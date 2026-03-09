Perú

Vasco Madueño llora al hablar de su madre y su reconciliación con Guillermo Dávila: “Se fue en paz”

Durante una emotiva entrevista con Milagros Leiva, el joven artista habló del dolor por la muerte de su madre y reveló que el acercamiento con su padre fue uno de los momentos más significativos de su vida

Durante una emotiva entrevista con Milagros Leiva, el joven artista habló del dolor por la muerte de su madre y reveló que el acercamiento con su padre fue uno de los momentos más significativos de su vida.

Las emociones estuvieron a flor de piel durante la reciente aparición pública del cantante Vasco Madueño, quien decidió abrir su corazón para hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su madre, Jessica Madueño, y el significado que tuvo para ella verlo finalmente reconciliado con su padre, el reconocido cantante venezolano Guillermo Dávila.

El joven artista acudió al programa de entrevistas ‘Vida y milagros’, conducido por la periodista Milagros Leiva, donde compartió detalles íntimos de su historia familiar, marcada durante años por la lucha para que su padre lo reconociera legalmente. Sin embargo, más allá de esa larga batalla judicial y emocional, la conversación giró principalmente en torno al profundo vínculo que mantuvo con su madre y al impacto que tuvo en ella el acercamiento entre padre e hijo.

Durante la entrevista, Vasco no pudo contener las lágrimas al recordar los últimos meses de vida de Jessica Madueño, quien falleció tras enfrentar una dura lucha contra el cáncer. El joven cantante relató que, antes de partir, su madre pudo presenciar un momento que durante mucho tiempo pareció imposible: verlo junto a su padre, conversando y compartiendo como familia.

Vasco Madueño confiesa entre lágrimas
Al recordar ese instante, el artista explicó que ese acercamiento fue profundamente significativo para su madre, quien había acompañado su lucha durante años. “Ella se fue a los meses (falleció) y siento que se fue en paz”, confesó con la voz quebrada, dejando ver el impacto emocional que aún tiene en él esa experiencia.

Las palabras del joven cantante reflejan una historia que durante años fue seguida por la opinión pública. Desde muy joven, él y su madre emprendieron una larga batalla para lograr que Guillermo Dávila lo reconociera oficialmente como su hijo. Durante ese proceso, la relación entre padre e hijo estuvo marcada por tensiones, silencios y momentos difíciles.

De hecho, el propio Vasco recordó que en un inicio no estaba dispuesto a acercarse a su padre ni a llevar su apellido. El dolor acumulado por años de distancia hizo que, durante un tiempo, el joven cantante sintiera que no quería tener ningún tipo de vínculo con el artista venezolano.

Vasco Madueño confiesa entre lágrimas
La reconciliación con Guillermo Dávila fue la última voluntad de Jessica Madueño

Sin embargo, con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron y ambos lograron reconstruir su relación. Ese proceso de reconciliación no solo transformó su vínculo familiar, sino que también tuvo un impacto profundo en Jessica Madueño, quien había sido el principal apoyo de su hijo durante toda la batalla por el reconocimiento.

Durante la entrevista, Vasco reflexionó sobre lo importante que fue para su madre presenciar ese acercamiento. Para él, ese gesto se convirtió en uno de los momentos más significativos de su vida.

“El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida, más allá de haber estado con ella cuando más lo necesitó, que yo siento que pude haber dado más, fue haberme reconciliado con mi padre”, confesó el cantante, visiblemente emocionado.

Vasco Madueño confiesa entre lágrimas
La reconciliación no solo significó un cambio en su relación personal con Guillermo Dávila, sino también la posibilidad de compartir momentos que antes parecían impensables. Vasco relató que, en medio de la enfermedad de su madre, él y su padre lograron incluso presentarse juntos en un concierto especial.

“O sea, a mi madre le dio mucha alegría y tranquilidad el hecho de vernos juntos riendo, compartiendo... Entonces yo siento que, es más, ella se fue a los meses...”, explicó el joven artista mientras recordaba aquel episodio.

Vasco Madueño confiesa entre lágrimas
