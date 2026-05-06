Perú

MINAM busca bloquear una iniciativa del Congreso para resguardar las reservas marinas protegidas

El proyecto de ley en disputa modifica la Ley 26834 para restringir la pesca industrial en áreas marinas protegidas, como Paracas y la Dorsal de Nasca

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El Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE eliminó la infracción por pesca industrial en zonas naturales y facilitó el avance del sector.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) estaría buscando bloquear la inclusión del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5666, 6668 y 7157, que propone incorporar el artículo 27-A en la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en la agenda del Congreso prevista para este jueves 7 de mayo.

De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la República, el argumento esgrimido por el ministerio es que la norma sería “sobrerregulatoria” y carecería de necesidad real, a pesar de la presión sostenida de la industria pesquera para intervenir en áreas naturales protegidas.

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La maniobra del Ejecutivo apunta a impedir que el Pleno debata un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

La propuesta solo permitiría la pesca artesanal, de menor escala y la acuicultura, siempre que sean compatibles con los fines de cada área protegida.

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Un dictamen que busca cerrar la puerta a la pesca industrial

El dictamen responde al vacío que dejó el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, que eliminó la infracción para quienes pescan industrialmente en reservas protegidas.

Aunque la prohibición existe en el reglamento desde hace 25 años, la falta de rango legal ha facilitado que la industria insista en ingresar a zonas como Paracas o la Dorsal de Nasca, la mayor reserva marina del país.

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Organizaciones ambientalistas y representantes artesanales han advertido a Infobae Perú que la presión de la industria sobre el Congreso no ha cesado, y que el avance de la ley sería un paso fundamental para garantizar la integridad de los ecosistemas marinos.

El proyecto fue revisado tres veces en la Comisión de Pueblos antes de llegar al Pleno. Sin embargo, en la Comisión de Producción del Congreso, los dictámenes sobre estos proyectos fueron rechazados y enviados al archivo.

“El proyecto 5666 fue archivado bajo la presidencia de Luis Kamiche Morante y los proyectos 6668 y 7157 bajo la presidencia de Tania Ramírez, ambos de Fuerza Popular. En ambas ocasiones, el fujimorismo boicoteó la aprobación”, dijo la fuente.

Incluso dentro de la Comisión de Pueblos, los fujimoristas votaron en contra, aunque no lograron bloquear el dictamen, que finalmente avanzó bajo la presidencia de Ruth Luque.

El Ejecutivo lejos de la defensa ambiental

Desde el MINAM, se ha transmitido a los legisladores que la aprobación de la ley no es necesaria, con el fin de plantear una “cuestión previa” en el Pleno para devolver el dictamen a comisión, maniobra que busca dilatar o impedir su aprobación definitiva.

La actitud del MINAM, lejos de fortalecer la defensa de las áreas protegidas, ha sido calificada como “funcional a los intereses de la industria pesquera”, por otra fuente consultada.

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Reservas vulnerables y economía local en riesgo

Si la ley no se aprueba, reservas como Paracas y la Dorsal de Nasca “seguirán expuestas a la presión de la industria pesquera, tanto nacional como extranjera”, continuó.

Además, los ingresos económicos derivados del turismo quedarían amenazados ante el avance de actividades industriales incompatibles con el espíritu de conservación de estas zonas.

El resultado de la sesión de este jueves definirá si la protección de las reservas marinas se refuerza o si el Ejecutivo logra imponer criterios que favorecen otros intereses, a costa de la conservación y del interés público.

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