Pago del Reintegro 5 del Fonavi tendrá cronograma según DNI: Los posibles beneficiarios

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Todo va quedando listo para el pago del Reintegro 5 del Fonavi. Ya la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú ha confirmado que la Secretaría Técnica ya coordinó con el Banco de la Nación para que los fonavistas de este padrón puedan cobrar su dinero desde el próximo jueves 14 de mayo, en solo dos semanas.

Sin embargo, aún faltan algunos pasos para oficializar la fecha, y sobre todo el padrón con la lista de beneficiarios que en su momento aportaron al extinto fondo de vivienda del Estado peruano. A pesar de esto, Infobae Perú pudo conocer anteriormente cuál sería el posible rango de edad para estos, que tendrá que confirmarse o podrá alterarse el próximo jueves 7 de mayo en la reunión de la Comisión Ad Hoc.

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Así, el padrón del grupo Reintegro N° 5 estaría conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026. De estos últimos cobran los herederos, como es usual.

La segunda semana de mayo ya podrán cobrar los fonavistas el pago del Reintegro 5, pero no irá para todos. - Crédito Fenaf Perú

Lo que se sabe del Reintegro 5 del Fonavi

“La Comisión Ad Hoc aprobó los criterios sobre los que se conformará el Padrón de Beneficiarios del Grupo de Pago Reintegro 5″, reveló la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú en abril.

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Estos fueron los detalles que se han revelado sobre cómo se conformará el grupo de beneficiarios de este pago y más características del nuevo cobro:

Sobre el rango de edad : El padrón del grupo Reintegro N° 5 estaría conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026

La cantidad de beneficiarios y el monto : El padrón estaría conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerará a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores

La fecha de pago: Se podría cobrar desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Para esto la entidad aprobaría y difundiría un cronograma según el último dígito del DNI del fonavista titular.

Fonavi: adultos mayores madrugan para cobrar hasta S 3.300 del tercer reintegro -

Como s sabe, hubieron algunas sesiones en que no asistieron los representantes del Poder Ejecutivo a la Comisión Ad hoc, según reveló en su momento la Fenaf Perú a Infobae Perú. Por eso es que la fecha de pago, que se veía inicialmente para abril ha pasado ahora a mayo.

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Vendrán dos pagos luego

También recientemente se ha logrado que el Poder Ejecutivo atienda el cumplimiento del Artículo 14 de Ley de Presupuesto 2026, que da recursos para nuevos pagos del Fonavi este año. “Este dinero es fundamental para programa el Reintegro N° 6 (proyectado para Agosto) y el grupo de pago 23 (proyectado para Diciembre)“, anunció también la federación.

Se tratan de estas dos devoluciones:

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El pago del Reintegro 6 , que llegaría en agosto de 2026. Faltan unos pasos para que se confirme este presupuesto, pero estaría asegurado

El pago de la Lista 23, que se daría en diciembre de este 2026. El pago también está asegurado.

Pronto inicia del pago del Reintegro 5. - Crédito Andina

Cabe señalar que con respecto al Reintegro 6 y la Lista 23 no se sabe detalles del padrón aún. Sí se conoce el primer grupo suele ser conformado por un padrón de beneficiarios que ya han sido parte de listas anteriores, mientras el segundo tiene un padrón con beneficiarios nuevos, que no han recibido pagos de ni un sol hasta la fecha.