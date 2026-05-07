Startups peruanas brillan en StartCo 2026 y buscan captar USD 12 millones en inversión

Un grupo de 16 startups vinculadas al portafolio de inversión de Promperú participó en esta edición en representación del Perú. Foto: Promperú

Las startups peruanas tuvieron una participación destacada en StartCo 2026, uno de los principales encuentros de innovación y emprendimiento de América Latina, donde lograron captar el interés de inversionistas, fondos de venture capital y grandes empresas de distintos mercados. La delegación nacional acudió al evento con el objetivo de ampliar oportunidades de negocio y atraer capital para acelerar su crecimiento regional.

En total, 16 emprendimientos tecnológicos que forman parte del portafolio de inversión de Promperú representaron al país en esta edición. Las firmas presentaron propuestas vinculadas con salud digital, educación tecnológica, ciberseguridad, eficiencia energética, logística, teleoperación industrial y servicios legales digitales, consolidando la presencia peruana dentro del ecosistema latinoamericano de innovación.

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Startups peruanas fortalecen vínculos con inversionistas

Durante el encuentro, las empresas peruanas sostuvieron más de 70 reuniones con inversionistas y fondos especializados, espacios que sirvieron para exponer el potencial de sus modelos de negocio y sus posibilidades de expansión fuera del país. La participación permitió que las startups se posicionaran como alternativas atractivas para captar financiamiento en etapas de crecimiento y escalamiento.

Las compañías participantes provinieron de regiones como Arequipa, Huancayo, Huánuco y Lima. Entre ellas estuvieron Bioleather Lab, Capacitadero, Doctoc, HeavyCommand, INXORA, Juztina, LEN, MayuGo, METACERV, Portero Seguro, SmartHR, The Hub, Vigilantium, XRAI, Zamenis y Zeia Smart Energy. Sus propuestas abarcaron sectores diversos, desde moda regenerativa hasta soluciones de gestión del talento y automatización tecnológica.

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En el marco del evento, las startups nacionales concretaron más de 70 citas con inversionistas y fondos de capital especializados. Foto: Promperú

Empresas internacionales exploran alianzas con firmas peruanas

Además de las reuniones con inversionistas, la delegación peruana concretó más de 200 encuentros con grandes compañías interesadas en incorporar soluciones tecnológicas dentro de sus operaciones. Este acercamiento fortaleció la capacidad de vinculación comercial de las startups nacionales con potenciales clientes corporativos de la región.

A partir de estas reuniones, los emprendimientos identificaron oportunidades de negocio en mercados como Colombia, Chile, Ecuador, México y España. La dinámica permitió abrir conversaciones para futuras alianzas y posibles integraciones tecnológicas en cadenas de valor empresariales.

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LEN destacó con tecnología de reconocimiento facial

Uno de los casos más resaltantes de la participación peruana fue el de LEN, startup que implementó una herramienta de reconocimiento facial durante el evento. La solución permitió automatizar la entrega de más de 500 fotografías a asistentes, optimizando la experiencia de los participantes mediante el uso de inteligencia tecnológica aplicada.

La demostración sirvió para exhibir el nivel de innovación que están alcanzando los emprendimientos peruanos en el desarrollo de soluciones digitales. La presencia de esta tecnología dentro de un evento regional también contribuyó a reforzar la visibilidad internacional del ecosistema emprendedor peruano.

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La delegación peruana también realizó más de 200 reuniones con empresas interesadas en adoptar soluciones tecnológicas. Foto: Promperú

Startups proyectan captar USD 12 millones

Las empresas nacionales que participaron en StartCo 2026 estiman una necesidad conjunta de financiamiento cercana a USD 12 millones. Los montos requeridos contemplan distintas etapas de desarrollo, desde capital semilla hasta rondas destinadas a consolidar procesos de expansión.

Según la información presentada, las oportunidades de inversión incluyen tickets desde USD 100.000 hasta rondas de escalamiento de USD 2,5 millones. Este panorama refleja la evolución y diversidad del ecosistema startup peruano, que busca consolidar su presencia en mercados internacionales y fortalecer su capacidad de crecimiento.

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