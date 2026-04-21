Perú

Solo 28.6% de personas con discapacidad visual accede al mercado laboral en Perú pese a programas de capacitación e inclusión

Datos oficiales muestran limitaciones en educación y empleo que impactan directamente en las oportunidades laborales del sector

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La inclusión laboral de personas con discapacidad visual en Perú muestra avances, pero enfrenta limitaciones estructurales. Difusión
La inclusión laboral de personas con discapacidad visual en Perú muestra avances, pero enfrenta limitaciones estructurales. Difusión

La inclusión laboral de personas con discapacidad visual en el Perú avanza en medio de desafíos estructurales que aún limitan su acceso al empleo formal. Diversas iniciativas impulsadas desde la sociedad civil buscan reducir estas barreras, con énfasis en la formación, el acceso a tecnología y la generación de oportunidades sostenibles.

En este escenario, la participación de organizaciones especializadas adquiere un papel central. A través de programas de capacitación y defensa de derechos, estas instituciones promueven la inserción laboral de un sector que enfrenta desigualdades persistentes en educación y empleo. Las cifras disponibles muestran progresos, aunque también evidencian brechas que continúan vigentes.

El desarrollo de habilidades técnicas y el acceso a espacios laborales adaptados forman parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la autonomía económica de las personas con discapacidad visual. Este enfoque incluye tanto el trabajo dependiente como el impulso de iniciativas independientes en distintos rubros productivos.

Programas de inclusión y capacitación laboral

La Unión Nacional de Ciegos del Perú lidera diversas acciones orientadas a mejorar el acceso al empleo. Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la capacitación técnica, el acompañamiento a sus afiliados y la promoción de oportunidades laborales en coordinación con otras entidades.

Uno de los espacios impulsados por esta organización es un centro especializado en terapias de masajes, donde profesionales con discapacidad visual ofrecen servicios al público. Este tipo de iniciativas busca generar ingresos directos y, al mismo tiempo, posicionar sus capacidades en el mercado.

El secretario general de la institución, Abraham García, explicó el enfoque de estas acciones: “Desde la institución brindamos todo el apoyo a nuestros facilitándoles espacios debidamente acondicionados para la prestación de servicios terapéuticos. Asimismo, se promueve la difusión del trabajo de los asociados en este rubro ante diversas entidades que requieren estos servicios, con el objetivo de generar oportunidades laborales y establecer vínculos directos”.

Sectores de desempeño y uso de tecnología

Factores como bajo acceso a educación, prejuicios sociales y falta de adecuación laboral afectan su empleabilidad.
Factores como bajo acceso a educación, prejuicios sociales y falta de adecuación laboral afectan su empleabilidad.

Las personas con discapacidad visual participan en una variedad de actividades económicas. Entre los principales campos se encuentran la terapia de masajes, la atención en centros de llamadas, la docencia y la música. A estas áreas se suma el uso de herramientas tecnológicas adaptadas, que permite ampliar las posibilidades de inserción en entornos digitales.

El acceso a tecnologías accesibles resulta clave para mejorar el desempeño laboral. Programas de formación en informática y habilidades digitales permiten que este grupo se integre a nuevas dinámicas productivas, especialmente en contextos donde el trabajo remoto adquiere mayor relevancia.

Estas iniciativas no solo facilitan el acceso al empleo, sino que también contribuyen a reducir estereotipos sobre las capacidades de las personas con discapacidad visual. La presencia en distintos sectores evidencia su aporte a la economía y su capacidad de adaptación a diversas funciones.

Brechas en educación y participación económica

A pesar de los avances, los datos oficiales reflejan limitaciones significativas. Según el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, en 2025 se registran más de 71 mil personas con discapacidad visual en el país. Sin embargo, estimaciones basadas en información del Instituto Nacional de Estadística e Informática y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indican que solo el 28.6% forma parte de la población económicamente activa.

En el ámbito educativo, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2022) muestra que el 41 % de las personas con discapacidad alcanza únicamente el nivel primario, mientras que un 19.5 % no accede a educación formal. Estas cifras inciden directamente en las oportunidades laborales disponibles.

Las barreras no solo responden a factores estructurales, sino también a prejuicios sociales que limitan la contratación. La falta de adecuaciones en los espacios de trabajo y la escasa difusión de políticas inclusivas refuerzan estas dificultades.

Formación de jóvenes y acceso a oportunidades

Organizaciones como la Unión Nacional de Ciegos del Perú impulsan capacitación, empleo y defensa de derechos. Difusión
Organizaciones como la Unión Nacional de Ciegos del Perú impulsan capacitación, empleo y defensa de derechos. Difusión

La formación de jóvenes constituye una de las prioridades para la Unión Nacional de Ciegos del Perú. La organización impulsa programas dirigidos a fortalecer competencias académicas y profesionales, con especial atención en quienes cursan estudios superiores.

Abraham García detalló parte de estas acciones: “Los jóvenes afiliados que se encuentran cursando estudios universitarios reciben un apoyo económico anual como parte del compromiso institucional con su desarrollo académico. Asimismo, se realizan periódicamente talleres de computación e informática, con la finalidad de fortalecer sus habilidades tecnológicas y facilitar su desempeño en distintos ámbitos laborales y académicos”.

Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de empleabilidad a mediano plazo. El fortalecimiento de capacidades técnicas y el acceso a educación superior representan factores determinantes para ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Llamado a políticas públicas más inclusivas

Desde la sociedad civil se insiste en la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a la inclusión laboral. La Unión Nacional de Ciegos del Perú plantea que entidades como el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deben fortalecer las acciones dirigidas a este sector.

El objetivo consiste en garantizar condiciones equitativas para el acceso a empleo digno, mediante programas sostenidos que incluyan capacitación, incentivos para la contratación y supervisión del cumplimiento de normas de inclusión. Estas medidas buscan reducir las brechas existentes y ampliar la participación de las personas con discapacidad visual en el mercado laboral.

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