Perú

PNP: Extranjero detenido tras intentar robar camión cisterna con más de 10 mil galones de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles

El individuo fue capturado por la Policía Nacional tras un operativo desarrollado en el norte de Lima Metropolitana

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PNP captura a extranjero que robó más de 10 mil litros de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles
PNP captura a extranjero que robó con más de 10 mil litros de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de un ciudadano extranjero implicado en el intento de robo de un camión cisterna con más de 10.200 galones de gasolina premium valorizados en casi 1 millón de soles.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 7 de mayo en la avenida Naranjal, distrito de Los Olivos, cuando el vehículo de la empresa Petromac Perú fue interceptado por dos automóviles oscuros.

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De acuerdo con la versión policial, cuatro personas armadas, entre ellas una mujer, descendieron de los vehículos y rodearon la cisterna.

Los sujetos rompieron la ventana del conductor y lo obligaron a descender, tras lo cual lo subieron a uno de los autos. Mientras tanto, uno de los implicados tomó el control del camión y reanudó la marcha, custodiado por los cómplices.

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El jefe de la División Policial Norte 1, coronel Óscar Nakandakari, detalló que el hecho fue detectado por agentes que patrullaban la zona. Los efectivos intervinieron rápidamente y lograron frustrar el robo.

“Esta situación ha sido observada por personal policial de patrullaje que se encontraba en el lugar, procediendo inmediatamente a la intervención”, relató Nakandakari.

En medio de la persecución, varios de los presuntos autores lograron escapar. Sin embargo, los policías lograron detener a Ernesto Rafael Reyes, ciudadano venezolano de 34 años, quien conducía la unidad robada. Luego de su identificación, se confirmó que el intervenido ya registraba antecedentes por tenencia ilegal de armas desde 2022.

PNP captura a extranjero que robó con más de 10 mil litros de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles.
PNP captura a extranjero que robó con más de 10 mil litros de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles.

Destino de la gasolina robada

Las investigaciones policiales señalan que este tipo de robos responde a un modus operandi que incluye seguimiento previo y marcaje de unidades de carga.

Según explicó el coronel Nakandakari, las bandas suelen trasladar los vehículos robados hacia inmuebles clandestinos para descargar la mercadería y ocultar el combustible. El cargamento recuperado, de acuerdo con datos de la empresa afectada, tiene un valor estimado en 800 000 soles.

El vehículo cisterna había partido desde un depósito de combustible en la avenida Gambetta, en el Callao, con destino a la ciudad de Cusco.

Durante su trayecto por Los Olivos, fue interceptado en la cuadra 4 de la avenida Naranjal y desviado a la cuadra 6 de la avenida Angélica Gamarra, donde finalmente los delincuentes abandonaron al conductor. El operativo permitió que la carga no fuera sustraída ni el vehículo perdido.

La PNP indicó que el detenido será investigado por el presunto delito de robo agravado. Las autoridades continúan las diligencias para ubicar a los otros miembros de la banda, quienes lograron huir durante el operativo. El coronel Nakandakari recalcó que las acciones policiales se mantendrán activas para dar con el paradero de los demás implicados.

Operativos paralelos

Ese mismo día, efectivos policiales realizaron otro operativo en el distrito de Carabayllo, donde lograron detener a tres personas vinculadas a robos de celulares mediante la modalidad de arrebato.

La intervención fue posible gracias a la colaboración de las juntas vecinales, que facilitaron imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Durante el registro en un inmueble de la zona, la policía incautó una escopeta operativa, una cantidad significativa de droga y diez celulares de procedencia dudosa. Los detenidos, identificados como Marlon Ruiz Ojeda, Junior Góngora Cáceres y Randy Leonel Ludeña Gómez, presentan antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y estafa.

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