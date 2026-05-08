Creatividad e inteligencia artificial: cómo la tecnología está ampliando la toma de decisiones en el Perú

La transparencia, la seguridad y el uso responsable de los datos se consolidan como prioridades para el desarrollo de soluciones financieras con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de creatividad e innovación ya no es exclusivo de sectores especializados. Hoy se vive en lo cotidiano: cuando una persona usa una billetera digital, organiza sus gastos desde una app o recibe una alerta que le permite prevenir un fraude. Son pequeñas decisiones, repetidas a gran escala, las que están transformando la relación con el sistema financiero. Y en ese proceso, la inteligencia artificial (IA) cumple un rol cada vez más relevante.

En el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, conmemorado este 21 de abril, es relevante poner el foco en cómo se está utilizando hoy la IA. Más que reemplazar capacidades humanas, esta tecnología se viene consolidando como una herramienta que simplifica tareas, identifica patrones y mejora la comprensión de la información, especialmente en un ámbito tan relevante como las finanzas personales.

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Desde Experian Perú, analizamos este cambio en el estudio “Percepción y uso de la Inteligencia Artificial en decisiones financieras”. Los resultados muestran un alto nivel de adopción: 8 de cada 10 peruanos utiliza herramientas de inteligencia artificial al menos una vez por semana, el 72% ha usado servicios financieros con IA en el último año y el 74% percibe mejoras en su experiencia gracias a estas tecnologías.

Este avance no solo refleja mayor uso, sino también una evolución en la forma en que las personas toman decisiones. Cuando la tecnología reduce fricción (menos tiempo en trámites, más claridad en la información) permite que los usuarios se enfoquen en decisiones de mayor valor, como planificar mejor sus finanzas o elegir productos más adecuados a sus necesidades.

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El desafío principal es aprovechar la inteligencia artificial para innovar y simplificar la gestión financiera personal, sin reemplazar el criterio ni la creatividad humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano, sino que lo complementa. De hecho, el 62% de los peruanos señala que utiliza estas herramientas en combinación con su propio análisis, lo que evidencia una adopción más informada y consciente.

Además, la innovación hoy está asociada a su utilidad concreta. Entre los principales beneficios que reconocen los usuarios destacan la posibilidad de entender mejor sus finanzas (45%) y la agilización de procesos (44%). Esto demuestra que la creatividad en el uso de la tecnología está en convertir la complejidad en soluciones simples y accesibles.

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Para que este impacto siga creciendo, es clave integrar distintas capacidades dentro de las organizaciones. La colaboración entre áreas como datos, analítica, experiencia de usuario y gestión de riesgo permite desarrollar soluciones más completas, transparentes y alineadas a las necesidades reales de las personas. En este contexto, atributos como la transparencia, la seguridad y el uso responsable de los datos se vuelven fundamentales.

La inteligencia artificial revoluciona la toma de decisiones en el sistema financiero peruano al simplificar procesos y potenciar la creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Experian trabajamos con datos, analítica y tecnología para impulsar decisiones más informadas, prevenir el fraude y fortalecer el acceso al crédito. Hoy, la conversación ya no está en si la inteligencia artificial genera valor, sino en cómo utilizarla de manera responsable para potenciar las capacidades de las personas.

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En ese sentido, el reto es claro: aprovechar la tecnología para simplificar lo complejo y mejorar la toma de decisiones. La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad, sino que amplía las posibilidades para innovar de manera más eficiente, informada y centrada en las personas.