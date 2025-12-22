Perú

Guillermo Dávila admite distanciamiento con su hija por caso Vasco Madueño: “Está brava conmigo hace 8 años”

El artista habló de sus cuatro hijos y del conflicto que mantiene con una de sus hijas desde hace años

Guardar
El cantante reconoció que su hija se habría resentido por la polémica y hoy mantiene distancia con él. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La segunda pregunta que Guillermo Dávila enfrentó en El Valor de la Verdad fue una de las más delicadas y emocionalmente cargadas de toda la entrevista. En medio de la música de tensión y el silencio expectante del set, Beto Ortiz lanzó la interrogante que durante años persiguió al cantante y actor venezolano:¿Te arrepientes de negar a tu hijo?”.

La respuesta fue inmediata y firme. “No”. Tras una pausa de diez segundos que pareció eterna, volvió a reafirmarlo. “No”. Finalmente, el veredicto del programa confirmó su posición: Verdad. Sin embargo, lejos de cerrarse allí, la pregunta abrió paso a una explicación profunda.

Ortiz fue el primero en matizar la dureza de la expresión. Reconoció que hablar de “negar a un hijo” podía sonar extremadamente fuerte y precisó que la pregunta apuntaba al primer momento, a la reacción inicial ante la prensa.

Fue entonces cuando Guillermo Dávila tomó la palabra para aclarar su postura. “Ni siquiera negué. Yo… me ponen una cámara y me dicen bla, bla, bla. Cualquier apreciación que tenía el corresponsal, el periodista, lo que sea, yo decía: no, no, ¿de qué me habla?”.

El lado más humano de
El lado más humano de Guillermo Dávila: hijos, culpas y silencios. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El artista explicó que, en ese entonces, no tenía claridad sobre lo que se le preguntaba ni sobre la dimensión real de la situación. “Realmente yo no estaba claro de qué era lo que me estaban preguntando”, confesó.

Esa confusión inicial fue el inicio de una espiral que, con el paso del tiempo, se volvió cada vez más difícil de manejar. “Cada vez se me complicaba más la cosa con respecto a mi entorno, a mis amistades que me preguntaban: ‘¿Y qué es eso que está pasando?’”.

Dávila reconoció que atravesó un proceso interno de negación, no por rechazo, sino por desconcierto. “Yo me negaba a aceptar algo que estaba sucediendo y no lo podía relacionar conmigo, porque yo siempre fui muy cuidadoso de ese tipo de cosas”, afirmó.

El lado más humano de
El lado más humano de Guillermo Dávila: hijos, culpas y silencios. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Habló de sus cuatro hijos

En medio de esta reflexión, el cantante trajo a colación una experiencia previa que, según él, demuestra que la paternidad nunca fue un tema ajeno ni rechazado en su vida. “Yo viví una experiencia con una novia, ¿verdad?, y esa novia tuvo una hija”, recordó. Esa relación, lejos de romperse, se transformó en un vínculo sólido. “Hoy por hoy, mi hija es mi amiga del alma y vive en Alemania”.

Al ser consultado por la edad de ella, respondió con naturalidad: “Ella tiene treinta y no sé cuántos años”. Con esa mención, Dávila intentó evidenciar que, con el tiempo, los conflictos pueden superarse y las relaciones recomponerse. Sin embargo, el diálogo avanzó hacia un terreno aún más revelador cuando Beto Ortiz le pidió hacer un balance de su vida familiar.

Pero, total, ¿Cuántos hijos tienes, Guillermo?”, preguntó el conductor. Tras unos segundos de duda, el propio artista empezó a enumerarlos: “Guillermo, Magdalena… Daniela y Vasco”. El conteo final fue claro. Cuatro hijos.

El lado más humano de
El lado más humano de Guillermo Dávila: hijos, culpas y silencios. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Guillermo Dávila afirma que su hija está molesta con él

La siguiente pregunta dejó al descubierto una herida aún abierta. “¿Y con cuántos mantienes una relación, una comunicación?”. Dávila respondió con honestidad: “Con tres”. La razón de esa distancia fue contundente y marcó uno de los momentos más sensibles de la entrevista. “La última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años”.

La revelación dejó en evidencia un conflicto no resuelto con una de sus hijas, quien, según confesó, está molesta con él. “Yo tengo que mantener una posición allí, porque está brava conmigo. Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande”, señaló, reconociendo un quiebre emocional que se ha prolongado durante años.

Beto Ortiz no dudó en profundizar. “¿Se resintió por lo de Vasco?”. La reacción de Dávila fue inmediata y reveladora. “¿Qué comes, qué adivinas?”, respondió con ironía, dando a entender que el conflicto sí estaría relacionado con el caso de su hijo peruano.

El conductor reconoció que era comprensible que un hijo pudiera resentirse ante una situación así. No obstante, Dávila admitió que nunca ha tenido una conversación directa al respecto. “Yo no tengo idea”, dijo, explicando que la falta de comunicación ha impedido aclarar los motivos exactos del distanciamiento.

El artista también contextualizó la situación desde otro ángulo. “Ella también es una muchacha pública, es una actriz”, explicó, añadiendo que su hija toca, canta y está expuesta al escrutinio, lo que podría haber intensificado su reacción emocional. Aunque vive en América —y no en Alemania, como otra de sus hijas—, Dávila dejó claro que se trata de una persona con una personalidad fuerte y sensible a la vez.

El lado más humano de
El lado más humano de Guillermo Dávila: hijos, culpas y silencios. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

Guillermo DávilaVasco MadueñoEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 22 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y transformación social

Acontecimientos del 22 de diciembre revelan cómo el país forja su identidad colectiva a través de hitos deportivos, culturales y sociales que reflejan cambios profundos y desafíos persistentes en la historia nacional

Qué se celebra el 22

El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

El cantante venezolano se sienta en el famoso sillón rojo para hablar sin filtros sobre su relación con Vasco Madueño, sus amores del pasado y los momentos más intensos de su vida personal y artística

El Valor de la Verdad

El Gobierno de Perú prorroga por otros 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao

Tras la extensión extraordinaria decidida por la administración de José Jerí, las fuerzas de seguridad deberán rendir cuentas sobre sus intervenciones, mientras persisten cuestionamientos acerca del alcance real de las restricciones y su impacto en derechos constitucionales

El Gobierno de Perú prorroga

La Tinka del domingo 21 de diciembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

Como cada domingo, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del sorteo 1257

La Tinka del domingo 21

Gana Diario del 21 de diciembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del 21 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andy V afirma que Virgilio

Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

Guillermo Dávila explica por qué dijo que Vasco Madueño fue un ‘accidente’: “Lo sacaron de contexto”

Jaime Bayly revela temor a volver a ser padre y expone problemas económicos: “Estaba seguro de que estaba embarazada”

El emotivo mensaje de Jorge Benavides para Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado”

Pati Lorena defiende a Edson Dávila de ola de críticas por dejar a Gisela y quedarse en América TV

DEPORTES

¿Universitario sería líder? Así quedaría

¿Universitario sería líder? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si se acepta el reclamo ante Alianza Lima

La drástica decisión que planea la FPF para las Eliminatorias 2030: “La idea es sacar ventaja de la altura”

Facundo Morando minimizó error normativo y rechazó el reclamo de Universitario: “Nosotros lo ganamos en cancha”

Universitario oficializó la contratación de Javier Rabanal como nuevo técnico para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

“Nos deberían dar la victoria por 3-0″: Universitario presentó reclamo formal por infracción reglamentaria de Alianza Lima