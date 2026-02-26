Perú

Juan Luis Cipriani, sancionado por denuncia de abuso sexual, reaparece con paramentos de cardenal: “Sin miedo a nada ni a nadie”

El cardenal del Opus Dei reapareció al cumplirse 25 años de su nombramiento, pese a las sanciones impuestas por el Vaticano debido a una denuncia de pederastia

Guardar
Juan Luis Cipriani reapareció públicamente
Juan Luis Cipriani reapareció públicamente en un video al cumplirse 25 años de su nombramiento como cardenal, luciendo vestimenta eclesiástica pese a las sanciones

Juan Luis Cipriani (82), arzobispo emérito de Lima y primer purpurado en la historia del Opus Dei, reapareció esta semana mediante un video difundido al cumplirse 25 años desde su creación y proclamación como cardenal por san Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001.

Cipriani, sancionado por el papa Francisco tras una denuncia de abuso sexual y sujeto a restricciones disciplinarias que incluyen el exilio de su país natal, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de realizar declaraciones públicas, se deja ver en el clip con vestimenta propia de su rango.

“Es un motivo de especial alegría poderme dirigir a todos, porque acabo de celebrar mis bodas de plata como cardenal. Veinticinco años buscando servir a la Iglesia, buscando servir al pueblo peruano, a todos”, expresó.

Pese a las sanciones, el cardenal fue visto en abril de 2025 con sus paramentos en la basílica de Santa María la Mayor, durante la víspera del sepelio de Francisco, cuando más de un centenar de purpurados acudieron a rezar a su tumba. También generó polémica al participar en las congregaciones generales previas al cónclave que eligió a León XIV.

El cardenal Juan Luis Cipriani fue sancionado por el papa Francisco por un caso de abuso sexual

El Vaticano aclaró en su momento que las medidas disciplinarias, aceptadas por el propio Cipriani, se aplicaron tras su salida como jefe de la Iglesia peruana en 2019 debido a “las acusaciones” que recaían sobre él. Sin embargo, en el video reciente, no hizo ninguna mención al caso de pederastia.

“He procurado en estos tiempos trabajar siempre por lograr, en primer tiempo, la paz y la libertad en el pueblo de Ayacucho, que me tocó servirlo con tanto cariño, y también esa paz a todo el Perú. Años difíciles, pero con la gracia de Dios logramos pacificar y hacer del Perú una patria estable y buena”, manifestó.

“Antes que cardenal, soy peruano. (...) Por eso, el amor a mi patria ha sido siempre el que me ha acompañado en este servicio para hacer el bien, para buscar la verdad, sin tener miedo a nada ni a nadie. Así he vivido y así les agradezco porque me han acompañado con tanto cariño”, añadió.

El caso salió a la
El caso salió a la luz luego de que la víctima denunciara abusos ocurridos en 1983, cuando tenía 16 años, durante confesiones en un centro del Opus Dei en Lima

Cipriani reapareció en Lima el 7 de enero del año pasado, cuando el entonces alcalde Rafael López Aliaga le entregó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”.

El caso

En abril de ese mismo año, el diario El País sacó a la luz el testimonio del denunciante, quien lo acusó de abusos sexuales perpetrados en 1983, cuando tenía 16 años, durante confesiones en un centro del Opus Dei en la capital.

De acuerdo con el testimonio, la víctima informó los hechos a superiores de la orden ese mismo año, pero la congregación negó haber recibido una denuncia formal y no tomó medidas. En 2018, la víctima envió una carta a Francisco a través de Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con el pedido de apartar a Cipriani de la Iglesia.

El papa ordenó su retiro en 2019, le prohibió usar hábitos cardenalicios, hacer declaraciones públicas y le obligó a salir de Perú. La víctima denunció acoso y presiones para retractarse tras enviar la carta al Vaticano, mientras que el purpurado alegó inocencia.

Temas Relacionados

Juan Luis CiprianiVaticanoperu-noticiasPapa FranciscoPapa León XIVOpus Dei

Más Noticias

Pamela Franco y Christian Cueva se suman al “challenge cállate”: “Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco”

La pareja sorprendieron a sus seguidores al sumarse al nuevo trend viral en Instagram, en medio de la disputa legal entre el futbolista y su exesposa, Pamela López

Pamela Franco y Christian Cueva

“Prestiños Huanuqueños” reciben reconocimiento como Especialidad Tradicional Garantizada en Huánuco

La distinción oficial respalda más de 80 años de tradición culinaria y busca impulsar el turismo gastronómico en la región

“Prestiños Huanuqueños” reciben reconocimiento como

Mesero de restaurante donde estuvo Adrián Villar antes de atropellar a Lizeth Marzano rompe su silencio: ¿Qué dijo?

El Ministerio Público examina minuciosamente los momentos previos al accidente que le costó la vida a la campeona de buceo, mientras el restaurante Tanta confirmó que ya puso a disposición de las autoridades todas las grabaciones de sus cámaras de seguridad, las cuales forman parte clave de la investigación

Mesero de restaurante donde estuvo

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

El ‘samurái’ se ha constituido como el futbolista destacado de los suyos al encarrilar el triunfo contra el ‘galo’, por la cuarta fecha del campeonato local. La organización, además, lo distinguió con el premio MVP de la noche

Erick Noriega brilló con Gremio

Lluvias intensas en el país: conoce los principales riesgos y cómo protegerte de huaicos, aluviones y desbordes

Simulacros, preparación comunitaria y conocimiento de los teléfonos de emergencia ayudan a minimizar los efectos de los fenómenos naturales

Lluvias intensas en el país:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Baguazo: histórico fallo condena

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva se suman al “challenge cállate”: “Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco”

Mesero de restaurante donde estuvo Adrián Villar antes de atropellar a Lizeth Marzano rompe su silencio: ¿Qué dijo?

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por burlarse de lo que le pasó: “No es el momento”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: ¿Cuál es la diferencia de edad entre el cantante y la actriz que están siendo vinculados?

DEPORTES

Erick Noriega brilló con Gremio

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”