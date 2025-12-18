Paracas se defiende con datos no con relatos

Reserva Nacional de Paracas

En un contexto marcado por la proliferación de titulares alarmistas carentes de sustento, la información científica es el único punto de partida legítimo. La reciente publicación Diagnóstico ambiental de la Reserva Nacional de Paracas: oceanografía, biodiversidad marina y pesquerías, elaborada por el Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), constituye hoy uno de los documentos más completos y serios para comprender con objetividad la dinámica del ecosistema marino-costero de Paracas y su relación con las actividades humanas, particularmente la pesca.

El ecosistema marino de Paracas ha sido, históricamente, un motor económico, social y cultural para las poblaciones del litoral marino costero. Lejos de ser un espacio intocable o ajeno a la presencia humana, Paracas es un territorio vivo donde convergen la pesca artesanal e industrial, la acuicultura, el turismo, la recreación y los deportes, todo ello en un contexto marcado por la recurrencia de eventos naturales como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El libro parte de una premisa fundamental alineada con el Objetivo 14 de la Agenda 2030 de la ONU: la conservación del mar no excluye el uso sostenible de sus recursos, sino que lo exige.

Uno de los principales aportes de esta obra es desmontar narrativas simplistas que asocian automáticamente actividad pesquera con deterioro ambiental. El análisis oceanográfico de la Reserva Nacional de Paracas (RNP) demuestra que sus condiciones físicas y químicas varían naturalmente en función de eventos cálidos y fríos, la batimetría, la geografía y la influencia de la plataforma continental. Incluso dentro de la propia RNP existen diferencias claras entre la bahía norte y la zona sur, lo que confirma que las evaluaciones deben hacerse con enfoque técnico y no desde generalizaciones sin sustento.

En cuanto a la biodiversidad, el diagnóstico muestra que las poblaciones de macroalgas e invertebrados marinos están influenciadas tanto por factores climáticos como por la presión extractiva, especialmente en zonas de amortiguamiento. Sin embargo, lejos de un escenario de colapso, el estudio evidencia que las poblaciones de peces pelágico-neríticos de importancia ecológica y económica se mantienen en equilibrio, aun frente a variaciones ambientales. Las cifras muestran que las poblaciones de aves marinas se encuentran estables, con un promedio anual de 2,2 millones de piqueros y cerca de 79 mil pelícanos, así como un incremento sostenido de lobos marinos entre 2016 y 2023.

Un elemento clave que el libro pone sobre la mesa, es la relación directa entre la salud del ecosistema marino y la actividad pesquera. La RNP es una zona especial de surgencia que asegura la disponibilidad de alimento para la anchoveta. Esta condición beneficia tanto a la pesca como a sus depredadores naturales, como el bonito, cuya dieta se sustenta mayoritariamente en la anchoveta, independientemente de las condiciones ambientales.

El incremento de las capturas artesanales de especies como bonito, caballa y jurel desde 2015 es identificado en el estudio como un indicador del buen estado del ecosistema marino de la RNP. No obstante, el diagnóstico también es claro al advertir riesgos reales como el crecimiento exponencial de la flota artesanal, cuando no es acompañado de una regulación adecuada, toda vez que este genera un sobredimensionamiento, problemas sanitarios y una presión innecesaria sobre el ecosistema marino. Aquí la alerta no es contra la pesca en sí o la pesca industrial, sino contra la informalidad.

En el caso de la pesquería industrial pelágica, los datos resultan especialmente relevantes para contrarrestar la desinformación. Entre 2009 y 2024, la biomasa promedio de anchoveta se ha mantenido alrededor de los 9 millones de toneladas, con capturas anuales de 4 a 5 millones. La reducción de desembarques en Pisco responde, principalmente, al estricto cumplimiento de la normativa vigente ante la presencia de ejemplares juveniles, lo que evidencia una gestión responsable y alineada con los principios de sostenibilidad.

Este libro no es una recopilación de opiniones, es evidencia. En un contexto donde se pretende instalar discursos sin respaldo técnico sobre la RNP y la actividad pesquera, contar con este diagnóstico permite sustentar la realidad y así hablar con la verdad.

La protección de nuestro mar exige decisiones informadas, basadas en evidencia científica, no en percepciones, ideologías o intereses de algunos cuantos. Defender Paracas implica entenderla en toda su complejidad, reconociendo que sostenibilidad y actividad humana/económica no son conceptos opuestos, sino complementarios cuando se gestionan con educación y responsabilidad.