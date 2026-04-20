Perú

Caso Minosska Pinto: piden prisión preventiva contra esposo, acusado como presunto autor intelectual del asesinato

La Fiscalía acusa a su esposo, William Seminario, de haber contratado a sicarios para asesinarla. Se ha solicitado prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho

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El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para William Seminario, esposo de la doctora Minosska Pinto Lazo, en el marco de la investigación por el asesinato ocurrido en la urbanización San Felipe, Piura. La audiencia se programó para este miércoles a las 9:30 de la mañana y se espera que el juzgado evalúe los elementos presentados, según informó Latina Noticias.

La imputación no es por feminicidio, sino por el presunto delito de sicariato. El pedido de prisión preventiva se sustenta en los testimonios de dos de los detenidos, quienes señalaron a Seminario como la persona que habría ordenado y financiado el crimen, aunque el acusado y su defensa niegan cualquier vínculo con el hecho.

La audiencia de prisión preventiva será clave para definir la situación legal de William Seminario, quien permanece como presunto autor intelectual en una investigación que sigue abierta.

Caso Minoska Pinto: solicitan prisión preventiva para el esposo de la doctora, señalado como presunto autor intelectual
Caso Minoska Pinto: solicitan prisión preventiva para el esposo de la doctora, señalado como presunto autor intelectual| América Noticias

Esposo niega vínculo con crimen

Uno de los testimonios clave corresponde al conductor de la motocicleta que trasladó al sicario el día del crimen, quien ya recibió nueve meses de prisión preventiva.

La defensa de Seminario manifestó que la solicitud de prisión preventiva los tomó por sorpresa y anunció que el acusado se presentará voluntariamente ante el juzgado como muestra de colaboración con la justicia. Hasta el momento, no se ha confirmado que existan restricciones específicas para su desplazamiento.

La policía continúa recabando pruebas, entre ellas el análisis de los teléfonos móviles del acusado y de la víctima. Además, se revisan imágenes de cámaras de seguridad que captaron a una persona con capucha en la escena del crimen, cuya identidad aún se investiga.

Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo
Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo

Testimonios de los sicarios

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la policía, los implicados en el asesinato de la doctora Minosska Pinto Lazo revelaron detalles clave sobre la planificación y ejecución del crimen. Cristian Socolaya Bayona conocido como alias ‘Ite’, fue identificado como el marcador, encargado de vigilar y seguir a la víctima desde su salida de la clínica donde trabajaba. Socolaya habría comunicado por teléfono al sicario la ubicación exacta de la doctora, facilitando el ataque.

La investigación también identificó a Junior Miñán Seminario, alias ‘Muerte’, de 19 años, como el conductor de la motocicleta utilizada en el atentado. Según el testimonio de este implicado, el crimen habría sido ordenado por el esposo de la víctima, quien habría pagado la suma de diez mil soles para concretar el asesinato.

Liberan al exesposo de la doctora asesinada en Piura, aunque continuará bajo investigación
Liberan al exesposo de la doctora asesinada en Piura, aunque continuará bajo investigación| Difusión/Latina

En los relatos de los detenidos, se menciona que la pareja de la doctora les entregó una fotografía y un croquis para facilitar la identificación y localización de la víctima. Este señalamiento, junto con otros elementos recabados por la policía, llevó a la detención de William Seminario Girón como presunto autor intelectual.

El jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, confirmó que los teléfonos móviles del médico y de la víctima han sido decomisados y enviados a laboratorio para ser sometidos a peritaje, con el fin de analizar llamadas y mensajes que puedan aportar más información al caso.

Mientras tanto, Seminario Girón afirma que su detención se debió únicamente a la posesión de cinco chips telefónicos.

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