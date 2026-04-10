Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

¡Confirmado! Korina Rivadeneira y Mario Hart están separados. Un completo seguimiento de nuestras cámaras demuestra que la pareja vive en casas distintas e incluso han puesto en venta la casa familiar que compartían. Todos los detalles de su crisis. ATV/ Magaly Tv La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a colocar bajo el foco mediático a la relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart, luego de que un reportaje evidenciara que ambos estarían durmiendo en lugares distintos, alimentando así los rumores de una posible crisis o separación.

Todo comenzó con un seguimiento realizado por el equipo del programa, conocido popularmente como “los urracos”, quienes registraron los movimientos de ambos durante la noche del 8 de abril y la mañana del día siguiente.

Magaly TV muestra que Korina y Mario Hart ya no comparten techo. Captura: Magaly TV La Firme.

Según el informe, la modelo fue captada ingresando a su vivienda ubicada en Chorrillos, donde reside habitualmente. Minutos después, llegó Mario Hart al mismo inmueble, lo que en un inicio podría haber sugerido una rutina normal de pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el breve tiempo que permaneció en el lugar.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el piloto solo estuvo aproximadamente ocho minutos dentro de la vivienda antes de retirarse. Este detalle fue clave en el enfoque del reportaje, ya que inmediatamente después se inició un seguimiento que revelaría un dato aún más relevante. Los reporteros continuaron tras los pasos de Hart y lograron captar su ingreso a un fundo ubicado en Lurín, lugar donde, según información previa que manejaba el programa, estaría pasando la noche de manera recurrente.

Magaly TV muestra que Korina y Mario Hart ya no comparten techo. Captura: Magaly TV La Firme.

El registro audiovisual mostró que el exchico reality ingresó al fundo durante la noche y permaneció allí hasta la mañana siguiente. Recién a las 9:00 a.m. del día siguiente se le vio salir en su camioneta, confirmando que pernoctó fuera del hogar conyugal. Esta situación fue presentada por el programa como un indicio claro de que la pareja ya no comparte el mismo espacio de descanso, lo que reforzó los rumores que desde hace semanas circulaban sobre un posible distanciamiento.

En paralelo, la mañana del 9 de abril, las cámaras también captaron a Korina Rivadeneira saliendo de su vivienda en Chorrillos a las 7:33 a.m., utilizando su vehículo. Las imágenes reforzaron la narrativa planteada por el programa: mientras ella pasaba la noche en su casa, él lo hacía en otro punto completamente distinto de la ciudad. Este contraste fue uno de los elementos más destacados del informe, que buscó evidenciar una separación de rutinas entre ambos.

Magaly TV muestra que Korina y Mario Hart ya no comparten techo. Captura: Magaly TV La Firme.

En medio de esta exposición mediática, un elemento adicional aportó más contexto a la situación. Según se mencionó en el reportaje, Mario Hart ha confirmado previamente que la pareja se encuentra en proceso de venta de su vivienda en Chorrillos, lo que podría explicar, al menos en parte, algunos cambios en su dinámica cotidiana. No obstante, el programa no dejó de subrayar que esta situación coincide con los rumores de crisis, lo que ha llevado a diversas interpretaciones.

Pese a la contundencia de las imágenes, lo cierto es que hasta el momento no existe una confirmación oficial de separación por parte de la pareja. De hecho, recientemente Mario Hart se pronunció sobre su relación con Korina durante su participación en el pódcast Sin + que decir, donde abordó directamente los rumores.

“Como pueden ver, nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como una familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y la seremos por siempre”, declaró el piloto, dejando en claro que, al menos en términos familiares, la relación se mantiene. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un intento de calmar las especulaciones sin entrar en detalles sobre la naturaleza actual de su vínculo.

Magaly TV muestra que Korina y Mario Hart ya no comparten techo. Captura: Magaly TV La Firme.

En esa misma intervención, Hart también marcó una línea clara respecto a la privacidad de su vida personal. “Es un tema que estamos decidiendo mantenerlo así y, si en algún momento hay que comunicar algo, nosotros lo haremos”, añadió, evitando confirmar o desmentir directamente una posible separación. Esta postura ha sido consistente con la actitud que ambos han mostrado en los últimos meses, donde han optado por no exponer públicamente aspectos íntimos de su relación.

Cabe señalar que, pese a los rumores, la pareja ha sido vista compartiendo momentos juntos en fechas recientes, como durante las celebraciones de Semana Santa, lo que añade un matiz adicional a la situación. Para algunos seguidores, esto evidenciaría que no existe una ruptura definitiva, mientras que para otros podría tratarse de una relación en transición o en proceso de redefinición.

Por ahora, la única certeza es que ambos han optado por manejar la situación con discreción, sin confirmar los rumores que circulan. Mientras tanto, programas como Magaly TV La Firme continúan documentando cada detalle, alimentando una narrativa que, aunque basada en hechos observables, sigue abierta a interpretación.

Magaly TV muestra que Korina y Mario Hart ya no comparten techo. Captura: Magaly TV La Firme.