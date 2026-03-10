Perú

Pago del Reintegro 5 del Fonavi confirma rango de edades para beneficiarios de devolución

Nueva devolución del extinto fondo de vivienda ya definió las características de sus beneficiarios, pero sería el último grupo a menos que el Ejecutivo destine mayores recursos

Conoce todo sobre el pago
Conoce todo sobre el pago del Reintegro 5 del Fonavi, el que podría ser uno de los últimos cobros para fonavistas que esperan nuevas devoluciones de sus aportes.

Fonavistas podrán cobrar nuevamente parte de sus aportes como parte del grupo de pago del Reintegro 5 del Fonavi. Serán beneficarios los que tengan de 67 años a más y los fallecidos que hubieran tenido 88 años a más, a la fecha de corte al 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, se dan otros detalles. No se considerará a fonavistas que hayan integrado grupos de pagos de Reintegro 5. Asimismo, la devolución va uno de los grupos más pequeños, conformado por alrededor de 70 mil exfonavistas, para los cuales se desembolsará S/260 millones.

Pero ahora, según declaró Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, a Infobae Perú, el pago se daría entre la última semana de abril y la primera de mayo en el Banco de la Nación. Asimismo, este sería el último grupo de reintegro (devoluciones para beneficiarios de listas anteriores) que se apruebe, dada la falta de presupuesto de la Comisión Ad Hoc.

Los nuevos pagos del Fonavi
Los nuevos pagos del Fonavi se darían entre abril y mayo ahora.

Reintegro 5: Los lineamientos

“La Comisión Ad Hoc aprobó los criterios sobre los que se conformará el Padrón de Beneficiarios del Grupo de Pago Reintegro 5″, reveló la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.

Así, estos son los detalles que se han revelado sobre cómo se conformará el grupo de beneficiarios de este pago y más características del nuevo cobro:

  • Rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • Cantidad de beneficiarios y monto: El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • Fecha de pago: entre la última semana de abril y la primera de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación.

Las dos sesiones que no asistieron los representantes del Poder Ejecutivo perjudicó”, revela Milla para Infobae Perú. Este representante señala esto, dado que anteriormente se veía un pago inclusive para la tercer semana de abril. Pero tras dos reuniones en que faltaron los representantes del Ejecutivo (de quienes se necesita para acordar los pagos), los plazos han cambiado.

No habrían más devoluciones, dada
No habrían más devoluciones, dada la falta del Presupuesto.

Faltará dinero para los siguientes pagos

Sin embargo, la principal alerta no es que este nuevo pago será para un grupo más reducido de beneficiaris, sino que la Comisión Ad Hoc ya no tendrá recursos para la elaboración del grupo de pago del Reintegro 6.

“Es importante entonces que el Tesoro Público cumpla con el desembolso de S/385 millones por efecto del cumplimiento del Artículo 14 de la Ley 32515 Ley de Endeudamiento para el año Fiscal 2026″, revelaron.

Según Jorge Milla, de la comisión, y la representación fonavista, eso es lo que piden del Poder Ejecutivo para atender a los miles de exaportantes del Fonavi: “Esperamos dos cosas: acelerar el desembolso establecido en la Ley de Presupuesto 2026, de hasta 385 millones; y que [se den] instrucciones a sus representantes en la Comisión Ad Hoc para q no se vulnere el derecho de propiedad de los Fonavistas y se incluya a todos los que están en evaluación por obras de Electrificación y Préstamos del Banco de Materiales”.

