Caso Minosska Pinto: familia y colegas exigen justicia en vigilia realizada en Piura tras su asesinato

Familiares y colegas de la doctora Minoska Pinto Lazo participaron en una vigilia para exigir justicia en Piura.| Foto: Colegio Médico de La Libertad

Familiares, médicos y vecinos de Piura se congregaron para realizar una vigilia en memoria de la doctora Minosska Pinto Lazo, asesinada recientemente en circunstancias que han generado repercusión en la región. El acto se llevó a cabo en un ambiente de recogimiento, con la presencia de colegas, estudiantes de medicina y representantes de la comunidad, quienes expresaron su solidaridad y exigieron justicia para la profesional.

El evento, organizado frente al Colegio Médico de La Libertad, reunió a decenas de personas que recordaron la vocación y entrega de Pinto Lazo en el ejercicio de la medicina.

El abogado de la familia, Humberto Toro García, explicó que los padres de la doctora han solicitado respeto por su duelo y que cualquier información relevante sea canalizada de manera oficial a través de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Integrantes de la comunidad médica se unieron en oración y reflexión durante la vigilia por la doctora Pinto Lazo.| Foto: Colegio Médico de La Libertad

“Lo único que se busca es la justicia, que se le haga justicia a esta profesional de mucha valía en la ciudad de Piura”, declaró Toro García.

El letrado confirmó que los padres de Pinto Lazo han prestado su declaración ante el fiscal encargado del caso y subrayó la importancia de que la investigación continúe sin interferencias externas.

Padres piden investigación por crimen de su hija

Durante el acto, los familiares insistieron en que toda comunicación oficial debe provenir de la policía y pidieron a la prensa y a la población respetar su privacidad en este momento.

“Toda la información que se pueda proporcionar debe ser la oficial, y la oficial es la que emite la Policía Nacional, en quien confiamos ciegamente para que se esclarezca el caso y se determinen los culpables que fueran a existir”, manifestó el progenitor, presente en la vigilia.

El abogado enfatizó que la familia espera una sentencia ejemplar y recalcó que la muerte de Pinto Lazo constituye un hecho grave en la región. “No se ha matado a una ciudadana común, se ha matado a una profesional de mucha valía en la región de Piura. Y esperamos justicia”, señaló Toro García.

El Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú acompañó a la familia y expresó su solidaridad durante el acto.| Foto: Colegio Médico de La Libertad

La vigilia de acompañamiento se desarrolló en un marco de respeto y solidaridad, reafirmando el compromiso de la comunidad médica y de la sociedad con la memoria de la doctora y la búsqueda de verdad y justicia. El Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú (CMP), entre otras instituciones.

El proceso de investigación continúa en Piura, donde tanto la familia como la comunidad médica y ciudadana permanecen a la espera de avances que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del crimen.

Defensa de esposo acusado de autor intelectual

La defensa de William Seminario, exesposo de la doctora Minoska Pinto Lazo, sostiene que su detención no está relacionada con el homicidio, sino con la presunta posesión indebida de cinco chips telefónicos. El abogado defensor rechaza de manera categórica que Seminario haya sido sindicado por uno de los sicarios detenidos como autor intelectual del crimen y niega cualquier implicancia directa en el asesinato de la médica.

A pesar de estas afirmaciones, la policía mantiene que uno de los detenidos por el caso, específicamente el conductor de la motocicleta utilizada en el ataque, declaró que Seminario habría pagado una suma de diez mil soles para encargar la muerte de su exesposa.