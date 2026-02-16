Tenemos 902.100 parados: trabajo adecuado en Perú se recupera en 2025, pero sigue por debajo de niveles prepandemia

La recuperación del empleo en Perú se concentra en la cantidad, ya que solo el 53,1% de la PEA tiene un empleo adecuado, lejos de los niveles prepandemia. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Perú culminó 2025 con 902.100 personas desempleadas, lo que equivale a una tasa de desempleo nacional de 4,9%, según el informe “Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a Nivel Nacional y en 27 Ciudades” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La Población Económicamente Activa (PEA) llegó a 18 millones 477.200 personas, de las cuales 17 millones 575.200 se encontraban ocupadas al cierre del año.

Pese a la reducción de 119.200 parados respecto a 2024, la calidad del empleo sigue por debajo del escenario prepandemia. El empleo adecuado, que define a quienes acceden a un trabajo con ingresos y condiciones alineadas a la ley y a su calificación, alcanzó en 2025 al 53,1% de la PEA.

Si bien representa una mejora frente al 50% de 2024, permanece lejos del 60,5% alcanzado en Lima Metropolitana entre noviembre de 2019 y enero de 2020. La recuperación, entonces, se ha dado más en cantidad de ocupados que en calidad laboral.

El subempleo mantiene su impacto en la fuerza laboral peruana, según el MTPE

El subempleo sigue siendo una de las expresiones más evidentes de la precariedad laboral. En 2025, 7 millones 763.400 peruanos se encontraban en situación de subempleo, lo que representa el 42% de la PEA nacional.

El subempleo puede deberse a insuficiencia de horas trabajadas (subempleo visible) o de ingresos (subempleo invisible), y es un indicador de que el potencial de la fuerza laboral no se está aprovechando plenamente.

Las mujeres y los jóvenes son los más afectados: el 52% de la PEA femenina está subempleada, mientras el 57% de los jóvenes entre 14 y 24 años enfrentan esta condición.

Aunque la cifra de subempleados disminuyó un 4,7% frente al año anterior (382.100 personas menos), el volumen absoluto sigue evidenciando la debilidad estructural del empleo en el país.

Jóvenes y universitarios enfrentan los mayores obstáculos

El desempleo juvenil es uno de los retos más graves. En 2025, la tasa para el grupo de 14 a 24 años alcanzó el 10,7%, más del doble del promedio nacional. Este fenómeno afecta tanto a quienes buscan su primer empleo como a jóvenes con formación técnica o universitaria.

De hecho, la tasa de desempleo entre personas con educación superior universitaria fue de 6,3%, lo que revela dificultades para la inserción de perfiles calificados en el mercado laboral peruano.

Desigualdad regional: 6 regiones con desocupación cercana al 10%

El análisis territorial muestra notables brechas. En Cajamarca (9,4%), Huancavelica (9,4%), Cerro de Pasco (9,0%), Moquegua (8,4%), Juliaca (7,1%) y Cusco (6,7%), la tasa de desempleo se acerca o supera el 10%, duplicando el promedio nacional. Por el contrario, Iquitos, Trujillo y Tarapoto mantienen los niveles más bajos, todos por debajo del 4%.

Estas diferencias oficializadas por el MTPE responden a desigualdades estructurales persistentes, tanto en la disponibilidad como en la calidad del empleo.

Informalidad y brechas de género: problemas que persisten

La informalidad se mantiene elevada: el 70,2% de los ocupados trabaja en condiciones informales, con un pico de 94,8% en el área rural. Entre las mujeres, la informalidad afecta al 72,7%, y entre los jóvenes al 84,9%. Incluso quienes cuentan con secundaria completa no escapan a la informalidad (81,2%).

El ingreso promedio mensual nacional se ubicó en 1.887,2 soles, aunque en zonas rurales baja a 955,5 soles y, en ciudades como Juliaca, a 1.323 soles. Las mujeres perciben, en promedio, solo el 75,8% del ingreso de los hombres, y la tasa de actividad femenina sigue siendo baja (61,3% frente a 77,9% en hombres).

El acceso a pensiones y protección social tampoco muestra grandes avances: solo el 42,7% de la población ocupada está afiliada a un sistema de pensiones, y en zonas rurales la cobertura es de apenas 14,6%. El seguro de salud cubre al 95,3% de los ocupados, pero la mayoría accede solo al SIS, con prestaciones limitadas.