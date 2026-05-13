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Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a Farfán

El conductor sorprendió al narrar el momento en que vio a la influencer adquiriendo un artículo de lujo después de la polémica por la pensión alimenticia con el exfutbolista.

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Rodrigo González contó en ‘Amor y Fuego’ que se encontró con Darinka Ramírez comprando una cartera de más de 7 mil soles en una tienda exclusiva, horas después de pedir que no le reduzcan la pensión de alimentos para su hija con Jefferson Farfán.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, sorprendió al público al revelar que se encontró con Darinka Ramírez comprando una cartera de más de 7 mil soles en una tienda de lujo, solo horas después de que ella pidiera públicamente que no le reduzcan la pensión de alimentos para su hija con Jefferson Farfán.

La anécdota, contada en vivo junto a Gigi Mitre, generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, reavivando el debate sobre la coherencia de los pedidos de manutención y el estilo de vida de los involucrados.

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Rodrigo González narra el encuentro: “¿Qué haces aquí en Louis Vuitton?”

La tarde del martes 12 de mayo, Rodrigo González compartió con la audiencia de ‘Amor y Fuego’ el singular momento que vivió tras terminar el programa. Relató que, al entrar a la exclusiva tienda Louis Vuitton en un centro comercial limeño, reconoció a Darinka Ramírez.

“Esa cara me parece conocida… Y me dice: ‘Hola’. Hago foco, ¿Darinka? Le digo: ‘¿Qué haces aquí en Louis Vuitton si has salido en la tarde en Amor y Fuego reclamando la manutención?’”, contó entre risas.

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Según el conductor, Darinka estaba en pleno proceso de compra de una cartera tipo sobre, cuyo precio superaba los 7 mil soles. “Se lo dije en voz alta y los vendedores se rieron… ‘Bueno, una merece su gustito, ¿no?’, me respondió”, añadió.

Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a jefferson Farfán. Captura: Amor y Fuego,
Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a jefferson Farfán. Captura: Amor y Fuego,

La polémica tras el pedido de pensión a Jefferson Farfán

El encuentro ocurre en medio de la controversia legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista, se mostró indignada por el pedido de Farfán de reducir la pensión de alimentos de 7 mil a 4,200 soles.

Argumentó que la cifra actual ya resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la menor, y que el estilo de vida del exfutbolista contradice la reducción solicitada.

“Eso no es para mí, porque ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija”, declaró Ramírez días antes, asegurando que busca lo mejor para su hija y no un beneficio personal.

Darinka Ramírez expresó su rechazo a la solicitud de Jefferson Farfán de reducir la pensión alimenticia para su hija de 7 mil a 4,200 soles, argumentando que el exfutbolista mantiene un estilo de vida lujoso que no concuerda con su pedido.

Reacciones en redes: críticas y memes por el “gustito” de lujo

La historia contada por Rodrigo González generó una fuerte reacción en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron la coherencia entre pedir una pensión mayor y darse gustos en tiendas exclusivas. Comentarios como “¿Y la pensión es para la niña o para las carteras?”, “Cada quien gasta su dinero como quiere, pero hay que ser más discretos”, y memes sobre el episodio inundaron las plataformas digitales.

Otros defendieron el derecho de Darinka a administrar su dinero como desee, pero recalcaron que la exposición pública de este tipo de compras siempre genera debate, especialmente en medio de procesos judiciales delicados.

¿Cuál es la situación legal actual?

El abogado de Darinka Ramírez confirmó que han solicitado adelantar una audiencia para resolver la disputa por la pensión. La defensa de Farfán sostiene que el exjugador puede aportar solo 4,200 soles mensuales, lo que ha sido negado por Ramírez y sus representantes.

Mientras tanto, el proceso judicial sigue en curso y la opinión pública permanece atenta a la resolución, así como a los movimientos personales de ambos involucrados.

¿Qué dijo Darinka Ramírez tras el relato de Rodrigo González?

Tras los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre, Darinka Ramírez utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas y desmentir que use la imagen de su hija para generar polémica.

“Sarta de ridículos. Decir que uso a mi hija por o para una persona ya ‘x’ en mi vida, ya somos familia y convivimos”, escribió, dejando claro que no acepta ese tipo de acusaciones.

La disputa por la pensión entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sigue abierta, y mientras tanto, cada movimiento de los protagonistas será tema de conversación pública y en los sets de la televisión de espectáculos.

Imagen dividida con Darinka Ramírez, cabello claro y blusa oscura, y Jefferson Farfán, sudadera verde y cadena, ambos con expresiones serias
Darinka Ramírez y Jefferson Farfán aparecen en una imagen dividida tras la controversia por la solicitud de reducción de pensión de alimentos, donde ella criticó su "vida de lujos".

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