Luis Jiménez Borra durante la supervisión del traslado.

El titular del sector aclaró que las internas de máxima y mediana seguridad no fueron consideradas dentro de la medida debido a las características del penal receptor. “Las de máxima y mediana seguridad no pueden ir para ese establecimiento. Solo el universo de las que tienen menor rigurosidad son las que han sido seleccionadas”, sostuvo.

Además, anunció una próxima inspección para verificar las condiciones generales del establecimiento penitenciario. “Yo personalmente voy a estar en pocos días para verificar las condiciones en las que se encuentra todo el penal, no solamente las nuevas internas”, declaró.

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Ministro advierte efectos del hacinamiento en penales

La medida forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento para reducir la sobrepoblación en cárceles del país. Difusión

Durante sus declaraciones, el ministro señaló que la sobrepoblación afecta la capacidad de control dentro de los establecimientos penitenciarios y dificulta las labores de seguridad ejecutadas por el INPE.

“Este es un tema que impide que podamos garantizar el orden y la seguridad de los penales y su manejo”, explicó Jiménez Borra al referirse a la situación de cárceles como Bagua, Tacna y el Callao.

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El funcionario también relacionó el hacinamiento con actividades ilícitas dentro de los penales. “Si hay desorden, no podemos encontrar celulares, no podemos encontrar droga, no podemos encontrar armas punzantes. La idea es que las condiciones en los penales permitan mejorar el trabajo de control y de seguridad”, manifestó.

Según indicó el Ministerio de Justicia, la estrategia del Ejecutivo contempla medidas de corto y mediano plazo, además de la evaluación de infraestructura penitenciaria. “Tenemos que tomar medidas de corto y mediano plazo, y eso es lo que estamos haciendo aquí”, afirmó el ministro.

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Gobierno realizó traslado internacional de internos bolivianos

Gobierno traslada a 48 internas de Chorrillos al penal Virgen de Fátima para reducir el hacinamiento en cárceles del país

El Ministerio de Justicia informó además que el INPE ejecutó el traslado de dos ciudadanos bolivianos condenados en Perú para que continúen sus sentencias en establecimientos penitenciarios de Bolivia.

El operativo incluyó el traslado de los internos desde el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa y el Establecimiento Penitenciario de Puno hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero.

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Con presencia de representantes del Consulado de Bolivia en Puno, las autoridades peruanas entregaron formalmente a Claudia Jimena Medina Mendoza y Emiliano Cocarico Villca a representantes de Interpol Bolivia. Ambos cumplirán condena en centros penitenciarios de Santa Cruz y Cochabamba.

El Ministerio de Justicia indicó que la medida se desarrolla bajo el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre la transferencia de personas condenadas y menores bajo tratamiento especial”.

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Según la cartera, este procedimiento corresponde al primer traslado internacional de población penitenciaria extranjera ejecutado por el sistema penitenciario peruano durante el presente año.