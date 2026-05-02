Devolución Fonavi en mayo: ¿Cómo podré consultar si me tocará el nuevo pago?

Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Los adultos mayores que aportaron al Fonavi, el fondo de vivienda del Estado que se disolvió y al que miles de trabajadores pagaron su dinero para tener beneficios, seguirán recibiendo la devolución de sus aportes este 2026.

No solo se ha confirmado el pago del Reintegro 5 este mes de mayo, sino que también se ha adelantado que se estaría asegurando el pago del Reintegro 6 el Lista 23, dos grupos para beneficiarios que deben recibir más devoluciones o a quienes no se les pago nada hasta la fecha, respectivamente.

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Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Si eres beneficiario o heredero, ¿sabes cómo revisar los padrones con la lista de beneficiarios? Así puedes hacerlo, y podrás conocer si estas en la lista del Reintegro 5, cuando se apruebe este grupo de aportantes beneficiados:

Secretaria Técnica : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ Primero debe ingresar a la página de la

Ahí hay varias opciones. La consulta del Reintegro 5 se podrá ver ahí, a la cual podrás entrar y con solo el DNI del fonavista titular y resolver el CAPTCHA , podrás ver si eres parte del pago (aún no está disponible)

Además puedes revisar si ya eres parte de la Lista 22 en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

También puedes ver si tienes algún pago pendiente en el marco de las anteriores devoluciones, de reintegro o lista: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 5 aún no se puede consultar

Pronto podrás consultar si eres parte del Reintegro 5, el siguiente pago del Fonavi. El jueves 7 de mayo la Comisión Ad Hoc sesionará para aprobar informes técnicos, la resolución administrativa y el padrón oficial del nuevo pago. Este informe contara con el número exacto de beneficiarios que cobrarán en esta etapa.

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Luego de la publicación de la resolución administrativa, los exfonavistas podrán consultar la página de la Secretaría Técnica para saber si les corresponde recibir un monto de lo que aportaron como devolución.

El padrón estaría conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsarían más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores.

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La segunda semana de mayo ya podrán cobrar los fonavistas el pago del Reintegro 5, pero no irá para todos. - Crédito Fenaf Perú

Los pagos del Fonavi hasta ahora

Grupos de pago de listas 1 a la 19 : Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

Grupo de pago de la Lista 20 : En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación

Grupo de Reintegro 1 : Fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

Grupo de Reintegro 2 : Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante

Grupo de pago de la Lista 21 : Se pagó a fonavista que no habían recibido apgo anteriormente en diciembre 2024,

Grupo de pago e Reintegro 3 : Se pagó en abril de 2025,y fue para mayores de 70 años o fallecidos que hubieran cumplido 90 años al 31 de marzo de 2025.

Grupo de pago de Reintegro 4 : Se pagó en agosto de 2025 y fue para los de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más

Grupo de pago de la Lista 22 : Se paga desde el 18 de diciembre, sin límite de edad

Grupo de pago de Reintegro 5: Se pagará el 14 de mayo de 2026 y sería para exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026.