FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia. 20 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El gobierno de Bolivia, a través de la Cancillería de Bolivia, activó desde hoy un operativo humanitario internacional para evacuar a más de 400 peruanos, entre ellos 207 estudiantes y profesores provenientes de Cusco, Arequipa y Puno, que permanecen varados en el país a consecuencia de bloqueos que mantienen cerradas las rutas hacia Perú y Chile desde el último miércoles.

El anuncio se hizo oficial por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, que detalló que desde este lunes se emplearán las aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana para trasladar a los afectados desde La Paz y Oruro hacia la ciudad de Juliaca, en la región Puno.

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“Como resultado de gestiones diplomáticas y consulares coordinadas entre ambos países, el Gobierno de Bolivia ha puesto a disposición aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Este puente aéreo permitirá el retorno asistido de los ciudadanos peruanos desde las ciudades de La Paz y Oruro con destino a la ciudad de Juliaca, Perú, a partir de este lunes 11 de mayo (...) El Estado boliviano garantiza la disponibilidad de sus recursos aéreos para asegurar que este traslado se realice de manera eficiente y bajo los principios de seguridad y solidaridad”, se indica en el pronunciamiento oficial del Gobierno de Bolivia.

Bolivia habilita desde hoy un “puente aéreo” para evacuar a más de 400 peruanos varados por bloqueos en protestas sociales.

La crisis impacta al sector educativo peruano, ya que delegaciones escolares debieron suspender actividades y carecen de condiciones básicas de alimentación y hospedaje. Según un recuento de Peter Ardiles, presidente de la APAFA del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, citado por Exitosa, permanecen desplazados entre 260 a 400 escolares peruanos solo en la ciudad de Potosí. Ardiles señaló la precariedad alimentaria de los alumnos y declaró: “han consumido gaseosa con pan más de 47 alumnos” durante la última noche, reflejando la urgencia de la situación.

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Más de 100 familias separadas en Día de la Madre

El universo de personas afectadas incluye familias, docentes y turistas peruanos que quedaron aislados por la radicalización de las protestas sociales. La actualización más reciente de la Cancillería peruana indicó que al menos 405 personas permanecen varadas, mientras se mantienen abiertas líneas de emergencia y canales consulares para brindar orientación.

Una delegación de estudiantes de colegios de Cusco se encuentra varada en Bolivia debido a un paro de transportistas. Los jóvenes, que viajaban a Potosí, piden la intervención urgente de las autoridades y del consulado peruano para poder regresar a casa. | Exitosa

Según se reportó en Exitosa, la situación de protestas sociales en el país vecino afectó al menos a 107 familias cusqueñas, que pasaron el Día de la Madre sin noticias plenas de sus hijos, quienes representaban al Perú como parte de una delegación deportiva.

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Según denunció el presidente de la APAFA del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, Peter Ardiles, la delegación viajó para competiciones deportivas y presentaciones de banda, pero los bloqueos obligaron a suspender actividades y cambiaron radicalmente la experiencia del viaje para alumnos y docentes.

“El día miércoles en La Paz, en Potosí se anuncia elinicio de una huelga proveniente de la zona oriental del país y llegan hacia La Paz. Inicialmente, los huelguistas no ejercen una medida muy radical. Después, la protesta escaló”, explicó el representante en conversación con Exitosa.

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Escolares peruanos varados intentan cruzar la frontera en medio de un paro nacional en Bolivia, afectando tránsito y movilidad. (Infobae)

Ardiles también expresó su molestia con las gestiones de las autoridades que tardaron varios días en gestionar un operativo aéreo de evacuación para las delegaciones afectadas. “¿Por qué no podemos poner un charter para nuestros estudiantes que están botados en La Paz y otros estudiantes peruanos de Arequipa, de Puno, que también están padeciendo en este momento, sin alimentación, sin hospedaje, allá en la ciudad de Potosí?”,

Por su parte, la Central Obrera Boliviana advirtió sobre la continuidad de los bloqueos y mantiene reclamos en torno a demandas salariales y la oposición a la ley de tierras. El presidente Rodrigo Paz atribuyó las movilizaciones a un intento de ruptura democrática, mientras tanto, la población extranjera y local afronta la espera del restablecimiento del tránsito y la asistencia necesaria.

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