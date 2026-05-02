Ministerio de Salud advierte sobre riesgos por consumo desmedido de vitaminas

Una mano sostiene un puñado de cápsulas de cúrcuma, un popular suplemento conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia del Ministerio de Salud (Minsa) sobre los riesgos del consumo indiscriminado de vitaminas pone en el centro del debate el uso cotidiano de estos productos. Según informó el organismo peruano, el uso excesivo y sin indicación profesional puede provocar efectos adversos graves en la salud, que van desde intoxicaciones hasta daños en órganos vitales.

La alarma se extiende a familias, padres y cuidadores que suelen adquirir suplementos vitamínicos con la esperanza de mejorar el bienestar de sus hijos, sin considerar posibles consecuencias negativas.

PUBLICIDAD

Especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) detallaron que la acumulación de ciertas vitaminas en el cuerpo, principalmente las liposolubles como la vitamina A, D, E y K, puede derivar en cuadros de hipervitaminosis.

Este desbalance puede manifestarse con náuseas, fatiga, alteraciones neurológicas y daño hepático severo, según reportó El Comercio. La problemática se agrava cuando estos suplementos se combinan con otros medicamentos, ya que pueden modificar la eficacia de tratamientos e incluso aumentar su toxicidad.

PUBLICIDAD

“Muchos padres creen que dar vitaminas mejorará el rendimiento académico y físico de sus hijos, pero no existe evidencia científica que compruebe este beneficio”, subrayaron los expertos consultados por la Digemid.

Por el contrario, la institución advierte que el uso sin supervisión médica puede ocasionar intoxicaciones, alergias, hemorragias y alteraciones en sistemas como el cardiovascular, renal y hepático.

PUBLICIDAD

Píldoras de vitaminas en diferentes colores y formas, destacando su papel en la salud y nutrición diaria – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños y adolescentes, los más expuestos

El foco de la advertencia recae especialmente sobre niños y adolescentes en edad escolar, quienes a menudo reciben dosis elevadas de vitaminas por iniciativa de sus padres o bajo el influjo de campañas publicitarias.

La Digemid informó que los riesgos incluyen desde disminución del apetito y fatiga hasta cuadros más severos como calcificación de tejidos blandos o alteraciones en la coagulación sanguínea. “El consumo de grandes cantidades de vitamina D puede generar inapetencia, náuseas y dañar el sistema cardiovascular”, explicó un vocero del organismo.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud enfatizó que los suplementos deben utilizarse únicamente cuando existe un diagnóstico profesional que justifique la necesidad, como deficiencias nutricionales comprobadas, embarazo o problemas en la absorción de nutrientes.

“No se recomienda el uso de combinaciones multivitamínicas sin prescripción, ya que el remedio puede resultar peor que la enfermedad”, aseguraron los especialistas de Digemid.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las recomendaciones oficiales, la mejor vía para obtener nutrientes esenciales sigue siendo una alimentación balanceada y variada, que incluya al menos cinco porciones de frutas y verduras cada día. Ningún suplemento puede reemplazar los beneficios de una dieta completa, señalaron fuentes del Ministerio.

Recomendaciones para un consumo seguro

Ante la creciente oferta de suplementos vitamínicos en el mercado, las autoridades instan a la población a evitar la automedicación. La sugerencia es adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados y revisar cuidadosamente la información del etiquetado, que debe detallar la composición, dosis y advertencias.

PUBLICIDAD

Si un niño o adolescente presenta síntomas como fatiga, bajo rendimiento escolar o cambios de conducta, los especialistas recomiendan acudir a un centro de salud para una evaluación integral.

“La suplementación debe responder a necesidades reales, no a creencias o tendencias publicitarias”, reiteraron desde el Ministerio de Salud en declaraciones recogidas por La República.

PUBLICIDAD