Perú

Corte de agua para este viernes 08 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

La empresa recomendó a los habitantes revisar si su zona está dentro de las áreas afectadas y adoptar las medidas preventivas necesarias

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Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Andina.
Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Andina.

Sedapal comunicó que el viernes 8 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La empresa estatal explicó que la suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos de limpieza en reservorios y labores de empalme de tuberías, acciones consideradas fundamentales para mantener la calidad y continuidad del servicio en la capital peruana.

La compañía precisó que el corte afectará a un número significativo de usuarios y se desarrollará en diferentes horarios, según la zona específica donde se realicen las intervenciones programadas.

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En ese sentido, la entidad recomendó a la población de los distritos involucrados adoptar precauciones, como almacenar agua con anticipación y racionalizar su consumo durante la jornada. Además, enfatizó que los trabajos se enmarcan en su plan de mantenimiento preventivo, destinado a minimizar riesgos y evitar problemas futuros en el abastecimiento.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los distritos afectados?

San Juan de Lurigancho

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  • A. H. Integ. San José
  • Sector San José
  • 1ro. de Junio
  • José Olaya Ampliac.
  • AF Santo Toribio
  • Agru. Jorge Chávez Ampliac. 1ro. de Junio
  • AF José Olaya II Ampliac.
  • A. H. Integ San José Sector José Olaya
  • A. H. 28 de Febrero
  • P.J. 10 de Marzo
  • A. H. Integ Almirante Grau Sector Héroes del Cenepa
  • A. H. Integ. Almirante Grau Sector Laderas de Motupe
  • A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses
  • AF Lomas de Motupe 2
  • AF Heraldos de Motupe
  • A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac.
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso
  • A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1 de Enero de Montenegro
  • A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac.
  • AF Nuevo Amanecer II
  • A.H. Integ. San José Sector José Olaya
  • Agru. José Olaya II
  • Agrup. El Jordán

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

corte de agua
El corte de agua programado para el 08 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

Cercado de Lima

  • Urb. Avep 2da etapa
  • C.H. Antúnez de Mayolo
  • Urb. Pando 3ra etapa
  • Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante: av. Santa Bernardita, jr. Santa Teodosia, av. Bertello, Calle Rodavero, av. La Alborada, av. Bertello y jr. Santa Francisca.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Cercado de Lima

  • Urb. Pando 3ra etapa
  • Cuadrante: jr. Santa Francisca, av. Bertello, av. La Alborada, jr. Rodavero, jr. Santa Teodosia y av. Santa Bernardita

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Rímac

  • A. H. San Juan de Amancaes
  • A. H. San Juan de Amancaes II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)
  • Comprueba que el recibo esté a nombre del titular del inmueble y que la dirección corresponda con la ubicación real de la propiedad.
  • Ubica el número de suministro, dato imprescindible para hacer consultas, reportar emergencias o contactar a Sedapal marcando el 317-8000.
  • Verifica el saldo pendiente y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica de evolución mensual que aparece en el recibo.
  • Revisa el periodo de consumo, donde se indican las fechas de lectura del servicio, lo que permite identificar incrementos asociados a visitas o eventos especiales.
  • Ten presente que el recibo incluye un cargo adicional por mantenimiento del alcantarillado, independiente de la cantidad de agua consumida.
  • Si notas un aumento en el consumo, revisa si existen fugas internas y, de ser necesario, solicita la visita de un especialista llamando al 317-8000 para obtener diagnóstico y garantía en la reparación.
  • Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en oficinas o de manera virtual; el titular debe gestionar la llamada, aunque cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no existen inconvenientes internos.
  • Escanea el código QR impreso en el recibo para ingresar a la plataforma digital y realizar el pago de manera ágil y segura.
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