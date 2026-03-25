Perú

La emoción de Guillermo Dávila: así será su íntimo reencuentro con el público peruano en el Día de la Madre

El cantante venezolano volverá a pisar el escenario del Centro de Convenciones Bolívar los días 8 y 9 de mayo, listo para homenajear con sus clásicos románticos a un público que no lo olvida

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Guillermo Dávila regresa a Lima
Guillermo Dávila regresa a Lima el 8 y 9 de mayo para homenajear a las madres peruanas con dos conciertos especiales.

Guillermo Dávila, una de las voces más emblemáticas de la balada romántica latinoamericana, regresa a Lima para celebrar una fecha especial: el Día de la Madre. El artista venezolano ofrecerá dos conciertos el viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre, bajo el título “En concierto para Mamá”, evento pensado como un homenaje musical a todas las madres peruanas.

El cantante venezolano vuelve a nuestro país para rendirle un sentido homenaje a las madres peruanas donde repasará sus más grandes éxitos. El reencuentro se da meses después de la muerte de Jessica Madueño y el acercamiento familiar con su hijo Vasco.

Un reencuentro cargado de nostalgia y éxitos

El regreso de Guillermo Dávila a Perú genera expectativa no solo por su extenso repertorio de éxitos, sino por el vínculo especial que mantiene con el público nacional, donde consolidó gran parte de su carrera. En un video promocional dirigido a sus seguidores peruanos, el intérprete expresó:

“Amigos de Lima, quiero decirles que este 8 y 9 (de mayo) voy a estar compartiendo con todos ustedes momentos de real alegría y de real intimidad. La vamos a pasar fabuloso y podremos compartir de cerca mis canciones”, comentó el recordado cantante venezolano.

El cantante Guillermo Dávila extiende una cálida invitación a todos sus amigos y amigas en Lima, Perú, para dos noches inolvidables, el próximo 8 y 9 de mayo. Prepárate para compartir momentos de alegría e intimidad. Video: Difusión

La cita busca reunir generaciones y revivir clásicos inolvidables como “Solo pienso en ti”, “Cada cosa en su lugar”, “Tesoro mío”, “Barco a la deriva”, “Cuando se acaba el amor” y “Por amarte tanto”. Dávila se presentará en un formato íntimo, ideal para celebrar y compartir con mamá una velada de nostalgia, emoción y música.

Las entradas para los conciertos ya están disponibles a través de Teleticket, con precios que van desde los S/ 379.

Un regreso con significado personal y familiar

La visita de Dávila a Lima se produce pocos meses después de lamuerte de Jessica Madueño, madre de su hijo Vasco, hecho que marcó un hito en la vida personal del artista. En entrevistas recientes, Vasco Madueño relató que la reconciliación con su padre fue uno de los momentos más significativos para su madre, quien falleció en paz tras verlos juntos, tras años de distancia y tensiones públicas.

“El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida, más allá de haber estado con ella cuando más lo necesitó, que yo siento que pude haber dado más, fue haberme reconciliado con mi padre”, confesó el cantante, visiblemente emocionado.

El espectáculo 'En concierto para
El espectáculo 'En concierto para Mamá' reunirá los mayores éxitos de la balada romántica en español en el Centro de Convenciones Bolívar.

Dávila, recordado por su paso por la televisión y la música pop romántica en los años 80 y 90, se muestra agradecido por el apoyo que siempre recibió del público peruano. Además, en sus declaraciones ha reflexionado sobre su historia familiar y la importancia de reconstruir vínculos personales, especialmente tras la reconciliación con Vasco y el impacto emocional que esto tuvo en su entorno.

El espectáculo “En concierto para Mamá” promete ser una oportunidad para revivir la época dorada de la balada en español y celebrar, anticipadamente, el Día de la Madre junto a uno de los artistas más queridos del continente. Será también un momento de reencuentro entre Dávila y un público que, a pesar de los años y las polémicas, lo sigue considerando parte de su historia musical.

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