Perú

Colegio Médico del Perú condena crimen de la pediatra Minosska Pinto frente a su vivienda en Piura

Instituciones y gremios médicos exigen el esclarecimiento del caso y demandan acciones urgentes para enfrentar la inseguridad que afecta a la región

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El decano del Colegio Médico de Piura expresa la profunda consternación del gremio por el asesinato de la doctora Minoska de Jesús Pinto, especialista en gastroenterología. En la entrevista, exige una investigación exhaustiva y rápida por parte de las autoridades para encontrar a los responsables de este violento crimen.

El Colegio Médico del Perú expresó su condena tras el asesinato de Minosska de Jesús Pinto Lazo, pediatra atacada frente a su vivienda en Piura. La institución manifestó su consternación ante la violencia que afecta a la comunidad médica y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables. La doctora fue víctima de un ataque armado luego de recibir una llamada.

Durante un pronunciamiento oficial, el decano del Colegio Médico de Piura, Jorge Espinoza Cuadros, destacó el impacto que la muerte de la pediatra genera entre los profesionales sanitarios y la comunidad local.

“Nos hemos quedado consternados y exigimos realmente una correcta investigación en las diferentes instancias”, afirmó Espinoza Cuadros al medio Norte Sostenible.

Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo
Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo

Instituciones y colegas lamentan muerte de la joven

El decano indicó que la institución ha recibido información sobre posibles amenazas previas, aunque precisó que el motivo del crimen aún no ha sido esclarecido. En este sentido, instó a la población a mantener la confianza en las autoridades y a evitar tomar la justicia por sus propias manos.

Sostuvo que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad en la agenda pública y convocó a un voto responsable en los próximos comicios, recordando a la ciudadanía la importancia de exigir a los candidatos propuestas efectivas contra la criminalidad. “

La doctora Minosska va a ser un mártir de esta violencia ciudadana”, declaró Espinoza Cuadros.

La Cámara de Comercio y Producción de Piura también se pronunció sobre el asesinato, expresando su pesar y repudiando la creciente inseguridad en la región. En un comunicado, el gremio lamentó la pérdida de una profesional de la salud y advirtió sobre el impacto de la violencia en el desarrollo económico y la inversión privada.

Instituciones médicas expresan pesar y exigen justicia tras el asesinato de la doctora Minoska Pinto Lazo
Instituciones médicas expresan pesar y exigen justicia tras el asesinato de la doctora Minoska Pinto Lazo| CMP

La Cámara remarcó que hechos como este afectan la confianza en el Estado de derecho y generan incertidumbre en la actividad productiva, por lo que reclamó medidas urgentes para reforzar la seguridad y combatir a las organizaciones criminales. El gremio enfatizó que la normalización de la violencia es un riesgo que no puede permitirse y que la pérdida de vidas de profesionales, empresarios y ciudadanos constituye una alerta sobre la situación crítica.

Diversas instituciones han sumado su voz al reclamo de justicia y han solicitado una respuesta firme ante el asesinato de la pediatra. La joven doctora era muy querida por sus pacientes y amigos; así se reflejaba en los videos en YouTube que publicaba, donde explica cada riesgo de su especialidad.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, pero el caso ya se encuentra en investigación para determinar si existió una llamada previa a la médica que la llevó a trasladarse a su vivienda.

Canales de ayuda

  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita y oportuna ante emergencias médicas. El número nacional 106 está disponible las 24 horas del día.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) brinda auxilio inmediato en casos de delitos, violencia, robos, desapariciones, accidentes y situaciones que requieran intervención policial. El número de emergencia 105 está habilitado para recibir denuncias.

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