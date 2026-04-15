Perú

Atención, estudiantes de medicina: MINSA oficializa fechas de inicio y cierre del SERUMS 2026-I

El Ministerio de Salud estableció que el SERUMS 2026-I para plazas remuneradas comenzará el próximo 6 de mayo, mientras que, para plazas equivalentes, la fecha de inicio será el 26. Este domingo se rinde el examen

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Operación en hospital de Perú
El Ministerio de Salud oficializó el proceso SERUMS 2026-I, que inicia el 6 y 26 de mayo de 2026 y prevé la participación de cerca de 40.000 postulantes. Créditos: MINSA

El Ministerio de Salud (MINSA) definió las fechas oficiales de inicio y término del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) para el proceso 2026-I, estableciendo dos cronogramas según la modalidad de plaza adjudicada.

La Resolución Ministerial N° 379-2026/MINSA, publicada el 13 de abril de 2026, fija que los profesionales de la salud que obtengan una plaza remunerada comenzarán el SERUMS el 6 de mayo de 2026, mientras que quienes accedan a una plaza equivalente lo harán el 26 de mayo de 2026. En ambos casos, el servicio concluirá el 30 de abril de 2027.

La evaluación para el SERUMS está programada para este domingo 19 de abril, mientras que la publicación de resultados se efectuará el 23 de abril.

Fechas y modalidades para el SERUMS 2026-I

La norma diferencia entre dos tipos de plazas para el cumplimiento del SERUMS:

Profesionales con plaza remunerada

  • Fecha de inicio: 6 de mayo de 2026

- Fecha de término: 30 de abril de 2027

Profesionales con plaza equivalente

  • Fecha de inicio: 26 de mayo de 2026

- Fecha de término: 30 de abril de 2027

Esta disposición es obligatoria para todos los profesionales de la salud que hayan obtenido su título y busquen ejercer en entidades públicas, ingresar a programas de especialización o postular a becas estatales y otras ayudas para perfeccionamiento.

Vista cercana de un dentista con guantes azules y mascarilla azul examinando la boca abierta de un paciente con un separador bucal y herramientas.
SERUMS 2026-I introduce plazas remuneradas y plazas equivalentes con fechas de inicio diferenciadas, según la Resolución Ministerial N° 379-2026/MINSA.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Obligación legal y planificación sectorial

El SERUMS está regulado por la Ley N° 23330 y su reglamento, que establecen su carácter obligatorio y las condiciones para su desarrollo.

El Ministerio de Salud puede modificar las fechas de inicio y término a través de resolución ministerial, como parte de su competencia para organizar los recursos humanos en salud en función de las necesidades del sector.

La asignación de fechas diferenciadas responde a informes técnicos elaborados por la Dirección de Planificación del Personal de la Salud, en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Secretaría General y el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 379-2026/MINSA, el objetivo es optimizar la distribución y cobertura de los profesionales en las regiones del país.

¿Cuántos estudiantes rendirán el SERUMS 2026-I?

Como antecedente, en el proceso SERUMS 2025-I se inscribieron más de 31.000 profesionales de la salud, abarcando un total de 12 carreras, entre las que enfermería, psicología y medicina concentraron la mayor demanda.

El número de postulantes mostró un crecimiento sostenido respecto a años anteriores, pasando de alrededor de 13,500 inscritos en 2024-II a más de 15,000 en 2025-I.

Para el proceso 2026-I, las autoridades proyectan la participación de cerca de 40.000 profesionales, una cifra que refleja la creciente competitividad por acceder a una plaza, ya que la cantidad de postulantes supera ampliamente la oferta de vacantes remuneradas.

veterinaria - vacas - ganado
El examen nacional único del SERUMS 2026-I está programado para el 19 de abril de 2026, con publicación de resultados el 23 de abril.

Este domingo 19 de abril se rinde el SERUMS 2026-I

Este domingo 19 de abril se realizará la evaluación nacional para el SERUMS 2026-I, bajo la organización del Ministerio de Salud. La prueba, gratuita y descentralizada, convoca a postulantes de 12 carreras de ciencias de la salud, quienes competirán por una plaza en el programa.

Las carreras con inscritos en el proceso SERUMS 2026-I son:

  • Psicología: 9.589 inscritos
  • Enfermería: 8.486 inscritos
  • Medicina humana: 6.894 inscritos
  • Odontología: 4.199 inscritos
  • Farmacia y bioquímica: 2.759 inscritos
  • Tecnología médica: 2.052 inscritos
  • Obstetricia: 2.049 inscritos
  • Nutrición: 1.158 inscritos
  • Trabajo social: 1.097 inscritos
  • Biología: 857 inscritos
  • Medicina veterinaria: 487 inscritos
  • Ingeniería sanitaria: 135 inscritos

El Ministerio de Salud ha puesto a disposición la bibliografía oficial recomendada para la evaluación, con contenidos sobre salud pública, cuidado integral, ética e interculturalidad, gestión de servicios de salud e investigación.

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