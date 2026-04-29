Afín a Keiko Fujimori, con una exnovia y enfrentado a cardenales: el perfil del cura Omar Sánchez, denunciado por abuso sexual

El sacerdote Omar Sánchez fue denunciado ante el Vaticano por presunto abuso sexual contra un joven en situación de vulnerabilidad

El mediático sacerdote Omar Sánchez, denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven en situación de vulnerabilidad, es conocido por su cercanía a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien llamó a apoyar en los comicios del 2021, y por su papel mediático en la política peruana, con un perfil marcado por controversias y rupturas con autoridades eclesiásticas.

Según un informe difundido este martes por la periodista Paola Ugaz, coautora del libro 'Mitad monjes, mitad soldados’, antes de ingresar al seminario, Sánchez estudió Derecho en la Universidad de Lima, viajó extensamente debido al empleo de su padre en una aerolínea y cursó estudios de inglés en Nueva York.

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Durante su estancia en Estados Unidos, mantuvo una relación sentimental con una joven y se tatuó en 17 ocasiones, incluyendo el nombre de su pareja y referencias históricas como la frase “Veni, vidi, vici” y el número de una ley nazi usada para perseguir homosexuales, siempre según el reportaje publicado en el portal de investigación Epicentro TV.

Tras experimentar una crisis vocacional, abandonó la carrera de Derecho y, a los 24 años, decidió ordenarse sacerdote. Ingresó a la orden de los capuchinos, donde asumió la dirección de la Asociación Ciudad de los Niños de la Inmaculada (ACNI), internado fundado en 1955 en San Juan de Miraflores, del que salió en 2007 en medio de cuestionamientos financieros, aunque las denuncias no avanzaron formalmente.

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Es una figura pública controversial en Perú, cercano a Keiko Fujimori, a quien apoyó en las elecciones de 2021, y crítico de figuras como Pedro Castillo y autoridades eclesiásticas

Actualmente, Sánchez es secretario general de la sede de Cáritas en el distrito limeño de Lurín, diócesis a la que pertenece bajo la autoridad del obispo Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

En 2008, asumió la parroquia Santa María en Tablada de Lurín y fundó la Asociación de las Bienaventuranzas. La organización, según su web oficial, ofrece albergue y atención a cerca de 500 personas en situación de vulnerabilidad en distintas sedes de Villa María del Triunfo y zonas aledañas.

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La notoriedad pública de Sánchez creció en 2021, cuando confrontó públicamente al cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), quien entonces había criticado a futbolistas que apoyaron la candidatura de Fujimori durante la campaña “Ponte la camiseta”.

El religioso respondió que “la camiseta de fútbol no es sagrada” y se consolidó como figura opositora al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien finalmente ganó en los comicios a la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori.

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En los programas que conduce, Sánchez ha mantenido críticas a sus superiores, como el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, y el fallecido papa Francisco. “Mi diócesis es Lurín y (dependo) de mi obispo Carlos García Camader siempre me llama a tomar un café para conversar”, se ha jactado en entrevistas.

Actualmente trabaja en Cáritas en Lurín y lidera iniciativas sociales, pero mantiene un perfil confrontacional en medios y ha generado tensiones con la jerarquía de la Iglesia

También ha expresado simpatía por el exalcalde de Lima y actual aspirante presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien definió como “el único capaz de enfrentar la corrupción”.

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La denuncia

De acuerdo con el medio, la denuncia contra el religioso fue remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023 y lo señala como responsable de abusar sexualmente de un joven vulnerable en 2019. En ese momento, la víctima tenía 27 años, seis menos de los que cuenta en la actualidad, y colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas.

Ugaz confirmó que el caso actualmente se ve en una dependencia distinta al Dicasterio de la Fe y aseguró contar con copia del expediente, imágenes del sacerdote con la víctima en situaciones comprometedoras y conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación.

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“Mis abogados me recomendaron no hablar sin saber quién es la víctima y responderé por el camino formal y no a través de entrevistas”, dijo Sánchez al ser consultado para el reportaje, tras lo cual el programa digital ‘La sustancia’, que conducía junto a Ricardo Gareca y Maju Mantilla, oficializó su desvinculación.