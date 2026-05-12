Así fue la llegada de 241 connacionales evacuados de Bolivia: plan de retorno de Cancillería del Perú continúa con más vuelos

Momentos emotivos en el aeropuerto durante el embarque de ciudadanos peruanos en un vuelo de repatriación. Familias y deportistas se despiden y se preparan para el tan esperado regreso a su patria. Cancillería

Las restricciones en las carreteras bolivianas obligaron a decenas de ciudadanos peruanos a modificar sus planes de retorno. En medio de los bloqueos que afectan distintas rutas del país altiplánico, un operativo coordinado entre autoridades peruanas y bolivianas permitió el traslado aéreo de grupos de connacionales desde La Paz y Oruro hacia Juliaca, en la región Puno.

La llegada de los pasajeros ocurrió en medio de un despliegue de funcionarios diplomáticos, personal aeroportuario y autoridades locales que aguardaron el arribo de las aeronaves. Muchos descendieron con equipaje en mano, después de varios días marcados por dificultades para movilizarse por vía terrestre debido a las protestas y cortes de rutas.

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Imágenes difundidas por la Cancillería mostraron el momento en que los connacionales arribaron a territorio peruano. Algunos pasajeros caminaron junto a funcionarios que los guiaron durante el desembarque. Uno de los ciudadanos viajó con una bandera peruana. El grupo cerró la travesía con una fotografía colectiva junto a las autoridades presentes en Juliaca.

Operativo aéreo permitió retorno desde Oruro y La Paz

241 ciudadanos peruanos fueron trasladados desde La Paz y Oruro hasta Juliaca en tres vuelos especiales. Composición: Infobae

La Cancillería informó mediante sus canales oficiales que 241 connacionales provenientes de La Paz y Oruro arribaron a Juliaca en tres vuelos coordinados con apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana.

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Según el Ministerio de Defensa de Bolivia, uno de los traslados salió desde el aeropuerto Juan Mendoza, en Oruro, con 143 personas a bordo, entre ellas varios estudiantes. El vuelo partió a las 14.34 hora local en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana.

La entidad boliviana señaló que representantes del Consulado de Perú realizaron coordinaciones con autoridades migratorias para concretar el embarque de los pasajeros en el avión militar.

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Tras el aterrizaje en Juliaca, las aeronaves retornaron a Bolivia para recoger a otros grupos afectados por los bloqueos de carreteras. Funcionarios de la Cancillería peruana permanecieron en el lugar para recibir a los pasajeros y asistirlos durante el proceso de llegada.

Cancillería detalló coordinaciones con autoridades bolivianas

Plan de retorno asistido permite regreso de ciudadanos peruanos desde Bolivia| Cancillería

Horas antes de la difusión de las imágenes del arribo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú publicó un comunicado sobre la situación de los ciudadanos peruanos afectados por las protestas en Bolivia.

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“Con relación a la situación de los ciudadanos peruanos que vienen siendo afectados por los bloqueos de carreteras en territorio boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, tras intensas coordinaciones realizadas por la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General del Perú en la Paz con las autoridades de dicho país, se logró concretar un plan de retorno asistido con el apoyo de la Fuerza Aérea boliviana y que contempla el traslado de connacionales desde Oruro y La Paz hacia Juliaca”, indicó la Cancillería.

El documento también precisó que el operativo comenzó con un primer vuelo procedente de Oruro y continuaría durante la jornada con traslados desde La Paz.

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“En ese sentido, se continuará brindando todo el apoyo requerido por nuestros compatriotas y coordinará su desplazamiento seguro hacia los respectivos aeropuertos en las ciudades mencionadas, garantizando su integridad física y su pronto retorno a territorio peruano”, agregó el pronunciamiento oficial.

La Cancillería peruana agradeció además el respaldo del Gobierno boliviano durante el operativo humanitario. “El Perú reconoce que este esfuerzo conjunto constituye una muestra de los profundos lazos de hermandad y solidaridad existentes entre nuestros países”, señaló el comunicado.

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Bloqueos y protestas complican tránsito en Bolivia

Las movilizaciones en Bolivia continúan con impacto en distintas regiones del país. La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles bloqueos en rutas que conectan con el interior boliviano, además de vías hacia Perú y Chile.

Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas se extendieron este lunes a otras zonas del país.

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Según información difundida por autoridades bolivianas, los cortes de carreteras comenzaron a afectar el abastecimiento de algunos alimentos en La Paz. Frente a esta situación, el Ejecutivo activó un “operativo de puente aéreo” para asegurar el traslado de productos, entre ellos carne de pollo.

Las protestas también incluyen movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana, organización que desde la semana pasada desarrolla marchas en La Paz con demandas salariales y reclamos relacionados con empresas estatales.

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A este escenario se suman sectores vinculados al expresidente Evo Morales, quienes anunciaron una caminata desde el altiplano hacia La Paz en rechazo a reformas económicas promovidas por el Gobierno.

El sábado, el presidente Rodrigo Paz declaró que existe un “sicariato” orientado a “generar una ruptura democrática” en Bolivia para impedir reformas destinadas a enfrentar la crisis económica que atraviesa el país desde años anteriores.