Corte de agua para este viernes 08 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Andina.

Sedapal comunicó que el viernes 8 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La empresa estatal explicó que la suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos de limpieza en reservorios y labores de empalme de tuberías, acciones consideradas fundamentales para mantener la calidad y continuidad del servicio en la capital peruana.

La compañía precisó que el corte afectará a un número significativo de usuarios y se desarrollará en diferentes horarios, según la zona específica donde se realicen las intervenciones programadas.

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En ese sentido, la entidad recomendó a la población de los distritos involucrados adoptar precauciones, como almacenar agua con anticipación y racionalizar su consumo durante la jornada. Además, enfatizó que los trabajos se enmarcan en su plan de mantenimiento preventivo, destinado a minimizar riesgos y evitar problemas futuros en el abastecimiento.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los distritos afectados?

San Juan de Lurigancho

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A. H. Integ. San José

Sector San José

1ro. de Junio

José Olaya Ampliac.

AF Santo Toribio

Agru. Jorge Chávez Ampliac. 1ro. de Junio

AF José Olaya II Ampliac.

A. H. Integ San José Sector José Olaya

A. H. 28 de Febrero

P.J. 10 de Marzo

A. H. Integ Almirante Grau Sector Héroes del Cenepa

A. H. Integ. Almirante Grau Sector Laderas de Motupe

A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses

AF Lomas de Motupe 2

AF Heraldos de Motupe

A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac.

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso

A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1 de Enero de Montenegro

A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac.

AF Nuevo Amanecer II

A.H. Integ. San José Sector José Olaya

Agru. José Olaya II

Agrup. El Jordán

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

El corte de agua programado para el 08 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

Cercado de Lima

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Urb. Avep 2da etapa

C.H. Antúnez de Mayolo

Urb. Pando 3ra etapa

Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante: av. Santa Bernardita, jr. Santa Teodosia, av. Bertello, Calle Rodavero, av. La Alborada, av. Bertello y jr. Santa Francisca.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

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Cercado de Lima

Urb. Pando 3ra etapa

Cuadrante: jr. Santa Francisca, av. Bertello, av. La Alborada, jr. Rodavero, jr. Santa Teodosia y av. Santa Bernardita

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

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Rímac

A. H. San Juan de Amancaes

A. H. San Juan de Amancaes II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

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Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Comprueba que el recibo esté a nombre del titular del inmueble y que la dirección corresponda con la ubicación real de la propiedad.

Ubica el número de suministro, dato imprescindible para hacer consultas, reportar emergencias o contactar a Sedapal marcando el 317-8000.

Verifica el saldo pendiente y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica de evolución mensual que aparece en el recibo.

Revisa el periodo de consumo, donde se indican las fechas de lectura del servicio, lo que permite identificar incrementos asociados a visitas o eventos especiales.

Ten presente que el recibo incluye un cargo adicional por mantenimiento del alcantarillado, independiente de la cantidad de agua consumida.

Si notas un aumento en el consumo, revisa si existen fugas internas y, de ser necesario, solicita la visita de un especialista llamando al 317-8000 para obtener diagnóstico y garantía en la reparación.

Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en oficinas o de manera virtual; el titular debe gestionar la llamada, aunque cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no existen inconvenientes internos.

Escanea el código QR impreso en el recibo para ingresar a la plataforma digital y realizar el pago de manera ágil y segura.