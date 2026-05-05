Estudiante podría perder beca a Harvard por falta de presupuesto en Pronabec: “Más de 130 becarios enfrentamos el mismo problema”

Profesionales peruanos aceptados en universidades como Harvard, Londres y Oxford advierten que podrían perder sus vacantes por la falta de financiamiento de la Beca Bicentenario. Alexander Alberca, admitido en Harvard, señala que su plazo vence en horas y que más de 130 becarios enfrentan la misma incertidumbre. Los jóvenes piden un pronunciamiento urgente del Estado para no perder estas oportunidades. Fuente: Latina Noticias

Con cartas de admisión en universidades como Harvard y la Universidad de Londres, estudiantes peruanos postulantes a la Beca Bicentenario enfrentan el riesgo de perder sus vacantes por la falta de presupuesto en Pronabec. La demora en la aprobación de fondos mantiene en suspenso su futuro académico, mientras los plazos de confirmación se agotan sin un pronunciamiento oficial, poniendo en riesgo a más de 130 becarios que buscan cursar posgrados en el extranjero.

Muchos de estos estudiantes ya han aplazado dos veces su ingreso por falta de garantías financieras. Uno de los casos más urgentes es el del arquitecto Alexander Alberca, quien destacó al medio Latina Noticias que su plazo para confirmar la aceptación a Harvard vence en 24 horas tras dos extensiones previas.

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“Muchos de nosotros, más de 130 becarios, estamos registrados y experimentando el mismo problema. No es un caso individual”, explicó Alberca. Si no existe un pronunciamiento formal del Estado asegurando la convocatoria y el financiamiento de la beca, la universidad no puede otorgarles otra prórroga.

La Universidad de Harvard se encuentra en Massachusetts, Estados Unidos. Esta ciudad está ubicada cerca de Boston, en la región de Nueva Inglaterra.

Becarios alertan que falta de financiamiento pone en riesgo sus vacantes

Alexander Alberca, quien cuenta con una aceptación en la Universidad de Harvard para la especialidad de arquitectura de paisaje, resumió la situación al indicar la urgencia de una respuesta oficial. “La fecha de aceptación de la vacante ya se nos está viniendo encima. A mí se me acaba mañana, luego de dos ampliaciones”, sostuvo Alberca a Latina Noticias, subrayando que más de 130 becarios se encuentran en la misma situación.

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Su caso refleja el impacto directo de la falta de presupuesto en destinos académicos de alto nivel. La prolongación del plazo de admisión requiere documentos formales que respalden la viabilidad de la beca estatal, hecho que, de no concretarse, derivaría en la pérdida automática de la plaza.

Valery Hernán, aceptada en la Universidad de Londres para estudios sobre educación y cultura, cuestionó la narrativa ministerial sobre el supuesto escaso retorno de los becarios: “Nosotros vamos con proyectos sociales, de desarrollo social, económico, cultural, artístico, y son las universidades que nos aceptan por eso. No estamos yendo solo porque queremos estar en la mejor universidad del mundo, sino a investigar y hacer desarrollo práctico para el país”, enfatizó Hernán.

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Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)

Nicole, aspirante a la Beca Bicentenario y admitida en la Universidad de Oxford para Ciencias en Biología Clínica, destacó que estos programas representan solo el 0,1 % del presupuesto del Ministerio de Educación. Remarcó que el costo es mínimo frente a otras erogaciones estatales y pidió celeridad para resolver el financiamiento: “En comparación con otras compras estatales, por ejemplo, recientemente se ha desembolsado para adquisición de aviones de guerra, nosotros no representaríamos ni el 0,8 % de ese presupuesto”. Además, Nicole recalcó que el puntaje adicional en la competencia de estas becas se otorga a quienes acceden a instituciones ubicadas entre las 25 mejores del mundo.

La exigencia es un pronunciamiento formal, como lo solicitó Alberca: “Este pronunciamiento a mí me ayudaría a poder decirles [a Harvard] que la beca va a ser abierta. Eso permitiría que la universidad me pueda extender el plazo”. Tanto Alberca como Hernán y Nicole coincidieron en que la demora administrativa pone en riesgo no solo sus trayectorias personales sino también proyectos de investigación y desarrollo con impacto en Perú.

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Profesionales peruanos enfrentan trabas para sostener admisiones internacionales

La incertidumbre institucional en Perú tiene repercusiones inmediatas para los becarios: las universidades de destino exigen garantías legales y financieras para mantener las vacantes aceptadas. Alberca explicó a Latina Noticias que un “pronunciamiento oficial” del Ministerio de Educación permitiría negociar una extensión adicional del plazo en Harvard.

Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios| Andina

“Somos más de 130 becarios registrados y muchos enfrentamos esta problemática. Esperar no es una opción para nosotros. Un pronunciamiento del propio ministerio, por ejemplo, podría ayudar a aplazar los plazos", afirmó.

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El testimonio de estos jóvenes evidencia que mientras las autoridades solicitan tiempo al Congreso, las universidades extranjeras operan bajo calendarios estrictos e inflexibles, y la espera para los peruanos equivale a perder años de esfuerzo y recursos personales invertidos. Los becarios subrayan que los requisitos para acceder y mantener estas plazas exceden el simple cumplimiento de méritos académicos; hay exigencias documentales y de respaldo financiero que dependen por completo de decisiones estatales de última hora.

Minedu solicita S/119 millones para becas

La ministra María Esther Cuadros reiteró durante su presentación ante la Comisión de Educación, Deporte y Cultura que el Minedu ha presentado al Congreso una solicitud de S/119 millones en recursos adicionales. De esa suma, S/105 millones permitirían financiar 5.316 plazas adicionales para Beca 18, mientras que S/14 millones se destinarían a la convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario, destinada a estudios de posgrado en el extranjero.

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María Esther Cuadros asumió el liderazgo del Ministerio de Educación en reemplazo de Erfurt Castillo Vera. | Presidencia

Cuadros precisó que el monto más alto pagado por una maestría en el extranjero alcanza los 634.000 soles, con un promedio de 280.000 soles. Añadió que el 40 % de los becarios no han retornado permanentemente al país y un 38 % no cumplió el Compromiso de Servicio al Perú asumido en la postulación. El Estado, subrayó, realiza una “fuerte inversión” que requiere un retorno tangible en beneficio nacional.

El propio Pronabec se encuentra en un proceso de reorganización, enfocado en mejorar el alineamiento con las prioridades de desarrollo y el adecuado retorno de la inversión estatal en capital humano.

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