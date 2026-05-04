Pamela López rompe con Paul Michael en La Granja VIP y revela dolorosa verdad: “Me dejó mal parada”

Pamela López se emociona hasta las lágrimas al comunicar su ruptura amorosa en el reality show La Granja VIP, conmoviendo a sus compañeros presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia dentro de La Granja VIP volvió a convertirse en el escenario de una confesión íntima y profundamente emocional. Esta vez, la protagonista fue Pamela López, quien, en medio de una conversación nocturna con Gabriela Herrera, confirmó lo que ya se venía insinuando en los últimos días: el fin definitivo de su relación con Paul Michael. La escena, aparentemente cotidiana —ambas comiendo en sus camas—, terminó revelando un quiebre emocional que la participante no pudo seguir conteniendo.

El diálogo comenzó con un tono ligero, casi irónico, cuando Gabriela comentó: “Compran a él tan rápido [risa]. Tan fácil se lo pueden comprar”. La frase, dicha en medio de risas, marcó el inicio de una conversación que poco a poco fue tomando un giro más serio. Pamela respondió con resignación: “Sí, ya está”, dejando entrever que la historia con su expareja ya tenía un nuevo capítulo… sin ella.

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La incredulidad de su compañera no tardó en aparecer. “Hue...., no puedo creerlo”, dijo la influencer. “Qué rápido”, insistió Gabriela, mientras Pamela, entre risas cargadas de ironía, lanzó una frase que sintetiza su sentir: “Irónicamente, perdió a su pareja porque no pudo. No, pero también no, no solo eso, es-- es el conjunto de todo, son sus ex, todo, todo, todo lo que vengo acumulando. Su mal comportamiento conmigo”.

En una sincera conversación, Pamela le confiesa a su compañera los motivos de su separación con Paul Michael, hablando de inmadurez y malos comportamientos que la llevaron a tomar la decisión. Panamericana TV/ La Granja VIP.

En ese punto, la conversación dejó de girar en torno a la anécdota para centrarse en el fondo del problema. La ruptura no fue consecuencia de un solo episodio, sino de un proceso acumulativo. La propia Pamela lo dejó claro al referirse a un “conjunto de todo”, donde incluyó desde antecedentes con exparejas hasta actitudes que, según su relato, terminaron desgastando la relación.

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“Ah, le falta madurar”, opinó Gabriela Herrera, intentando poner en palabras lo que escuchaba. Pamela López asintió: “Madurar—”, reafirmando que uno de los factores clave fue la falta de madurez emocional.

Sin embargo, la conversación no se limitó a los aspectos negativos. En un ejercicio de honestidad emocional, la expareja de Christian Cueva reconoció que su permanencia en la relación también estuvo ligada a aspectos positivos. “Porque sé lo que me hacía, todavía seguir ahí es que yo sé que no es mala persona”, confesó, mostrando la complejidad del vínculo.

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Pamela López confirma ruptura en La Granja VIP: “Vuelvo a sentir miedo y ansiedad”. Captura: La Granja VIP.

Gabriela Herrera respondió con un gesto de comprensión: “Mhm”, dando pie a que López profundizara: “Y sus atenciones conmigo son lindas, tiene cosas muy bonitas conmigo y eso es lo que—”. La frase quedó abierta, pero fue completada por su interlocutora: “Te hace quedarte”.

Ese intercambio resume uno de los ejes más humanos de la historia: la dualidad emocional que puede existir en una relación. “Ya, de repente por eso dije: “Él llegó a darme lo que yo necesitaba en ese momento”, que no era plata”, continuó Pamela López, dejando en evidencia que su vínculo no estaba basado en lo material, sino en una necesidad afectiva.

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“De que me trate como una, como una princesa—”. “Uno, exacto”, respondió su compañera, validando esa experiencia. Pero esa idealización se vio confrontada por la realidad vivida en las últimas semanas dentro del reality. “...y todo. Pero estas últimas semanas aquí no digo que me haya tratado mal. Aunque sí, porque también me, me ha contestado horrible, me ha dejado, pues parada”, reveló Pamela, evidenciando episodios que marcaron un antes y un después.

Pamela López confirma ruptura en La Granja VIP: “Vuelvo a sentir miedo y ansiedad”. Captura: La Granja VIP.

López retomó la palabra: “Vuelvo a sentir, vuelvo a sentir ese, ese—”, a lo que su compañera completó: “Ese miedo”. “...miedo, ansiedad, no sé”, continuó, poniendo nombre a las emociones que la invadían. En ese punto, la conversación alcanzó uno de sus momentos más sensibles, al evidenciar que la relación no solo generaba incomodidad, sino también ansiedad y temor.

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“Lo de ayer ya fue demasiado”, insistió Gabriela Herrera. “Claro”, respondió Pamela López, visiblemente afectada. Tras una pausa cargada de emoción, concluyó: “Y así, muy triste historia”. Lejos de quedarse en el lamento, Gabriela Herrera ofreció una reflexión que marcó el cierre del diálogo: “Pero lo que te dice Celine, sobre todo después de lo que he escuchado de tu historia, huevona, es muy cierto. Primera eres tú, segunda eres tú, tercera eres tú, cuarto tus hijos y después alguien que entre en tu vida. Eso al cien por ciento, huevona”.

Pamela López confirma ruptura en La Granja VIP: “Vuelvo a sentir miedo y ansiedad”. Captura: La Granja VIP.