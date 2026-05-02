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Pamela López hace grave acusación contra Paul Michael: cantante habría golpeado a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’

La participante relató entre nerviosismo y dudas un episodio en el que presenció el comportamiento del cantante bajo los efectos del alcohol.

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Pamela López hace grave acusación contra Paul Michael en La Granja VIP. Panamericana TV/ YouTube
Pamela López hace grave acusación contra Paul Michael en La Granja VIP. Panamericana TV/ YouTube

La convivencia en ‘La Granja VIP’ se vio sacudida por las declaraciones de Pamela López, quien expuso un episodio alarmante que involucra al cantante Paul Michael y a la participante Samahara Lobatón. En una conversación con Gabriela Herrera dentro del reality, López relató un incidente ocurrido durante una de las fiestas organizadas por la producción, donde asegura que presenció comportamientos preocupantes por parte del intérprete.

Durante la celebración, en la que los concursantes compartían música y baile, Pamela López notó que Paul Michael, en aparente estado de ebriedad, tuvo conductas físicas reiteradas hacia Samahara Lobatón. Según relató, el cantante habría golpeado en más de una ocasión a la joven participante, aunque la influencer aclaró que al principio no supo si se trataba de un accidente o de una acción intencional.

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“Abría sus manos porque bailaba, y vi eso pero no dije nada porque dije ‘casualidad’. Vi una segunda tocada, no sé si fueron dos o tres, me cantaba a mí, se iba para atrás y abre sus brazos y la vuelve a golpear fuerte, en eso ella voltea y cuando se choca, se choca con mi mirada”, explicó López durante la conversación con Herrera.

La exesposa de Christian Cueva añadió que existieron varios episodios similares en la misma dinámica, lo que la llevó a sentirse incómoda y sin saber cómo proceder ante la situación.

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La influencer confesó que la actitud de Paul Michael le generó inquietud y que, en el momento, no supo cómo reaccionar. “Yo no sabía qué hacer, si pedir disculpas, dije ‘cuidado’…”, manifestó, resaltando la incomodidad que sintió al ver la repetición de los hechos sin una intervención clara.

Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.
Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.

Comportamiento de Paul Michael al consumir alcohol

Pamela López también abordó el comportamiento de Paul Michael en contextos donde hay consumo de alcohol. La participante explicó que había notado anteriormente que la personalidad del cantante cambia de forma notoria bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, y que esto se reflejó de nuevo en la fiesta relatada.

“No necesariamente agresivo, no piensa, no razona”, comentó al referirse al impacto del alcohol en la actitud del intérprete. Según su testimonio, Paul Michael pierde control sobre sus acciones cuando bebe, lo que, a su juicio, podría haber contribuido a los episodios que presenció con Samahara Lobatón.

Ex de Paul Michael arremete contra Pamela López.
Ex de Paul Michael arremete contra Pamela López.

Las declaraciones de Pamela López no pasaron desapercibidas. El episodio también provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios reclamaron mayor rigor en la supervisión de las actividades dentro del reality y exigieron que se garantice la seguridad e integridad de todos los concursantes. La audiencia cuestionó la falta de intervención inmediata y pidió a los responsables del programa que revisen sus protocolos de convivencia y resguardo, especialmente cuando se detectan situaciones potencialmente peligrosas.

Acusa a Paul Michael de presionarla a tener intimidad

En otro momento del 24/7, Pamela López vivió una jornada especialmente difícil tras romper en llanto durante una discusión con su pareja, el cantante Paul Michael. El detonante fue la insistencia del cantante en mantener un encuentro íntimo, propuesta que la participante rechazó con firmeza, manifestando su incomodidad ante la presión y la exposición pública de su relación.

La influencer defendió su derecho a la privacidad y recalcó su negativa a mostrar su intimidad en televisión. “Suficiente una vez, respétame. El amor no se basa en el sexo”, le dijo a Paul Michael, dejando claro que prioriza el respeto y los límites personales frente a las cámaras. Pamela argumentó que el ambiente del reality no era adecuado para ese tipo de situaciones y expresó su preocupación por la posibilidad de que sus hijos pudieran ver algo que no desea compartir públicamente.

La participante del reality rompió en llanto al relatar la presión y el malestar que siente por la insistencia y las muestras de afecto en público de su pareja, defendiendo su derecho a la privacidad y el respeto. La Granja VIP

La discusión escaló cuando Paul Michael insinuó que la negativa de Pamela respondía a una estrategia para las cámaras, sugiriendo que su rechazo no era genuino. Esto provocó una reacción aún más emotiva en Pamela, quien reiteró que su prioridad es su desempeño en el programa y el cuidado de su imagen personal y familiar. “Este ambiente no es el adecuado para tenerlo. Puedo jugar, pero no es lo que quiero porque mis hijos pueden ver algo”, afirmó.

El cantante, por su parte, expresó dudas sobre los sentimientos de Pamela y lamentó que los conflictos de pareja se ventilaran ante las cámaras. “Ya estoy estresado que siempre hagas eso, que quieres que toda la gente se entere de nuestros problemas”, reclamó.

Después de este episodio, Pamela buscó el apoyo de su compañera Mónica Torres. Entre lágrimas, confesó sentirse manipulada y agobiada por la presión de su pareja y la exposición mediática: “Me lastima porque quiere estar tocándome… tengo un poco de vergüenza, de pudor. No quiero que me vean”.

Pamela López llora desconsoladamente criticando a Paul Michael en La Granja VIP. Panamericana TV

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