Australia se vislumbra como destino clave para estudiantes peruanos: carreras más cortas y altas tasas de empleabilidad

Australia busca profesionales colombianos para darles visa de trabajo. /Pixabay

Estudiar en Australia representa una alternativa atractiva para los estudiantes peruanos por varias razones, según explicó Jorge López Palma, gerente de negocios de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), en entrevista con Infobae. La duración de los programas académicos en Australia es menor que en Perú: “El pregrado en Australia dura solo tres años, contra cinco de Perú. Hay maestrías de un año y de dos. En doctorado, hay doctorados de tres años, no de cinco como en otras partes del mundo”, detalló López Palma. Esto reduce significativamente el tiempo y la inversión económica necesaria para obtener un título internacional.

El país oceánico ofrece una tasa de cambio favorable para quienes manejan dólares australianos (2,46 soles) en comparación con el dólar estadounidense, lo que puede traducirse en costos más accesibles para los estudiantes provenientes de Perú. Además, el país mantiene políticas migratorias que facilitan la llegada de estudiantes internacionales legítimos y se distingue por su seguridad y apertura, condiciones que, según el gerente de Austrade, lo hacen “mucho más viable que otros países anglosajones”.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de un billete de dólar australiano junto a la bandera de Australia. 1 de junio de 2017. REUTERS/Thomas White

La afinidad entre Perú y Australia se refleja en el peso de sectores como la minería y la agricultura en ambas economías, lo cual crea oportunidades para estudiantes interesados en disciplinas STEM y carreras ligadas a estos rubros. “Ellos son muy buenos en petróleo, minería, pesca... igual que nosotros acá en Perú”, afirmó López Palma.

El año pasado, 3 mil peruanos iniciaron procesos de reclutamiento para estudios en Australia y 1.700 ya se encontraban cursando programas académicos en el país, lo que representa un crecimiento sostenido cercano al 7 % anual.

“Los números han crecido alrededor de siete por ciento anual de manera sostenida”, puntualizó el representante de Austrade. El 40 % de los estudiantes peruanos en Australia proviene de la región Arequipa, aunque hay presencia de jóvenes de todo el país.

El atractivo de Australia se refuerza por la alta empleabilidad de sus egresados tanto en el propio país como al regresar a Perú. López Palma subrayó que “la inversión se recupera” gracias a la calidad educativa y las oportunidades laborales posteriores. “La empleabilidad que hay tanto en Australia como al volver a Perú aumenta mucho y tenemos los índices más altos de empleabilidad”, destacó.

An oil products tanker passes the Sydney Opera House at sunrise in Sydney, Australia, March 21, 2026. REUTERS/Hollie Adams

Por su parte, Gabriela Troiano, presidenta de la Red Peruana para la Internacionalización de la Educación Superior (REDI), destacó el fortalecimiento de los lazos entre universidades peruanas y australianas. REDI reúne a quince universidades de diversas regiones del país, incluidas Lima, Cusco, Arequipa y Huancayo, que han impulsado proyectos conjuntos, especialmente en áreas de agricultura, sostenibilidad y minería. Entre los ejemplos recientes figura un proyecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto con la Universidad de Melbourne sobre sostenibilidad agrícola.

Las universidades peruanas están ampliando sus programas de doble grado y articulación, permitiendo que estudiantes cursen parte de sus estudios en Perú y otra parte en Australia, particularmente en áreas como ingeniería, negocios y ciencias agrícolas. “En Perú los dobles grados, por cuestiones de normativa, generalmente son cuatro más uno, ese es el promedio y muchas universidades estamos enfocadas en eso”, explicó Troiano. En los programas de doble grado, los alumnos suelen realizar cuatro años en Perú y uno en Australia, cumpliendo con los requisitos normativos locales y facilitando la obtención de títulos reconocidos en ambos países.

Un estudiante de secundaria californiano mira pensativamente un cartel que sugiere un límite diario de una hora de uso de pantallas, en un aula luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los convenios entre instituciones también facilitan el acceso a maestrías mediante becas, descuentos y procesos de admisión personalizados, incrementando las posibilidades de que estudiantes peruanos sean aceptados en universidades australianas. Troiano enfatizó: “A través de convenios también abrimos la puerta para que nuestros alumnos puedan continuar sus estudios de maestría a través de una beca, con un descuento, con un proceso personalizado”. La presidenta de REDI hizo hincapié en la fortaleza de las universidades peruanas en investigación y su interés en proyectos colaborativos con Australia, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura y la minería.

Oportunidades y ventajas para estudiantes peruanos

Australia se presenta como uno de los destinos educativos más atractivos para jóvenes peruanos interesados en carreras internacionales, debido a la combinación de programas académicos de corta duración, costos competitivos, seguridad y alta empleabilidad. “Por la calidad de la educación, lo seguro que es el país, la empleabilidad que hay tanto en Australia como al volver a Perú aumenta mucho”, subrayó López Palma. El crecimiento del flujo de estudiantes peruanos hacia universidades australianas, impulsado por alianzas institucionales y la afinidad entre sectores clave de ambos países, refuerza la viabilidad de esta opción para quienes buscan formación de excelencia y oportunidades de desarrollo profesional global.

Una mujer joven lee atentamente un libro en una biblioteca de Estados Unidos, sentada en una mesa de madera con más libros y una taza de té, bajo una arquitectura clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las universidades peruanas miembros de REDI han consolidado alianzas con instituciones australianas en diversas áreas de conocimiento, facilitando proyectos de investigación conjuntos y el desarrollo de programas de doble grado. Estas iniciativas permiten a los estudiantes obtener una formación académica integral y acceder a redes internacionales de investigación y empleabilidad, especialmente en disciplinas vinculadas a la minería, agricultura y sostenibilidad.

La tendencia creciente de estudiantes peruanos que eligen Australia como destino académico responde tanto a la calidad educativa como a las oportunidades de colaboración institucional y validación de títulos en ambos países. La existencia de convenios que permiten el reconocimiento de grados y la articulación de maestrías incrementa las posibilidades de movilidad académica y profesional, fortaleciendo los lazos entre los sistemas universitarios de Perú y Australia.