Ministerio de Vivienda entrega bonos de S/500 a familias damnificadas por lluvias en seis regiones

Bono BAE de 500 soles a damnificados por desastres naturales. Foto: Andina

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha puesto en marcha una nueva etapa del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio económico destinado a familias que perdieron su hogar a causa de las intensas lluvias en seis regiones del país.

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 194-2026-VIVIENDA, busca ofrecer una alternativa segura y digna mientras se desarrollan acciones de reconstrucción.

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En esta convocatoria, 31 familias de Cusco, Madre de Dios, Piura, Huánuco, Apurímac y Ayacucho acceden a un bono mensual de S/ 500 por hasta 24 meses.

El subsidio permite a los beneficiarios alquilar una vivienda equipada con servicios básicos en zonas calificadas como seguras, facilitando la transición tras el colapso o la inhabitabilidad de sus casas producto de desastres naturales.

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En Cusco, el beneficio alcanza a hogares de los distritos de Quellouno y Unión Ashaninka; en Madre de Dios, a familias de Iñapari.

En Piura, el apoyo llega a hogares del distrito de Sapillica; en Ayacucho, a damnificados de Chalcos y Coronel Castañeda. Además, familias de Ocobamba y Pichirhua en Apurímac, y una familia en Ambo, Huánuco, también forman parte de los grupos beneficiados.

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La entrega de este bono se suma a los esfuerzos del sector Vivienda para brindar una solución habitacional temporal a quienes han visto afectada su vida cotidiana por las lluvias.

El monto, canalizado a través de oficinas del Banco de la Nación, se distribuye bajo un proceso de verificación y calificación a cargo del Estado.

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Foto: Andina

Requisitos y acceso

El BAE está dirigido exclusivamente a familias empadronadas como damnificadas por sus municipios y cuyos inmuebles han sido declarados inhabitables.

Los postulantes no deben ser propietarios ni poseer otra vivienda en la misma región y solo pueden acceder al beneficio quienes sean dueños o poseedores de la vivienda afectada. Inquilinos o guardianes quedan excluidos de la convocatoria.

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El listado oficial de beneficiarios se publica en la web del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda) y en la plataforma del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), además de encontrarse disponible en las municipalidades de los distritos incluidos. El proceso de selección, supervisado por el sector, garantiza la transparencia en la asignación del subsidio.

Desde el inicio de las emergencias en 2026, más de 730 familias han sido convocadas para acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias a nivel nacional.

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Ayacucho lidera la lista con 97 bonos otorgados, seguida por Piura, Áncash y Lambayeque. El programa busca reducir la vulnerabilidad de los hogares damnificados y facilitar su recuperación mientras se gestiona la reubicación definitiva.

El Ministerio de Vivienda mantiene su compromiso de atender a las poblaciones afectadas por fenómenos climáticos a través de mecanismos ágiles y focalizados.

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El bono representa un alivio inmediato para quienes enfrentan la pérdida de su vivienda y necesitan restablecer condiciones básicas de seguridad habitacional.

Las autoridades exhortan a las familias a informarse en los canales oficiales y estar atentas a futuras convocatorias, recordando que la postulación y el acceso al bono dependen del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

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