Joven peruano se graduó en tres ingenierías en la UNI en solo 24 años

Jorge Osorio completó tres carreras de ingeniería en la UNI en 24 años, un logro único en el país. (TikTok/UNI/LR)

Estudiar una carrera universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es un desafío que no todos logran superar. Esta reconocida institución del Perú se caracteriza por su riguroso nivel académico y sus exigentes estándares de calidad. Sin embargo, hay excepciones que demuestran que con esfuerzo y perseverancia todo es posible. Un claro ejemplo es Jorge Osorio Chumpitaz, quien logró una hazaña única al culminar con éxito tres carreras de ingeniería en la UNI: Ingeniería Civil, Sanitaria y de Minas, en un período de 24 años.

Un inicio prometedor en Ingeniería Civil

El viaje académico de Jorge Osorio comenzó en el año 2000, cuando fue aceptado en la carrera de Ingeniería Civil en la UNI. Desde sus primeros años, mostró una gran dedicación y rendimiento, destacándose como uno de los estudiantes más comprometidos con su formación. Su esfuerzo dio frutos rápidamente, y en el año 2004, Jorge obtuvo su título como ingeniero civil, demostrando que, a pesar de la dureza de la carrera, logró cumplir con los altos estándares exigidos por la universidad.

Apenas se graduó, las oportunidades laborales no se hicieron esperar. Jorge comenzó a trabajar en el sector, donde se destacó por sus habilidades y conocimientos en ingeniería civil, lo que le permitió progresar rápidamente en su carrera profesional. No obstante, su historia no se quedaría ahí.

La motivación detrás de las decisiones

Después de su graduación en Ingeniería Civil, Jorge comenzó a trabajar en una empresa del sector. Fue allí donde tuvo una oportunidad crucial que marcaría el inicio de su segundo reto académico. El gerente de su área, al notar su capacidad y habilidades en el campo, le sugirió que estudiara Ingeniería de Minas para seguir ascendiendo en su carrera profesional. Este consejo fue el que lo motivó a tomar la decisión de continuar sus estudios en la misma universidad donde había obtenido su título.

Tras obtener su título en Ingeniería Civil, Jorge Osorio decidió estudiar Ingeniería de Minas y Sanitaria. (TikTok/UNI/LR)

“Soy ingeniero civil. Tuve la oportunidad de reemplazar a un ingeniero de minas y notaron mis habilidades y conocimientos. El gerente del área me recomendó estudiar ingeniería de minas. Me dijo: ‘Oye, ¿por qué no estudias ingeniería de minas para poder ascender y seguir en este campo?’. Entonces, tomé la decisión y averigüé aquí en la universidad, donde me informaron que había una opción como segunda profesión”, comentó Jorge en su cuenta oficial de TikTok de la UNI.

Así fue como en 2010, Jorge Osorio Chumpitaz ingresó nuevamente a la UNI, esta vez para estudiar Ingeniería de Minas. Durante su formación en esta carrera, Jorge participó en diversos proyectos mineros y obras civiles en Lima, lo que le permitió ampliar sus conocimientos y habilidades, sumando aún más valor a su perfil profesional.

La tercera carrera: Ingeniería Sanitaria

No contento con solo haber completado dos carreras, Jorge Osorio continuó buscando nuevas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Fue en su trabajo en proyectos mineros y civiles que se dio cuenta de la escasez de ingenieros sanitarios, un área que, aunque esencial, no recibía tanta atención. Esto lo impulsó a dar el siguiente paso en su camino académico: estudiar Ingeniería Sanitaria.

“Mientras realizaba proyectos mineros y trabajaba en obras civiles en Lima, observé que los ingenieros sanitarios son escasos, y que es una carrera valiosa que muchos quizás no conocen”, comentó Jorge. Esta observación lo motivó a iniciar su tercer desafío académico. En 2020, a sus 38 años, Jorge decidió inscribirse nuevamente en la UNI, esta vez para estudiar Ingeniería Sanitaria. A pesar de los años transcurridos desde su graduación de Ingeniería de Minas, Jorge no se dejó vencer por la edad ni por los retos adicionales que representaba estudiar una tercera carrera.

Su esfuerzo y dedicación dieron sus frutos en 2024, cuando Jorge Osorio se graduó como ingeniero sanitario, completando así su tercer título universitario en solo 24 años.

A los 38 años, Jorge Osorio se graduó como ingeniero sanitario, cerrando su ciclo académico en la UNI. (TikTok/UNI/LR)

Un ejemplo de perseverancia y éxito

Jorge Osorio Chumpitaz es un ejemplo claro de que la perseverancia, la dedicación y la pasión por el conocimiento pueden llevar a cualquier persona a lograr sus sueños, incluso cuando estos parecen casi imposibles. Su historia es un testimonio de que el esfuerzo académico, combinado con una visión de futuro y la capacidad de adaptarse a las demandas del mercado laboral, puede abrir muchas puertas.

Hoy, Jorge es un profesional con una formación integral en tres de las principales ramas de la ingeniería, lo que lo posiciona como un experto capaz de abordar diversos problemas técnicos en múltiples sectores. Su trayectoria es fuente de inspiración para muchas generaciones de jóvenes que desean estudiar en la UNI y en otras universidades de renombre, demostrando que, aunque el camino no sea fácil, los logros son posibles cuando se tiene la determinación de alcanzar las metas.

Jorge Osorio Chumpitaz es, sin duda, un claro ejemplo de que con esfuerzo, pasión y una visión clara del futuro, los jóvenes peruanos pueden conquistar los desafíos más grandes y convertirse en líderes en sus respectivas áreas.