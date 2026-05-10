Perú

Roberto Sánchez: promete indulto a Castillo y niega que firmará una hoja de ruta como lo hizo Ollanta Humala

El dirigente de Juntos por el Perú impulsa la liberación del expresidente y propone cambios legales, en una movilización que reúne a simpatizantes y vecinos del distrito limeño

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El evento es un mitin de Roberto Sánchez en Huaycán, donde se concentraron cientos de ciudadanos.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, protagonizó una movilización en la plaza de armas de Huaycán, ubicada en el distrito de Ate, donde reunió a simpatizantes y militantes la noche del último sábado. En ese escenario, el aspirante hizo público su compromiso de indultar al expresidente Pedro Castillo en caso de que su candidatura alcance la presidencia, propuesta que marcó el tono del evento y concentró la atención de asistentes y observadores.

Confirma indulto a Pedro Castillo

La convocatoria de Juntos por el Perú atrajo desde las 18:00 horas a una multitud que escuchó los planteamientos de Sánchez, quien reafirmó su cercanía con Pedro Castillo tras visitarlo recientemente. En su intervención, el candidato expresó: “No podemos aceptar la persecución política. Si el pueblo nos da la confianza, Pedro Castillo saldrá en libertad”, declaración que fue recibida con aplausos y cánticos por parte de los presentes.

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Durante la jornada, Sánchez descartó la posibilidad de suscribir una “hoja de ruta”, estrategia utilizada en 2011 por Ollanta Humala. El candidato aseguró que su partido no replicará esquemas previos y buscará trazar un camino independiente en el proceso electoral. “No habrá hoja de ruta, no firmaremos compromisos que limiten nuestro programa. Vamos a gobernar con la gente y para la gente”, enfatizó Sánchez en referencia a su rechazo a acuerdos condicionados.

Uno de los ejes centrales del discurso de Sánchez fue su propuesta de impulsar una reforma de la Constitución Política. El postulante de Juntos por el Perú sostuvo que, de llegar al gobierno, promoverá una serie de cambios estructurales destinados a modificar el actual marco normativo. “La Constitución debe reflejar la voluntad popular y garantizar derechos fundamentales”, afirmó al detallar que la reforma constitucional será una prioridad en la agenda de su eventual mandato.

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Roberto Sánchez se posiciona como el candidato que pasará a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori.
Roberto Sánchez se posiciona como el candidato que pasará a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori. Foto: Associated Press

El papel de José Domingo Pérez en JPP

Entre los anuncios más destacados de la tarde, el candidato anticipó que, si resulta electo, designará a Domingo Pérez, exfiscal y actual abogado de Pedro Castillo, como ministro de Justicia. Esta propuesta fue presentada como garantía de una política de justicia orientada a la defensa de los derechos de los ciudadanos y la transparencia institucional. La elección de Pérez responde a la afinidad del entorno de Juntos por el Perú con figuras que han mostrado respaldo al expresidente.

El acto político congregó a vecinos del distrito de Ate, quienes participaron activamente en el evento. Testimonios recogidos señalaron que “la presencia de Sánchez movilizó a la comunidad y generó expectativas sobre un posible cambio político en el país”. Las banderas de Juntos por el Perú y los cánticos de apoyo marcaron el ambiente de la movilización, que buscó posicionar la candidatura de Sánchez como alternativa en el escenario electoral nacional.

La actividad se desarrolló en un contexto de alta polarización política, donde las propuestas de amnistía e indulto a exmandatarios han generado amplio debate público. Voceros de Juntos por el Perú insistieron en que la medida no implica impunidad, sino una respuesta a lo que consideran “persecución política y judicial” contra Pedro Castillo. El propio Sánchez declaró: “Vamos a restituir la justicia y la democracia para todos los peruanos”.

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez
Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

Roberto Sánchez afirma que tendrá un gobierno de puertas abiertas

Durante el mitin, el candidato remarcó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y abrir canales de diálogo con sectores sociales históricamente relegados. “Nuestro gobierno será de puertas abiertas. Escucharemos a los trabajadores, a los agricultores y a los jóvenes”, aseguró el líder de Juntos por el Perú.

La propuesta de reforma constitucional presentada por Sánchez contempla la convocatoria a una consulta popular. Según expuso el aspirante, el nuevo texto constitucional buscará ampliar derechos sociales, fortalecer los mecanismos de control democrático e incorporar demandas de sectores populares. La posición de Sánchez se distancia de enfoques gradualistas, planteando una transformación integral del sistema político.

Roberto Sánchez visitó Huaycán.
Roberto Sánchez visitó Huaycán.

Población respalda a Sánchez

La movilización en Huaycán también fue escenario para que dirigentes de base y representantes vecinales manifestaran su respaldo al candidato. “Confiamos en que Sánchez cumplirá sus promesas y traerá justicia para quienes han sido perseguidos”, expresó un líder comunal. La presencia de figuras reconocidas del partido reforzó el mensaje de unidad y determinación de cara al proceso electoral.

Finalmente, el acto cerró con un llamado de Sánchez a la movilización permanente y a la vigilancia ciudadana durante la campaña. “Solo el pueblo salva al pueblo. No vamos a retroceder ante las presiones ni las amenazas”, concluyó el candidato entre vítores y música de campaña.

Primer plano de una ilustración en acuarela del rostro de Roberto Sánchez, sonriendo, con gafas y un sombrero blanco. El fondo es un lavado abstracto de colores verde y rojo.
Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada en Ate dejó en evidencia el interés que despierta la candidatura de Roberto Sánchez en sectores populares y el impacto de sus propuestas en el debate político nacional. El compromiso de indultar a Pedro Castillo, la designación de un nuevo titular de Justicia y la apuesta por una reforma constitucional delinean los principales ejes de su plataforma.

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