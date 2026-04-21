¿Qué es el sarampión y qué síntomas tiene? Conoce todo sobre la enfermedad que mantiene en alerta al Perú

El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves|Canva

El reciente brote de sarampión en Lima ha generado preocupación entre la población y las autoridades sanitarias, debido a que la enfermedad viral altamente contagiosa, erradicada en Perú desde hace más de dos décadas, ha resurgido con cuatro casos confirmados. De acuerdo con información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Infobae Perú conversó con el infectólogo Leslie Soto, médico internista del Hospital Nacional Cayetano Heredia, quien hace un llamado a la población sobre la prevención y la vacunación.

Sarampión en Perú: por qué la vacunación es clave para evitar casos graves y muertes| Canva

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una infección originada por un virus que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adultos. Según el doctor Leslie Soto, la enfermedad no se reportaba en Perú alrededor del año 2000, gracias a campañas de vacunación masiva. Sin embargo, la pandemia de coronavirus provocó una caída en las tasas de inmunización, especialmente en la segunda dosis, lo que facilitó la reaparición de casos.

“El Perú no tiene sarampión propio desde el año 2000 aproximadamente, que fue erradicado por la buena vacunación que hemos tenido. Desafortunadamente, durante la época de la Covid-19, la tasa de vacunación bajó hasta casi 50 % por múltiples razones”, detalló a este medio.

Sarampión en adultos y niños: cómo identificarlo y por qué la vacunación es fundamental| Canva

El especialista advierte que el virus puede ingresar al país a través de personas no vacunadas procedentes de regiones donde el sarampión sigue circulando.

¿Qué síntomas tiene el sarampión?

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El infectólogo explica que el cuadro inicial se caracteriza por fiebre, malestar general, congestión nasal, tos seca y conjuntivitis.

Uno de los signos distintivos son las manchas de Koplik, pequeñas lesiones blancas con centro azul blanquecino y fondo rojo en la mucosa bucal. Posteriormente, surge un sarpullido que comienza en el rostro y se extiende hacia el resto del cuerpo. La erupción puede durar entre siete y diez días y suele acompañarse de fiebre alta, que puede alcanzar los 40 a 41 °C.

Asimismo, detalla que el paciente puede contagiar la enfermedad desde cuatro días antes de la aparición de los síntomas hasta cuatro días después de la desaparición de la erupción.

“El sarampión es mucho más contagioso que la Covid-19, una persona puede transmitirlo a entre doce y dieciocho individuos”, remarcó el doctor Soto.

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¿Cómo saber si es sarampión o una alergia?

Diferenciar el sarampión de una alergia resulta clave para evitar complicaciones y brotes. De acuerdo con el doctor Leslie Soto, la principal diferencia radica en la presencia de fiebre en el sarampión, mientras que las alergias cutáneas raramente presentan este síntoma.

“Si una persona ha estado expuesta a aglomeraciones o proviene de zonas donde hubo brotes recientes, debe acudir a un centro de salud ante la aparición de fiebre, lesiones en la piel o síntomas respiratorios”, precisó el especialista.

La fase de incubación del virus puede durar hasta tres semanas, permitiendo que individuos asintomáticos propaguen la infección, lo que refuerza la importancia del seguimiento clínico ante cualquier sospecha.

Ante la sospecha de sarampión, las autoridades sanitarias y los especialistas recomiendan no automedicarse y buscar atención médica inmediata. El diagnóstico preciso permite activar los protocolos de aislamiento y rastreo de contactos, fundamentales para contener la propagación del virus.

El Dr. Constantino Vila, Director General de DIGIESP del MINSA, detalla la situación actual del brote de sarampión en la región de Puno, que ya cuenta con 27 casos confirmados. Se explican las acciones de control y la coordinación con Bolivia. | Video: Tv Perú

¿Cuándo el sarampión puede ser mortal?

El doctor Leslie Soto explica que el sarampión puede ser mortal cuando el virus afecta órganos vitales y provoca complicaciones graves. Si el virus llega al cerebro, puede causar encefalitis, una inflamación que puede dejar secuelas neurológicas permanentes o llevar a la muerte. Cuando compromete los pulmones, puede desencadenar neumonía, otra complicación potencialmente mortal, especialmente en niños pequeños y personas con defensas bajas.

El sarampión también puede afectar el oído, provocando sordera, o los ojos, ocasionando ceguera. Además, existe una complicación llamada panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad degenerativa del cerebro que puede aparecer años después de la infección y que resulta fatal.

“No podemos permitir la muerte de un niño por una enfermedad que ya habíamos eliminado. La vacunación es gratuita y está disponible en todos los centros de salud del país”, recalcó.

¿El sarampión es contagioso?

Este destaca por su elevada capacidad de contagio. El virus se transmite por vía respiratoria, a través de las microgotas que una persona expulsa al hablar, toser, reír o estornudar. El contacto directo con secreciones respiratorias favorece la diseminación, mientras que las lesiones en la piel no son fuente de transmisión.

Desde el Ministerio de Salud se promueve la aplicación de dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de vida. El doctor Soto subraya que si bien la vacuna no siempre previene la infección, sí protege frente a las formas graves y reduce drásticamente la mortalidad infantil.

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Sarampión en adultos

El sarampión no afecta únicamente a niños. Cuando se presenta en adultos, la enfermedad suele ser más severa y con mayor riesgo de complicaciones, según el doctor Soto. Frente a un caso índice, se recomienda vacunar a todas las personas en contacto, independientemente de su edad, para evitar una propagación acelerada.

El especialista insiste en que la inmunización de adultos cobra especial relevancia en contextos de brotes, ya que muchos pueden no recordar si recibieron ambas dosis cuando eran niños.

¿Qué hacer si una persona es confirmada con sarampión?

Aislamiento inmediato: La persona diagnosticada debe permanecer en aislamiento domiciliario. Es preferible que se mantenga en una habitación individual, bien ventilada y sin contacto con otras personas hasta al menos cuatro días después de la aparición del sarpullido.

Uso de mascarilla: El paciente debe usar mascarilla para reducir el riesgo de transmisión, especialmente al interactuar con cuidadores o personal de salud.

Limitación de visitas y contactos: Solo una persona, idealmente vacunada previamente contra el sarampión, debe encargarse del cuidado del paciente. Se recomienda evitar visitas y limitar el contacto con personas vulnerables, como niños pequeños, embarazadas, adultos mayores o personas inmunocomprometidas.

Higiene estricta: El cuidador debe lavarse las manos frecuentemente, emplear mascarilla y no compartir utensilios, ropa, toallas ni objetos personales con la persona enferma.

Notificación y seguimiento: Informar a las autoridades sanitarias para que realicen el seguimiento de posibles contactos y adopten medidas de control epidemiológico.