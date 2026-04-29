La venta de F-16 a Perú: la relación entre la política de los socios, los adversarios extrarregionales y el acceso de defensa de EE.UU.

Un avión F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU se luce en la Base Aérea Las Palmas en Lima en un festival celebrado el pasado fin de semana. REUTERS/Angela Ponce

El 18 de abril de 2026, el presidente interino peruano José María Balcázar suspendió temporalmente la firma de un acuerdo de 3.420 millones de dólares para la compra de 24 nuevos aviones de combate F-16 C y D block 70, junto con los equipos y apoyo asociados. La decisión oficial de compra había sido autorizada por el gobierno peruano en febrero de 2026 tras un proceso formal de evaluación de dos años, que ratificó la necesidad de la capacidad y concluyó que la oferta de Estados Unidos satisfacía mejor las necesidades peruanas que otros competidores, incluidos el sueco JAS-39 Gripen y el francés Dassault Rafale F4. El acuerdo incluía una compra inicial directa de 1.500 millones de dólares por 12 aviones nuevos de producción adquiridos a Lockheed-Martin, para ser entregados en 2029, además de la compra directa de otros 12 aviones nuevos de producción, que se entregarían posteriormente. También comprendía un paquete de apoyo de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por las siglas en inglés) de 500 millones de dólares para armamento, mantenimiento y entrenamiento, así como la posibilidad de proporcionar a Perú un avión cisterna KC-135 a través del programa de Exceso de Artículos de Defensa (EDA) de EE.UU., lo que extendería el alcance o la autonomía de los aviones, una nueva capacidad estratégica importante.

Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.

Aunque Perú se encuentra en medio de una elección presidencial, cuya segunda vuelta está programada para el 7 de junio, la razón esgrimida por Balcázar —que la decisión debe ser tomada por el «próximo presidente»— es menos razonable de lo que parece, dado que el gobierno peruano ya había tomado la decisión formal, siguiendo su proceso establecido, de optar por la oferta estadounidense. El motivo de fondo es que, en la primera vuelta de las elecciones de Perú del 12 de abril, el izquierdista Roberto Sánchez, afín a Cuba, terminó en segundo lugar (aunque el resultado ha sido impugnado y hay un recuento en curso), lo que le posiciona potencialmente para derrotar a la candidata derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio y convertirse en el próximo presidente de Perú. El presidente interino de izquierda, Balcázar, podría haber esperado que, al retrasar la firma del contrato y el pago inicial de 462 millones de dólares, dejara abierta la opción para que Sánchez cerrara un acuerdo de adquisición importante con China o Rusia, en lugar de asumir un gran compromiso con Estados Unidos a través del acuerdo por los aviones de combate, y las relaciones a largo plazo en torno a entrenamiento, municiones, mantenimiento, repuestos y sistemas de apoyo que acompañarían la compra. De hecho, han ocurrido maniobras similares en el pasado, cuando elementos afines a los rusos dentro de las Fuerzas Armadas Peruanas, según se informa, hicieron fracasar en 2016 una adquisición peruana de vehículos blindados Stryker estadounidenses para la modernización de vehículos de combate sobre ruedas en Perú.

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En la pugna actual, tras las duras declaraciones del embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, tanto el ministro de Defensa peruano, Carlos Díaz, como el canciller Hugo de Zela, renunciaron en protesta por la acción impropia del presidente Balcázar, y miembros del Congreso peruano buscaron votar una moción de censura contra Balcázar. Finalmente, el gobierno de Perú firmó el acuerdo y realizó el pago inicial de 462 millones de dólares.

El Embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, publica un tuit advirtiendo que usará todas las herramientas disponibles para proteger los intereses estadounidenses si Perú negocia de mala fe. (@USAmbPeru)

Por ahora, el resultado mantiene el rumbo positivo de Perú como sólido socio de defensa de EE.UU., incluyendo su designación en enero de 2026 por parte de Estados Unidos como Aliado Principal no OTAN.

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En el contexto del enfoque de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. en resistir la influencia de actores extrarregionales, los acontecimientos recientes en Perú también ponen de relieve el papel de la dinámica política dentro de los países socios de Estados Unidos para combatir esa influencia y mantener el acceso y la presencia militar estadounidense. América Latina enfrenta una serie de elecciones estratégicamente relevantes en los próximos meses, incluido mayo de 2026 en Bahamas, donde la República Popular China (RPC) tiene una importante presencia e influencia comercial, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú el 7 de junio de 2026, las elecciones del 31 de mayo de 2026 en Colombia entre candidatos de izquierda y derecha con visiones muy diferentes del futuro del país, y las elecciones del 4 de octubre de 2026 en Brasil. La dinámica de cada uno de estos procesos estará fuertemente influida por las presiones económicas y el discurso en torno a hechos globales como el conflicto en curso en Irán, así como por el compromiso y apoyo de EE.UU. a esos gobiernos. La administración, y en particular el Departamento de Defensa, se encuentran actualmente en un momento crítico, en el que la atención colectiva, el discurso constructivo y el apoyo a socios clave en América Latina pueden desempeñar un papel decisivo en la postura de gobiernos importantes hacia EE.UU. y sus adversarios extrarregionales, en los años venideros, en la región que afecta más directamente la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos.

(*) El autor R. Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales.

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(**) Este artículo es parte de la nueva serie “Strategic Insights” del Colegio de Guerra del Ejercito de los EE.UU