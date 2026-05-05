Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

Magaly Medina analiza las imágenes de Reimond Manco y su esposa Lilia en la playa, criticando la rápida reconciliación tras la infidelidad. La conductora aconseja a las mujeres a valorar el amor propio y no perdonar tan fácilmente. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a encender el debate, luego de que Magaly Medina se pronunciara con firmeza al ver imágenes del exfutbolista Reimond Manco junto a su aún esposa, Lilia Moretti, compartiendo un momento en la playa pese a que recientemente habían hecho pública una separación marcada por confesiones de infidelidad.

Las imágenes, difundidas en el programa, mostraban a ambos en un ambiente aparentemente distendido, lo que rápidamente generó interpretaciones sobre una posible reconciliación.

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Sin embargo, más allá de confirmar o no ese escenario, lo que captó la atención fue la reacción de Magaly Medina, quien cuestionó abiertamente la decisión de Lilia Moretti de mantener cercanía con su expareja en un contexto tan sensible.

Magaly cuestiona a esposa de Manco por mantener cercanía tras infidelidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina cuestiona a lilia Moretti

“Lo que vemos es que hay cosas que se perdonan desde el primer momento, pero una cosa es perdonar y otra es empezar con la misma familiaridad, pues eso a tus hijos los mantiene con una imagen distorsionada”, expresó la conductora, marcando una línea clara entre el acto de perdonar y la forma en que se gestiona la relación después de una traición.

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En su análisis, la periodista no solo se centró en la pareja, sino que amplió su reflexión hacia el impacto que este tipo de dinámicas puede tener en los hijos.

“A tu hijo hombre le estás diciendo que todas las mujeres deben disculparle porque la familia es primero y a tu hija le estás diciendo que cuando le saquen la vuelta y le falten el respeto, puede seguir ingresando el hombre a su casa”, sentenció.

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Magaly cuestiona a esposa de Manco por mantener cercanía tras infidelidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Fiel a su estilo directo, Magaly Medina también ofreció un consejo que sintetiza su postura frente a este tipo de situaciones.

“Cuando una persona quiere poner a prueba al hombre que te ha fallado, mínimo contacto cero, hay que darse su lugar, hay que quererse, no hacerse la fácil”, afirmó, posicionándose a favor de establecer límites claros tras una ruptura por infidelidad.

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El caso de Reimond Manco y Lilia Moretti ya venía siendo tema de conversación en el ámbito mediático, luego de que se hiciera pública la separación motivada por episodios de deslealtad. En ese contexto, las imágenes en la playa reavivaron el interés y generaron nuevas interrogantes sobre el estado actual de su relación.

Magaly cuestiona a esposa de Manco por mantener cercanía tras infidelidad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Lilia Moretti se pronuncia

Frente a la ola de especulaciones, fue la propia Lilia Moretti quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Sin confirmar una reconciliación, pero tampoco negando la cercanía mostrada, optó por un mensaje enfocado en la autonomía personal y el rechazo al juicio externo.

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“No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frentera para hablar de mi separación, porque soy humana, no perfecta, hoy también doy la cara. Mi vida es mía, y la conduzco yo”, escribió.

En su publicación, Moretti fue directa y pidió respeto por su privacidad.“No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera”, señaló. La influencer también abordó la situación actual con su esposo, sin confirmar ni desmentir explícitamente una reconciliación: “Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aquí nadie es víctima.

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Magaly cuestiona a esposa de Manco por mantener cercanía tras infidelidad. Captura: Magaly Tv La Firme.