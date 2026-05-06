Corte de agua para este viernes 08 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal comunicó que el viernes 8 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La empresa estatal explicó que la suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos de limpieza en reservorios y labores de empalme de tuberías, acciones consideradas fundamentales para mantener la calidad y continuidad del servicio en la capital peruana.
La compañía precisó que el corte afectará a un número significativo de usuarios y se desarrollará en diferentes horarios, según la zona específica donde se realicen las intervenciones programadas.
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En ese sentido, la entidad recomendó a la población de los distritos involucrados adoptar precauciones, como almacenar agua con anticipación y racionalizar su consumo durante la jornada. Además, enfatizó que los trabajos se enmarcan en su plan de mantenimiento preventivo, destinado a minimizar riesgos y evitar problemas futuros en el abastecimiento.
¿Cuáles son los distritos afectados?
San Juan de Lurigancho
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- A. H. Integ. San José
- Sector San José
- 1ro. de Junio
- José Olaya Ampliac.
- AF Santo Toribio
- Agru. Jorge Chávez Ampliac. 1ro. de Junio
- AF José Olaya II Ampliac.
- A. H. Integ San José Sector José Olaya
- A. H. 28 de Febrero
- P.J. 10 de Marzo
- A. H. Integ Almirante Grau Sector Héroes del Cenepa
- A. H. Integ. Almirante Grau Sector Laderas de Motupe
- A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses
- AF Lomas de Motupe 2
- AF Heraldos de Motupe
- A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac.
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso
- A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1 de Enero de Montenegro
- A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac.
- AF Nuevo Amanecer II
- A.H. Integ. San José Sector José Olaya
- Agru. José Olaya II
- Agrup. El Jordán
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Cercado de Lima
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- Urb. Avep 2da etapa
- C.H. Antúnez de Mayolo
- Urb. Pando 3ra etapa
- Urb. Las Brisas 2da etapa
Cuadrante: av. Santa Bernardita, jr. Santa Teodosia, av. Bertello, Calle Rodavero, av. La Alborada, av. Bertello y jr. Santa Francisca.
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
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Cercado de Lima
- Urb. Pando 3ra etapa
- Cuadrante: jr. Santa Francisca, av. Bertello, av. La Alborada, jr. Rodavero, jr. Santa Teodosia y av. Santa Bernardita
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
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Rímac
- A. H. San Juan de Amancaes
- A. H. San Juan de Amancaes II etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
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Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal
- Comprueba que el recibo esté a nombre del titular del inmueble y que la dirección corresponda con la ubicación real de la propiedad.
- Ubica el número de suministro, dato imprescindible para hacer consultas, reportar emergencias o contactar a Sedapal marcando el 317-8000.
- Verifica el saldo pendiente y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica de evolución mensual que aparece en el recibo.
- Revisa el periodo de consumo, donde se indican las fechas de lectura del servicio, lo que permite identificar incrementos asociados a visitas o eventos especiales.
- Ten presente que el recibo incluye un cargo adicional por mantenimiento del alcantarillado, independiente de la cantidad de agua consumida.
- Si notas un aumento en el consumo, revisa si existen fugas internas y, de ser necesario, solicita la visita de un especialista llamando al 317-8000 para obtener diagnóstico y garantía en la reparación.
- Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en oficinas o de manera virtual; el titular debe gestionar la llamada, aunque cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no existen inconvenientes internos.
- Escanea el código QR impreso en el recibo para ingresar a la plataforma digital y realizar el pago de manera ágil y segura.