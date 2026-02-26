Juan Luis Cipriani, sancionado por denuncia de abuso sexual, reaparece con paramentos de cardenal: “Sin miedo a nada ni a nadie”

Juan Luis Cipriani reapareció públicamente en un video al cumplirse 25 años de su nombramiento como cardenal, luciendo vestimenta eclesiástica pese a las sanciones

Juan Luis Cipriani (82), arzobispo emérito de Lima y primer purpurado en la historia del Opus Dei, reapareció esta semana mediante un video difundido al cumplirse 25 años desde su creación y proclamación como cardenal por san Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001.

Cipriani, sancionado por el papa Francisco tras una denuncia de abuso sexual y sujeto a restricciones disciplinarias que incluyen el exilio de su país natal, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de realizar declaraciones públicas, se deja ver en el clip con vestimenta propia de su rango.

“Es un motivo de especial alegría poderme dirigir a todos, porque acabo de celebrar mis bodas de plata como cardenal. Veinticinco años buscando servir a la Iglesia, buscando servir al pueblo peruano, a todos”, expresó.

Pese a las sanciones, el cardenal fue visto en abril de 2025 con sus paramentos en la basílica de Santa María la Mayor, durante la víspera del sepelio de Francisco, cuando más de un centenar de purpurados acudieron a rezar a su tumba. También generó polémica al participar en las congregaciones generales previas al cónclave que eligió a León XIV.

El cardenal Juan Luis Cipriani fue sancionado por el papa Francisco por un caso de abuso sexual

El Vaticano aclaró en su momento que las medidas disciplinarias, aceptadas por el propio Cipriani, se aplicaron tras su salida como jefe de la Iglesia peruana en 2019 debido a “las acusaciones” que recaían sobre él. Sin embargo, en el video reciente, no hizo ninguna mención al caso de pederastia.

“He procurado en estos tiempos trabajar siempre por lograr, en primer tiempo, la paz y la libertad en el pueblo de Ayacucho, que me tocó servirlo con tanto cariño, y también esa paz a todo el Perú. Años difíciles, pero con la gracia de Dios logramos pacificar y hacer del Perú una patria estable y buena”, manifestó.

“Antes que cardenal, soy peruano. (...) Por eso, el amor a mi patria ha sido siempre el que me ha acompañado en este servicio para hacer el bien, para buscar la verdad, sin tener miedo a nada ni a nadie. Así he vivido y así les agradezco porque me han acompañado con tanto cariño”, añadió.

El caso salió a la luz luego de que la víctima denunciara abusos ocurridos en 1983, cuando tenía 16 años, durante confesiones en un centro del Opus Dei en Lima

Cipriani reapareció en Lima el 7 de enero del año pasado, cuando el entonces alcalde Rafael López Aliaga le entregó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”.

El caso

En abril de ese mismo año, el diario El País sacó a la luz el testimonio del denunciante, quien lo acusó de abusos sexuales perpetrados en 1983, cuando tenía 16 años, durante confesiones en un centro del Opus Dei en la capital.

De acuerdo con el testimonio, la víctima informó los hechos a superiores de la orden ese mismo año, pero la congregación negó haber recibido una denuncia formal y no tomó medidas. En 2018, la víctima envió una carta a Francisco a través de Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con el pedido de apartar a Cipriani de la Iglesia.

El papa ordenó su retiro en 2019, le prohibió usar hábitos cardenalicios, hacer declaraciones públicas y le obligó a salir de Perú. La víctima denunció acoso y presiones para retractarse tras enviar la carta al Vaticano, mientras que el purpurado alegó inocencia.